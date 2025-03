David de Bayón: «Lo que más me interesa es cómo distintas paletas de color te pueden llevar a una experiencia muy íntima»

David de Bayón es un joven artista onubense que en su primera exposición individual, 'Periferia', ha sorprendido por la madurez de su lenguaje pictórico. Talento y mucha constancia hay detrás de los cuadros que expone en la Academia de Espacio 0, donde ha aprendido mucho y continúa avanzando. La oportunidad se ha dado su maestro y director de este lugar referente de las artes plásticas, Gustavo Domínguez, quien destaca de él «su capacidad de interpretar cualquier información, estímulo o idea», lo que demuestra «una gran madurez», algo que ya tenido desde niño al saber aplicar soluciones.

Domínguez considera que ha evolucionado «muy rápido y de manera constante» y reconoce que «cada vez que le veo pintar un cuadro nuevo me sorprende la cantidad de recursos y de ideas que va incorporando. Su evolución es sorprendente», porque a su habilidad e inteligencia ha sumado un trabajo constante con «un gran esfuerzo».

Cómo se ve a si mismo y su obra es un ejercicio que David de Bayón realiza en esta entrevista con Huelva24.com.

David, con Gustavo Domínguez, derecha, y sus padres, en la inauguración de la exposición H24

- Expone estos días en la escuela de Espacio 0 'Periferia' ¿De qué trata esta exposición, cuántos cuadros la componen y qué técnicas ha empleado?

- La exposición tiene cuatro cuadros. Trata sobre paisajes de barrios que todo el mundo conoce en España, donde se amontona la gente y muy comunes y todo el mundo se puede sentir identificado con esos paisajes o los conoce. Los dos cuadros más grandes son óleo sobre lienzo y acrílico los más pequeños.

- Ha participado en otras exposiciones colectivas y ahora da el paso de exponer de manera individual por primera vez ¿Cómo surgió la oportunidad y qué sensaciones tiene? ¿Qué diferencias ha apreciado con respecto a cuando ha compartido espacio con otros artistas?

- La oportunidad me la dio Gustavo Domínguez, director de Espacio 0. Veía lo que estaba haciendo y me propuso hacer la exposición y estoy encantado, muy agradecido por esta oportunidad. La verdad es que tengo buenas sensaciones. Entre las diferencias que aprecio está en que en una exposición colectiva que tu obra puede verse ecplisada por otras con más intensidad en el color, por ejemplo, o al contrario por su fuerza expresiva. Por eso, cuando he visto mi obra expuesta individualmente creo que ha ganado mucho en su carácter.

- ¿Qué comentarios le han llegado en estos días desde su inauguración por parte del público, sean conocidos o no?

- Los comentarios, en líneas generales han sido bastante buenos. Mis familiares están deseando que saque más cuadros y siempre quieren que haga algo mejor y eso es siempre un estímulo.

- Ya ha vendido todos los cuadros. Eso es una gran señal. ¿Se lo esperaba que fuera tan pronto o es un detalle al que no le da tanta importancia?

- No le doy tanta importancia. Decir que lo esperaba sería como que me lo creo un poco y no me gusta porque siempre creo que puedo dar algo más y soy inconformista en ese sentido. Creo que los cuadros se han vendido rápido porque reflejan temas que llegan a la gente. Son barrios en los que muchos han vivido o han pasado, los conocen, han vivido allí experiencias y ese recuerdo es a lo mejor lo que les ha hecho comprar las obras.

«De la pintura tengo influencias de clásicos como Velázquez y Goya hasta los más modernos como Antonio López o Lucian Freud»

- ¿Cómo definiría su estilo y cuáles son sus influencias y artistas referentes?

- Definir un estilo es difícil. Sobre todo lo que más valoro del estilo es que haga lo que haga se identifique y digan eso es de David de Bayón. Eso es lo que te hace tener estilo, que aunque no lo sepas explicar por los colores, los encuadres, los temas, la pincelada, todo eso en su conjunto, la sinergia que se da ahí que cuando se da en el ojo del espectador diga aquí está David de Bayón. Influencias me vienen de todos los campos. De la pintura tengo influencias de clásicos como Velázquez y Goya hasta los más modernos como Antonio López o Lucian Freud. De otras fuentes, bebo del cine muchísimo, los encuadres sobre todo. La fotografía me encanta. De las revistas también se pueden sacar cosas, como la paleta de colores, que pueden funcionar en el cuadro, o ciertos patrones de la moda, como la pata de gallo. Son cosas que se me ocurren. Esto también define el estilo y son importantes a la hora de conformar al artista.

«Sobre todo me marco mejorar y mejorar, no hay otro objetivo»

- ¿Qué marca su inspiración y cómo es su proceso de creación?

- La inspiración te tiene que coger trabajando y sobre todo estando en alerta cuando vas andando por la calle, tomas un café o cuando estás en casa comiendo… es ver una imagen y decir, aquí está lo que yo quiero. La inspiración siempre surge en el momento más inesperado, pero tienes que estar en alerta. Luego tienes que ir a trabajar la idea y llevarla a cabo. Para mí inspiración es estar atento, estar en el momento presente, si no no te llega. Mi proceso de creación es así. Cuando me surge la idea a lo mejor hago un boceto más pequeño en acrílico sobre papel de estraza y luego lo llevo a lo grande, pero normalmente lo suelo llevar al lienzo directamente. Otras veces hago un dibujo previo o una foto. Depende de la situación.

Varios cuadros de la muestra 'Periferia' H24

- ¿De dónde viene su sensibilidad artística? ¿Cómo se inició?

- Creo que viene de pintar tantos años y sobre todo también de poner la vida de uno. No pueden ser sólo cuadros. Tienes que poner parte de ti para que sea arte y conseguir algo personal. Hay que aprender del proceso de otros artistas, cómo llevan pequeñas partes a su obra. Hay que llevar de cada uno lo que te gusta. Me inicié por curiosidad. Yo dibujaba de pequeño y mi padre me apuntó a las clases de pintura y se lo agradecí. Siempre he mirado libros de arte y me he interesado por muchos artistas.

- ¿En qué le gustaría profundizar en su forma de pintar? ¿Qué objetivos se marca como artista? ¿Cómo lo compatibiliza con sus estudios?

- Lo que más me interesa en este momento es cómo distintas paletas de color te pueden llevar a una experiencia muy íntima y conectar contigo. Eso es lo que más me emociona en la pintura. Sobre todo me marco mejorar y mejorar, no hay otro objetivo. Esto es una incesante mejora. Siempre lo puedes hacer mejor. En cuanto a cómo me organizo, no me paro a planear y soy bastante orgánico. Estudio o pinto según el momento.