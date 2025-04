Álvaro Robles planta cara al número 3 del mundo en Corea sintiéndose «afortunado de estar rodeado de los mejores»

Álvaro Robles vuelve a estar peleando ante los mejores del mundo y dando un gran nivel. Recientemente disputó el WTT Champions de Incheon, en Corea del Sur, donde ofreció una gran imagen ante el jugador japonés Tomokazu Harimoto, número 2 del mundo y primer cabeza de serie de esta competición, celebrada en el Inspire Arena de Incheon.

Robles cayó derrotado por 3-1 en un encuentro disputado, con parciales de 11-4, 10-12, 11-4 y 11-3 a favor del japonés. Robles consiguió adjudicarse el segundo juego ante un jugador muy experimentado y con grandes resultados en el circuito mundial.

«Otro nivel, otro tenis de mesa, otro mundo»

Tras su participación en el torneo, Robles señaló en sus redes sociales que «he tenido el gran privilegio esta temporada de jugar 5 Champions y 5 han sido las veces que me he ido para casa en primera ronda. Otro nivel, otro tenis de mesa, otro mundo», reconoció.

Álvaro Robles, durante un partido WTT

No obstante, se mostró «afortunado de poder vivir estas experiencias y de estar donde siempre he querido estar, rodeado de los mejores». Agregó que «lo que más me vuelve a emocionar es, sin duda, que es hora de ponerse a trabajar de nuevo».