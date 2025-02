Las Georginas de Ayamonte que han molestado al narco: «Los envidiosos vendrán con los cuentos que tó lo que tengo es con dinero negro»

Anda revuelto el carnaval después de que hayan quemado la moto del autor de la chirigota 'Las georginas ayamontinas', que este sábado actuó en el Teatro Cardenio de Ayamonte. El tipo de la agrupación es una voluptuosa novia de un narco que tiene todas sus propiedades a su nombre y que vive bien.

Las protagonistas de esta chirigota llegan en moto de agua y suena el punteo de la guitarra de la canción de la serie 'Narcos' de Netflix. Con esa melodía dicen: «soy el fuego que quema tu piel, la cartera, la visa, también, la del nombre de su propiedad, por si te pillan que no pase ná. La que guarda todo ese parné. Aunque sé que lo que hace está mal pero se estaba currando en el bar».

Relata la agrupación escenas cotidianas como que su pareja es celosa. «Me pongo mi pareo o mi novio coge un cabrero, la gente me mira con deseo y él saca la pipa y forma un tiroteo». También señalan estas mujeres que van « buscando un Woman's Secret para comprar un sujetador, que me quede bien estrecho, que me quede vacilón» y que su pareja «un día a la semana me hace regalitos».

Dinero negro

«Y los envidiosos vendrán con los cuentos que tó lo que tengo es con dinero negro. Son tontas y tontos que no lo pueden ver, porque porque no saben que mi gordito con sus negocios y sus barquitos de los pulpitos le va muy bien», explican

De cómo ha cambiado su vida gracias a un mejor estatus económico, comentan que «yo era una limpiadora de piso y ahora tengo un bloque de piso. Al trabajo iba en bicicleta y ahora tengo un mercedes en la puerta. De España no había salido y ahora he ido a Estados Unidos. Lo digo con orgullo, todo lo que tengo es suyo».

«Por qué será, por qué será cuando suena el helicóptero mi 'marío' empieza a temblar»

En un momento de la actuación todas las Georginas hacen una piñas y atemorizadas dicen «por qué será, por qué será cuando suena el helicóptero mi marío empieza a temblar».

En una de las coplas de su repertorio reconocen que «hay algo en mi 'marío' que a mí ya me está escamando. Se pega el maldito móvil tol día sonando. Luego le encargan pollo, pollo y medio ¿qué está pasando? Creo que está trabajando repartiendo Lola Frango».

En otra, relatan que «ya está aquí con las petacas cargás, ya se monta en la goma una vez más. Arrancando los motores. Ten cuidaíto con la pasma, que no te vayan a coger. Llévate litrona y pistola también. Ya está aquí la guardia ¿qué vamos a hacer? Tú ten cuidato no te vayan a coger». En otro momento señalan «mira una lancha en medio del río que quiere entrar ¿será droga?».