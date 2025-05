Paco Ojeda: «Estamos muy contentos de que hayamos podido darle a Haideé la despedida que merece sobradamente»

Paco Ojeda, director técnico y entrenador del Club Bádminton IES La Orden, hace balance para Huelva24.com de lo que ha significado la consecución del décimo título del club onubense, que está ya sólo a dos de igualar al CB Rinconada en el ránking histórico de la competición.

Este 2025 la final por el título ha tenido como protagonista especial a Haideé Ojeda, un pilar de la entidad durante muchos años, y la única jugadora que ha estado en todos los triunfos, que se retira del bádminton de alto nivel con este gran broche. La onubense, hija del técnico, levantó la Copa de los Campeones y para su padre era lo justo.

«Haideé se merecía despedirse con un título tras más de 28 años en el club. Ha sido jugadora internacional, jugadora del Centro de Alto Rendimiento en la Blume en Madrid durante varios años y ha estado ganando muchos puntos en dobles femenino y mixto. Ha dado títulos y medallas en Europeos y estamos muy contentos de que hayamos podido darle la despedida que merece sobradamente», ha manifestado.

Ha señalado que la onubense, junto a Pablo Abián, lograron ganar el punto de dobles mixtos, que considera «fundamental, que ha sido una de las claves del éxito». «Siempre digo que ganar ese punto significa encarrilar el partido y continuar con la moral más alta, mientras que el rival tiene que remar», ha expresado.

Seguirá vinculada al club

Ojeda ha comentado que su jugadora tuvo «molestias» en la ida de la final y "no estuvo al cien por cien por un problema en el gemelo», pero aún así rindió a un gran nivel. Anunció que va a seguir vinculada al club como técnica y fisioterapeuta y «seguro que va a aportar muchísimo».

De Pablo Abián ha destacado que «desde 2012 que lo incorporamos ha demostrado ser un choquero más. Salvo el DNI, lo demás lo tiene. Ama a esta tierra y le sale del corazón».

Ha resaltado también el gran partido de dobles masculinos de sus canteranos Álvaro Morán y Alejandro Pérez ante unos rivales muy cualificados. «Les pasaron por encima. En Huelva jugaron muy bien pero en Cartagena lo hicieron de vicio», ha afirmado su entrenador, que también indicó que la continuidad del dobles femenino se ratificó en la pista y que Laura Santos en el individual femenino vendió cara su derrota. El broche lo puso el neerlandés Mark Caljouw ante Kim Brum «sacó adelante un partido duro en el que tuvo mucha paciencia porque hacía golpes increíbles y el rival lo devolvía todo y no fallaba. Un partido digno de cerrar una final».

«Hemos trabajado muy duro toda la temporada»

«Estamos muy contentos. Hemos trabajado muy duro toda la temporada. Nos clasificamos tras la fase regular, no como queríamos, porque no fuimos primeros, pero como siempre digo, ahí empieza otra competición, en semifinales y en la final. Sabíamos que podíamos lograrlo y así ha sido», ha manifestado el técnico onubense, que ha indicado que «sabíamos que Cartagena no vendría a Huelva a comer gambas y casi nos sorprenden» y que en la vuelta «el equipo ha funcionado ante Cartagena a más del cien por cien».

Ha valorado también Ojeda que «ha sido una final muy cordial, con un gran ambiente y hasta la afición rival en Cartagena nos aplaudió tras ganar el título». Ha compartido que «teníamos la incertidumbre de qué alineación iba a plantearnos Cartagena, dónde iban a poner sus puntos fuertes extranjeros y españoles. Lo anticipamos bien y ganamos».

«Hemos estado muy mentalizados durante la semana. Trabajamos a todos los niveles. Técnico, físico, táctico, estratégico y fisioterapéutico. Si algo hemos aprendido de la experiencia de todos estos años es a cuidar cada detalle. Cuando todo está tan equilibrado, los detalles cuentan», ha subrayado el onubense, que se ha mostrado satisfecho por la eficiencia de sus jugadores. «Cuando estamos todos al cien por cien el rival lo tiene muy difícil», ha apuntado.

También ha recalcado que «nuestro objetivo era ganar el décimo título y ahora es ganar el undécimo». Ahora están «muy enchufados» pero lamentan que «la Federación Europea nos ha cortado las alas al no convocar este año tampoco el Campeonato de Europa», como ocurrió el pasado año.

Una gran estructura

Paco Ojeda ha querido destacar el apoyo todos sus patrocinadores, especialmente del Ayuntamiento de Huelva, respaldo con el que han formado una gran estructura, con equipos en las ligas Plata y Bronce. «Nos da aire para formar jugadores, que es nuestra gran ambición y ahí tenemos el ejemplo de Álvaro y Alejandro, que están dando un gran nivel en dobles y en individuales, lo que nos da muchas posibilidades».