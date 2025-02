La doctora Elena Salamanca explica qué le pasa a nuestro cuerpo al tomar alimentos y bebidas en plástico a diario: «Estamos incorporando esas sustancias a nuestro organismo»

El uso de plásticos reutilizables para almacenar alimentos y bebidas es cada vez más común. De hecho, son materiales que están regulados a nivel comunitario por el Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, a la vez que se aportan detalles sobre los mismos desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Ahora bien, aunque estos envases son prácticos, existe preocupación sobre los efectos que pueden tener en nuestra salud; lo mismo ocurre con los envoltorios plásticos y las botellas de líquidos, que también plantean riesgos.

Y es que algunos compuestos químicos presentes en los plásticos pueden transferirse a los alimentos y bebidas, especialmente en condiciones de calor o con el paso del tiempo. En ello se centra precisamente Elena Salamanca, doctora en Ciencias Ambientales y especialista en Epidemiología Ambiental de la Universidad de Granada, durante su intervención en el programa 'Salud al día', de Canal Sur.

Esto es lo que le pasa a nuestro cuerpo al tomar alimentos y bebidas en plástico a diario

Según la doctora Salamanca, estos alimentos o bebidas en plástico «pueden afectar al sistema inmune, incluso alterar el sistema hematoencefálico, y provocar algunas enfermedades. Quizás, no solo por la partícula del plástico en sí, sino por los componentes que llevan esos plásticos«.

La doctora Elena Salamanca, en el programa 'Salud al día' Canal Sur

A modo de ejemplo, esta profesional médica mostró unos envases que se usan habitualmente en supermercados y demás establecimientos para servir comida rápida, siendo de un solo uso. «Aparentemente son de cartón, pero llevan un recubrimiento plástico por dentro que hace que haya una pequeña transferencia a la comida y que, al ingerir esa bebida y esa comida calientes, estemos incorporando esos plásticos, esas sustancias del plástico, a nuestro organismo«.

Por último, como miembro del equipo de investigación de la Universidad de Granada que estudia los plásticos y sus efectos sobre la salud humana, la doctora Salamanca informó sobre uno de sus hallazgos más relevantes: «Lo más llamativo en lo últimos años ha sido encontrarlo en la placenta y en la leche materna. Efectivamente, esto es así porque es un modo de excreción del cuerpo humano de la mujer. Para eliminar estos tóxicos, se pueden eliminar a través de esta vía, pero no queremos que esto signifique una alarma para que no se sea mamante o no se dé el pecho porque, aun así, sigue siendo más recomendable que esto siga siendo así. Pero tenemos que ser muy conscientes de que esto pasa y de que estas sustancias las estamos encontrando en la leche materna«, concluyó.