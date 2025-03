Este conocido supermercado empieza a cobrar 12 euros a sus clientes para entrar a sus tiendas: así funciona este nuevo método de pago

La forma en que compramos en los supermercados está cambiando a pasos agigantados y en Reino Unido ya han implantado este método de compra en los supermercados bastante innovador. Si hace unos años la llegada de las cajas de autoservicio ya supuso una revolución, ahora las grandes cadenas buscan dar un paso más allá con tiendas donde la experiencia de compra es completamente automatizada. De este modo, Aldi ha comenzado a probar en Londres un nuevo sistema que no ha dejado indiferente a nadie: cobrar a los clientes antes de entrar a la tienda.

Una innovadora experiencia de compra

La iniciativa se encuentra en fase piloto, requiere un pago previo de 10 libras (12 euros aproximadamente) para poder acceder al establecimiento. Este depósito se descuenta del importe total de la compra o se reembolsa íntegramente si el cliente decide no adquirir nada. El supermercado donde se está implementando esta prueba se llama Aldi Shop & Go, y su funcionamiento es sencillo, aunque innovador. Al entrar, los clientes abonan el depósito y pueden recorrer la tienda sin preocuparse de escanear productos ni hacer largas esperas. Todo lo que añadan a su cesta queda registrado de forma automática y, al salir, el importe se carga en su cuenta a través de una aplicación móvil. Si la compra supera las 10 libras, se paga la diferencia, y si no alcanza ese importe, se devuelve el saldo restante.

Aunque este modelo de tienda sin cajas todavía no ha llegado a España, no es algo completamente nuevo en el mundo. Amazon Go ya ha implementado este sistema en varias ciudades y en algunos países asiáticos es una realidad consolidada. La intención detrás de esta automatización es agilizar la experiencia de compra y reducir los tiempos de espera, eliminando por completo la necesidad de pagar en caja.

¿Es el mercado del futuro?

A pesar de sus ventajas que puede ofrecer este método, la propuesta de Aldi no está exenta de controversia. La idea de tener que pagar antes de entrar a un supermercado genera desconfianza entre algunos consumidores, sobre todo aquellos que prefieren decidir en el momento si van a comprar algo o no. Además, este sistema deja fuera a quienes no disponen de medios de pago digitales o simplemente no quieren compartir sus datos bancarios con la aplicación.Otro punto de debate es la posible aparición de errores en el cobro, ya que depender únicamente de la tecnología no siempre garantiza un servicio preciso. Si el sistema comete fallos al registrar los productos, los clientes podrían terminar pagando de más sin darse cuenta, lo que generaría malestar y quejas.

Al final, no se puede ignorar el impacto en el empleo. Si este modelo se extendiera, la necesidad de personal en tienda se reduciría significativamente, lo que podría afectar a muchos puestos de trabajo. La automatización es una tendencia creciente en el comercio, pero aún queda por ver cómo afectará al mercado laboral y qué respuesta tendrán los consumidores.