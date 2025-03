Este es el producto de Huelva que el nutricionista Antonio Escribano recomienda tomar todos los días: «Yo me como 15 o 20 diarios»

En una alimentación sana, la ingesta de frutas es clave. En este sentido, desde la Organización Mundial de la Salud se recomienda comer, al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al día, lo cual reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Además, para mejorar el consumo de este tipo de alimentos, se recomienda comer fruta como tentempié, tomarlas frescas en temporadas e ingerir una selección variada.

En este sentido, el doctor Antonio Escribano, especialista en Endocrinología y Nutrición, lanzó una recomendación durante una de sus intervenciones en el programa 'Salud al día', de Canal Sur. Más concretamente, este profesional aconsejó acerca de la ingesta de un producto de Huelva que debería tomarse todos los días.

Este es el producto de Huelva que la gente debería tomar todos los días

Así, durante su intervención en el programa del pasado 1 de marzo, el doctor Escribano reconoció que «yo me como todos los días una dosis importante de arándanos, quince o veinte; diez o doce moras; frambuesas, siete u ocho; y cuando hay fresas, de aquí o, si no, cuando vienen de fuera, siete u ocho«. Estos cuatro frutos rojos, que se producen en Huelva, son indispensables para este especialista: »Eso no falta nunca. Es una joya de la que no se puede prescindir«, afirmó.

El nutricionista Antonio Escribano, durante su intervención en el programa 'Salud al día' Canal Sur

Por otra parte, no son estas las únicas frutas que destacó este especialista. Entre las primordiales, además de los arándanos, las moras, las frambuesas y las fresas, el doctor Escribano se centró también en las manzanas y las naranjas.