Paco Ortiz, ante la opción de ganar su primer Goya: «Hay que agradecer esto a Pepa Flores»

Dicen los supersticiosos que el número 13 da mala suerte. En el caso del cineasta onubense Paco Ortiz (Huelva, 1978), el decimotercer aniversario de su productora audiovisual Sarao Films, que está en el número 13 de su calle y que se dio a conocer con el documental '13. Miguel Poveda', puede venir coronado con un Goya. Este sábado en Granada tiene la opción de levantar este prestigioso galardón como productor del largometraje documental 'Marisol, llámame Pepa'. Sería la guinda a una exitosa trayectoria de este trabajo dirigido por Blanca Torres y la de una filmografía de Ortiz repleta de historias que merecían la pena ser contadas, rescatando en muchos casos las de ilustres artistas andaluces.

En el Palacio de Congresos de Granada vivirá en vivo su primera gala de los Premios Goya Paco Ortiz, que desde que era estudiante ya la veía por televisión y hacía quinielas con sus amigos, tradición que repetirá siendo parte de las apuestas. Ya la nominación fue una experiencia y este jueves recogía el smoking consciente de que va a vivir este fin de semana «muchas primeras veces», declara a Huelva24.com, y añade que «ojalá no sean las últimas».

«Vamos dispuestos a vivir la experiencia. Ganar o perder ya es otra cuestión, pero vivir este periodo de la nominación es algo que no nos lo quita nadie», señala Paco Ortiz, que estará acompañado por la directora del documental, Blanca Torres y los también productores Chema de la Peña y José Carlos de Isla, su socio en Sarao Films. También se encontrará con otros compañeros andaluces un tren con casi 90 académicos andaluces. «Va a ser un viaje muy chulo», prevé.

La medalla de Huelva, un Premio Carmen y un Forqué

Ortiz asegura que este momento de los Goya llega en «una temporada espectacular», que ha tenido muchos momentos especiales en lo personal, como la reciente medalla de Huelva, su Premio Carmen con el corto 'Apuntes para Silvia' y todos los galardones que ha recibido el documental nominado a los Goya, que se alzó con el Premio Forqué.

«Llevo tres fines de semana seguidos de subidón, vivo en una especie de nube« Paco Ortiz Cineasta y productor onubense

«Llevo tres fines de semana seguidos de subidón, vivo en una especie de nube, pero trabajando mucho», admite, porque ya tiene listo el largometraje documental de Antonio El Bailarín, que cuenta con un tema de Argentina que cree que será «un pelotazo». Se suma a otros personajes Aníbal González, Bambino, Miguel Poveda o Matilde Corral.

«Estoy contento y agotado, emocionado. Casi no termino de digerir una noticia que me daría para estar feliz meses que llega otra que es mejor todavía y el colofón es este fin de semana con los Goya», expresa satisfecho el cineasta onubense, que se ha leído las recomendaciones de la organización delos galardones más importantes del cine español, el protocolo de la alfombra roja, su cóctel y otros actos.

Entre ellas está que tienen un minuto para hablar en caso de ser ganadores del premio, tiempo que tendrían que repartirse entre los cuatro del equipo de la película. «No hemos preparado ningún discurso y no es un tópico. Mandará la emoción de ese momento. Sabemos que hay que agradecer esto a Pepa Flores básicamente, que es quien se merece esto y mucho más. Además tendremos que saludar a la familia y acordarnos de todas las televisiones que han participado en el proyecto». Pero insiste en destacar «la deuda que tiene la sociedad en este país con la vida de Pepa. Ahora que se habla tanto de la salud mental, no puedo ni imaginar siquiera cómo fue vivir su tiempo».

El productor onubense explica que con 'Marisol, llámame Pepa' ha desarrollado un documental biográfico de «uno de los pocos mitos que tiene España, que trasciende la categoría de celebridad». Desarrolla que lo es por «cómo ha desarrollado su vida, no sólo su carrera» y que, por tanto, para ellos ha sido «un reto muy interesante».

Puntos a favor

Con respecto a las opciones de alzarse con el premio, Ortiz considera que el documental tiene a favor «40 años de silencio y el legado de las películas y canciones que hizo hasta los 35 años, que están vigentes y que abarca a muchas generaciones». Asimismo, resalta que el documental es también «un retrato de un tiempo de la transición española», que parte del final del franquismo y que muestra «cómo se hicieron las cosas en este país y cómo evoluciona la figura de la mujer, el feminismo, los cambios políticos, la prensa… es brutal como los entrevistadores pasaron de un mundo sin libertad de expresión a hablar con un descaro y hacer preguntas criminales».

También analiza Ortiz que este documental es sobre «una persona de cine» y eso toca de cerca a los académicos, además de que Marisol y Pepa Flores son «un icono del feminismo». Como tercer punto a favor, indica que el hecho de haber ganado el Premio Forqué le acerca al Goya porque en el caso de los documentales quienes han ganado ese galardón primero se han llevado después el más importante, algo que «no es una ciencia segura».

Otros aspirantes

Aspiran al Goya también «unos grandísimos trabajos» en la categoría de largo documental, como 'Domingo Domingo', 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', 'Mi hermano Ali' y 'No estás sola'. «Me atrevería a decir que la competencia es especialmente dura. Tenemos el documental sobre C. Tangana, el de la guitarra de Yerai Cortés, que viene amparada por una gran campaña de publicidad, o 'Mi hermano Ali, donde se sigue 12 años a un inmigrante y 'No estás sola', sobre 'La Manada', un tema tan delicado y tan duro».

«Marisol murió pero Pepa Fores está viva, no participa en el documental, pero lo ha visto y nos ha felicitado y ese es el gran premio que hemos ganado ya«

Considera «el gran acierto» del documental el enfoque que le ha dado su directora, porque era «muy fácil patinar». Recuerda que «Marisol murió pero Pepa Fores está viva, no participa en el documental, pero lo ha visto y nos ha felicitado y ese es el gran premio que hemos ganado ya».

Ha valorado el gran trabajo de las locutoras andaluzas que hacen la voz en off de Marisol, reproduciendo sus palabras. «Se podría haber caído en el recurso fácil de la parodia o la imitación, pero ha salido muy redondo y da sentido a los tres bloques». Está Marisol, donde se muestra quién es la niña, Llámame Pepa, que es la reivindicación de querer dejar de ser esa niña y ser actriz, pero no lo logra. «Es, como el subtítulo de la película, 'proceso a un mito' y cómo la sociedad acaba haciendo que Marisol deje la vida pública». Agrega que en 2020 se le concedió el Goya de Honor y rehusó recogerlo, algo que hicieron en la gala celebrada en Málaga sus tres hijas: María Esteve, Tamara Gades y Celia Flores.

«Ella tiene una herida sin cerrar y hemos sido coherentes en nuestra campaña, en la que hemos mantenido un perfil muy bajo. ¿Quiénes somos para poner de moda a Marisol? cuando quieren que la dejen tranquila. Ha sido bastante generosa con dejarnos contar su vida y hacía falta de la manera en la que se ha contado, seria y con rigor, lejos de estereotipos y clichés».

También valora Ortiz que el documental tiene material inédito. Destaca el gran trabajo de sus documentalistas, que dieron con imágenes no conocidas de Marisol en Japón y Sudamérica que no se habían visto nunca en España. «Cuenta con un archivo fotográfico y musical espectacular», resalta. «Era un mito. La persona más importante del mundo de la cultura de nuestro país durante un tiempo de tinieblas con la dictadura. La imagen exterior era esa niña pizpireta y un grandísimo bailarín como Antonio, que representaba la alta calidad de nuestro baile», expresa.

Una exitosa andadura

Como no podía ser de otra forma, el documental se estrenó en el Festival de Málaga y luego cosechó tres premios en el Saraqusta Film Festival en Zaragoza. Fueron el de mejor documental, mejor directora y el concedido por el público joven, algo que les hizo «mucha ilusión». También ganó en el Mon-Doc de Valencia y se alzó con el galardón del público en el Festival de Islantilla, que cuenta con «un público muy diverso y me alegró mucho». Pasó también por la fiesta del cine español del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Festival de Sevilla, fue nominado a las medallas del Cículo de Escritores Cinematográficos y ganó el Premio Forqué, el más importante de España tras los Goya. Se presentó además internacionalmente en Londres, Luxemburgo, Toulouse y «allá donde haya emigrantes españoles» sería el siguiente paso, con las miras puestas en Latinoamérica. «Aún no se ha abierto ese camino y si se ganara el Goya sería un impulso importante para una distribución más generosa».

Reconoce que un premio como un Goya daría «un impulso, una segunda vida y sería bonito», pero recuerda que al final no se hacen los documentales para ganar premios, sino para «contar historias y lo que quieres es que el mundo entero lo conozca, que llegue lo más lejos posible». Señala que sería una forma de que más gente conociera a Marisol y cómo fue España, «un tiempo que aprendiendo de la historia intentamos no volver a repetir, aunque se está empezando a volver y a repetir algunas cosas que veíamos superadas».

«Ya en la misma llamada que nos comentaron el proyecto aceptamos. No hubo 'un nos lo tenemos que pensar'»

En cuanto a por qué apostaron desde Sarao Films por producir este documental, el onubense relata que «no tuvimos ni un segundo de dudas. Ya en la misma llamada que nos comentaron el proyecto aceptamos. No hubo 'un nos lo tenemos que pensar'. Más bien el pensamiento fue cómo no se nos ha ocurrido, porque venimos haciendo documentales con muchas biografías de personajes andaluces, que es una rama que nos tira mucho para reivindicarlos». «Como cuando vimos que no había nada de Aníbal González o Bambino… teníamos que estar ahí».

De hecho fueron la segunda productora a la que se lo ofrecieron, por lo que dan gracias a la primera por rechazar el proyecto. «Estamos considerados y alguien estimó que éramos los adecuados y eso era el aval, los trabajos que ya hemos realizado y quien vea nuestra web lo puede comprobar». Añade que no es sólo lo que han hecho sino el cómo. «Se podría tratar de manera más morbosa o sensacionalistas, pero nosotros no vamos por ahí. Hay gente que se recrea en las aristas, pero hablamos de artistas, que es lo más importante».

Sobre si verse de lleno en los Goya les permite abrir la puerta a sentir que los Oscar no están tan lejos como antes, Paco Ortiz dice honestamente que «todavía queda para ese salto, que es como tres divisiones más arriba. Pero cada año somos más sabios y esto ha llegado en un punto de maduración de nuestras carreras, que no son tan largas. Es fruto de mucho tiempo atrás y hemos aprendido a desarrollar los proyectos, a elaborarlos y financiarlos, que son procesos importantes». Considera que en este tiempo han trabajando intensamente para muchas de los momentos felices que han cristalizado ahora. De hecho ya tienen el primer empujón de financiación para el documental 'Hierro Oxidado', sobre Migue Benítez, cantante de 'Los Delinqüentes'.

La gala, como la final de un Mundial

A través de la televisión, amigos familiares y muchos onubenses, seguirá la Gala de los Goya con mucha ilusión. El hijo y la hija de Paco Ortiz lo harán también, que han vivido cada gala de su padre «como cuando gana Nadal una final» y ahora será «como un Mundial de fútbol».

Pase lo que pase el sentirse orgullosos con el camino de 'Marisol, llámame Pepa' está garantizado, porque el productor onubense reflexiona que «estar allí ya es ganar porque por el camino se han quedado muchos otras películas atrás. Hay 20 categorías en las que cuatro de cada cinco no se llevan el premio». Subraya que «aunque lo que queremos es ganar, estar nominado es estar ya en la excelencia en este trabajo y uno se lleva el cum laude». Apunta que «no siempre es justo y no gana el mejor, sino que depende de cada año, los gustos y no hay una única forma de evaluar», lo que se repiten es que «tenemos el trabajo enfocado y queremos seguir contando historias».