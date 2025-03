Marcos Arizmendi: «Jamás se me ha reconocido en Huelva; a lo mejor tengo que ganar un Oscar»

En tiempos oscuros, con tanto ruido y crispación, el humor se convierte en un oasis donde todo puede relativizarse. Unas risas le sientan bien a todo el mundo y aunque no las recete el médico, quien ha aprendido algo de los años sabe que con ellas la felicidad está más cerca o al menos la vida es más llevadera. Un experto en la materia es Marcos Arizmendi (Huelva, 1972), quien al más puro estilo Obelix se cayó en la marmita del buen humor. Tiene gracia, ingenio y talento de manera natural y con estos elementos ha trabajado mucho para hacer miles de kilómetros, para no dejar de inventar y seguir conquistando al público, fiel a sí mismo y sin perder su espacio. En esa dinámica va camino de los 35 años, aunque desde niño sintió que lo suyo era dar espectáculo. Lo mismo cuenta chistes con buenos golpes, que imita a cualquier personaje, que canta como los ángeles. Es un animal televisivo que se siente libre y salvaje en los teatros, que se ha adaptado a las redes sociales, donde sus seguidores ya son prácticamente de la familia y esperan con ansia un nuevo video. Sin pantallas de por medio, desde el escenario, bajo el foco y ante un aforo abarrotado también puede disfrutarse en muchos puntos de España o paseando por el centro de la Huelva que tanto ama, pese a que no se siente lo suficientemente reconocido. Con más de 50 ha vivido lo suficiente para desarrollar algunos superpoderes y está dispuesto a compartir ese conocimiento en su nuevo show, 'Soy un 50ter', y con Huelva24.com.

- Acumula más de 30 años de carrera con todo tipo de experiencias ¿Cómo se siente en este momento?

- Tengo 52 años, pero estoy de puta madre. Me falta pelo y me sobra humor y energía. Me gusta mucho todo lo que hago, que empezó de manera fortuita. Es mi profesión y no sé vivir sin ella. Estoy siempre creando historias nuevas. Tengo que tener algo que me motive o me aburro. Más que mi carrera, el humor es mi modo de vida. Para mí hacer reír a los demás es un disfrute personal. Para mí es un disfrute y una emoción constante. El ser feliz te aporta años de vida y te quita años de mala vida. Si eres feliz y positivo tu cuerpo responde y reacciona bien.

- ¿Cómo se consigue estar tantos años en el mundo del espectáculo?

- Esto lleva un curro detrás que la gente no ve. Hay un trabajo diario constante. Todo lleva una preparación. Luego cuenta más o menos contigo en según qué sitios y hay que saber llevarlo. Pero afortunadamente me va bien.

- ¿Cómo se inicio en este mundo?

- El humor me vino desde muy pequeño. Yo era el típico que estaba en clase e imitaba a los profesores y siempre gastaba alguna broma pero caía bien. En Navidades íbamos toda la familia a Zalamea y llegaba yo para hacer el show. No me lo pedían, yo lo hacía. Cantaba, imitaba, contaba chistes. Con 14 años fui tercero de 30 en un concurso de la discoteca Piranchelo en el que canté como Rick Ashley. Me vio la gente de Onda Cero y me llamaron. Me gustaba el tema de los escenarios y con mi amigo Rodri tocábamos y con más gente montamos el grupo 'Los Revolcones', de múisca pop-rock. Ganamos el premio de Diputación a mejor grupo de la provincia, grabamos una maqueta y tocamos ante un montón de gente en la plaza Houston. En los botellones con los amigos siempre la liábamos.

«En el año 1995 gané el concurso a mejor humorista de España en el programa 'Sonrisas 95' y sigue vigente porque no se ha vuelto a celebrar (risas)»

Una noche en La Antilla la hija de Tomas Summer nos dijo que hablaría con su padre y estuve cuatro programas en 'Sonrisas y Lágrimas', de Canal Sur Televisión tras pasar un casting. Luego estuve en Canal 9, en Valencia, y en el especial de Nochevieja de la 1, con Ramón García y Ana Obregón. En el año 1995 gané el concurso a mejor humorista de España en el programa 'Sonrisas 95' y sigue vigente porque no se ha vuelto a celebrar (risas). Imité a Chiquito de la Calzada con él en el jurado. Le saqué la manera de hablar porque estuve en el programa de Antena 3 'Genio y Figura'. Luego Fiché por Videomedia, productora muy potente de Madrid. Tenía 23 años y estaba más a gusto que en brazos. Fui al programa de Pepe Carroll 'Vaya nochecita' y mi representante me llamó para decirme que me quería ver Pepe Navarro. Fui a Telecinco, hice un casting y me dijo «sales esta noche en directo». Ganaba 60.000 pesetas por día y cada no che llegábamos a un 56% de audiencia. Nos veía todo el mundo. Yo siempre he sido muy versátil y soy un humorista que cuenta chistes, imita, canta… y de pronto entró el standar comedy de América en los 2000, el Club de la Comedia y todo eso y se puso más de moda contar historias en los monólogos. Tuve que adaptarme, pero me di cuenta que tenía que ser yo mismo y hacer lo que siempre he hecho y así he seguido.

- Su carrera en televisión ha sido muy buena.

- He trabajado en muchos programas de televisión y con los mejores. Con Pepe Navarro en el Missippi, con Juan Imedio en Menuda Noche, con José Mota seis años en los especiales de fin de año, María Teresa Campos… entre otros referentes que conoce todo el mundo. Ahora mismo no hay ningún espacio expresamente de humor en televisión. No es como antes. La tele es espejo de la sociedad actual y sólo hay 'realitis', política y desgracias. En el teatro hay libertad absoluta y el público te lo pide. Valora que hables con naturalidad. Creo que se puede hablar de todo con respeto y el público te lo compra automáticamente.

- ¿Tiene nervios después de tantos años antes de un espectáculo?

- Ante mucha gente disfruto como un enano. El miedo lo tenemos todos antes de subir a un escenario y siempre te entran ganas de mear, aunque hayas ido hace un momento. Pero los nervios se van. Pisas fuerte y dices aquí estoy yo. Habéis pagado por verme y no os preocupéis que no os voy a defraudar a ninguno de los que estáis aquí. Se crea una sinergia con el público que es una maravilla.

- ¿Qué proyecto tiene entre manos?

- Estoy con un show nuevo, 'Soy un 50ter', que estrenará el próximo 5 de abril en el Teatro Muntaner de Barcelona. En el espectáculo voy a contar cómo me siento yo a partir de los 50. Cuento cómo veía la vida y cómo a partir de los 50 me ha cambiado el chip por pompleto. Ya no aguanto tonterías ni me callo las cosas. Ya no está esa timidez y prudencia. Le he dado la vuelta al jamón y he vivido más de la mitad de la vida. Ojalá lleguemos a los 100 años, pero eso no lo sabe nadie. Una cosa que cuento en el show, es que a partir de los 50 adquirimos un súper poder.

«Spiderman trepa muros, Superman vuela y nosotros vemos al gilipollas venir a 300 metros»

Spiderman trepa muros, Superman vuela y nosotros vemos al gilipollas venir a 300 metros. También sabemos ya esquivar y cortar una conversación y gases ya tenemos todos los del mundo y vienen cuando menos te lo esperas. Además bailo en todos lados menos en la discoteca. Hasta con la musiquita del Hipercor. Me la suda todo.

- ¿Le gusta la época en la que le ha tocado vivir?

- Realmente creo que los de mi generación hemos vivido las mejoras décadas de la historia, en las que no había reguetón ni redes sociales. Ahora nos tienen manipulados y esclavizados por una pantalla. Los jóvenes tienen traumas porque ven una vida idealizada que no alcanzan. Vivimos un mundo tan irreal y ficticio, nuestra vida se basa en una pantalla.

- A pesar de eso, es muy activo en las redes sociales.

- Yo tengo mis redes y tengo que subir un chiste cada día porque me lo pide la gente. Todo lo que me repercutía la televisión, ahora son las redes. Todo el mundo tiene el móvil todo el día en la mano. Hay quien me dice «yo te veo cada vez que cago» o «toda las noches antes de acostarme», «en el tren»… Si te ven todos los días se familiarizan contigo y o te odian o te quieren, pero en mi caso me han cogido cariño. Me han subido mucho los seguidores y los chistes se ven una barbaridad. Me sigue la gente de antes y las nuevas generaciones. Tengo amigos entre mis seguidores, de muchos puntos de España. Me escriben y les contesto. También tengo comentarios negativos, pero paso de ellos. Ni les contesto. Yo no voy a cambiar y los 'haters' te dan más fuerza para hacer lo que haces.

- No va de estirado con los fans, ¿no?

- Para nada. A ver si distinguimos los que nos dedicamos a esto que aunque nos conozca la gente somos personas con sentimientos y que vivimos del público. Se tienen que enterar los que van de divo y estirado o tratan mal a los camareros. Yo no lo deseo el mal a nadie y si me cae mal o no me gusta un sitio, pues no voy, pero no voy a meter mierda ni hacer nada que afecte. Yo soy así, pero hay gente que va a hacer daño.

- Te vimos el año pasado protagonizando el corto de Marcos Gualda 'Po Favó' ¿Quiere seguir haciendo carrera como actor?

- El corto fue muy bien y está cosechando premios y nominaciones en muchos festivales. Para mí todo lo que haga es un regalo, como todo lo que he hecho en esta vida y lo valoro mucho. Yo vengo de una etapa en la que la tele era 'el summum' y ahora es una más en el mundo multimedia, donde en el móvil tienes lo que te dé la gana -películas, series, documentales, música- cuando quieras. Hemos escrito una serie que queremos presentar y un programa de televisión y también hay posibilidad de una película. Quiero seguir experimentando en este mundo del cine, pero sobre todo quiero seguir haciendo teatro, el contacto directo con la gente. Tengo algunos proyectos y amigos del mundillo con los que hablo mucho de cine. Antes se hacía todo más a fuego lento y todo es rápido y no se valora nada. Ahora todo el mundo es artista y se está mediocrizando la cultura. Si no sabes cantar, pues toma autotune. No lo veo. Creo que al público hay que tenerle un respeto y no todo vale.

«Elegí calidad de vida al vivir en Huelva, aunque me pego muchas palizas en trenes, aviones y coches»

- ¿Dedicándose al mundo del espectáculo no le han recomendado que viva en Madrid?

- Mucha gente me ha dicho «tú tienes que estar en Madrid». Vivo en Huelva porque aquí se vive muy bien y la gente no se entera. He estado trabajando en todas las cadenas de televisión, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en teatros de toda España y cómo se vive en Huelva, en ningún lado. Siempre he vivido en el centro de Huelva. No cojo el coche para nada. Para hacer la compra e ir a la playa, pero en el día a día, para nada. Elegí calidad de vida, aunque me pego muchas palizas en trenes, aviones y coches. Si me tengo que llevar una temporada en Madrid o Barcelona me voy, pero cada día estoy más contento y satisfecho de haberlo hecho. Huelva está preciosa. No es una ciudad monumental como Sevilla, Córdoba o Granada, pero tenemos una riqueza enorme tanto en la provincia como la capital. Con la peatonalización está quedando súper cómoda y ahora pasear es una maravilla y eso hay que agradecérselo tanto al Ayuntamiento anterior como al actual.

- Vive muy a gusto en Huelva, pero viaja mucho. Tiene para escribir un libro sobre trenes, ¿no?

- Yo tendría que tener a mi nombre un tren entero, con todos los vagones, con el dineral que me gasto en trenes. Pero Renfe va a su bola. En España todo lo que no sea el AVE Sevilla-Madrid-Barcelona, que va como un tiro, lo demás es tercermundista. Hay sitios como Extremadura que el tren creo que va a carbón. Huelva es un paraíso, pero tiene en contra que está muy mal comunicada. Cuando viajo por las actuaciones me toca madrugar y pasarme el día entero en un tren. El otro día iba en tren de Valencia a Barcelona y estuve cinco horas parado en Castellón.

«Me han dicho más de una vez que no me dan mi sitio en Huelva, pero no depende de mí»

- ¿Se siente valorado y reconocido en su tierra?

- Me encanta Huelva y no la cambio por ninguna, aunque Huelva no me ha dado nada como artista. No me han dado ni la medalla de Huelva ni he sido rey mago ni nada. Fui pregonero en 2009 del Carnaval Colombino y me lo curré mucho. No sé si es porque si soy humorista, pero no me ha dado ese hueco que me he ganado, ese reconocimiento no me lo ha dado nunca. Por un lado me siento mal pero por otro es que no hago las cosas para que me las reconozcan. Me han dicho más de una vez que no me dan mi sitio en Huelva, pero no depende de mí. No me ha reconocido nadie nunca nada y llevo 32 años llevando el nombre de Huelva por toda España, por muchos teatros, con espectáculos en directo. Jamás se me ha reconocido en Huelva; a lo mejor tengo que ganar un Oscar. No tengo ni puñetera idea. Me llevo bien con todo el mundo y estoy orgulloso de ser de Huelva. Se me llena la boca hablando de mi tierra. Soy más de Huelva que un choco y la quiero por los cuatro costados, pero tengo esa duda de por qué. Huelva debería quererse más y apostar más por lo nuestro.

- ¿Le veremos pronto actuando en Huelva?

- Me gustaría estar pronto. Puede que en los últimos meses de este año vuelva al Gran Teatro.