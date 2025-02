La nueva Copa Andalucía Gravel comienza en Beas

Cuenta atrás para la disputa de la primera prueba de la Copa Andalucía Gravel 2025, competición que está formada por seis pruebas puntuables que se llevarán a cabo entre marzo y noviembre. El próximo sábado 1 de marzo a partir de las 9:30h se disputará en la localidad onubense de Beas la 'Raia Gravel Race' que organizará Extremeñamente S.L. y que ha levantado una gran expectación entre los ciclistas andaluces, toda vez que desde la disputa el año pasado del primer campeonato regional de esta modalidad se ha disparado el interés por el Gravel.

Después de esta cita de Beas vendrás las carreras en Fiñana (Almería), Villanueva de Córdoba, Villanueva del Trabuco (Málaga), Cabra del Santo Cristo (Jaén) y La Luisiana (Sevilla).

108 kilómetros de recorrido

La Plaza de España de esta municipio de la Comarca de la Campiña es el punto de inicio y final para un recorrido circular de 108 kilómetros que llevará a los ciclistas por las localidades de Trigueros, San Juan del Puerto, Niebla, Villarrasa, El Manzanito (Niebla) y Los Pinos (Valverde del Camino). El Río Tinto será testigo del paso de los participantes, que lo cruzarán en un par de ocasiones, una de ellas por el Puente de La Peñuela. Serán en total unos 1.190m de desnivel positivo acumulado los que tengan que superar los corredores, con zonas rápidas que se alternarán con otras de subida.

Existirá una ruta corta no competitiva menos exigente de 66 kilómetros y unos 500m de desnivel positivo acumulado para aquellos deportistas que quieran afrontar un reto con algo menos de exigencia.

Las únicas bicicletas autorizadas serán aquellas de gravel, ciclocross o ruta con manillar curvo quedando excluidas las bicicletas de BTT y eléctricas.

Inscripción

Para poder participar en necesaria la inscripción a través de este enlace que estará habilitado hasta el jueves 27 de febrero a las 15h. El precio de inscripción es de 30€ para federados y 42€ los no federados, no pudiendo realizarse in situ el día de la prueba.

Esta prueba está abierta a las siguientes categorías: júnior, sub23, élite, élite UCI, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60, todas masculinas y femeninas, más la no competitiva de cicloturista.

La siguiente prueba de esta Copa se llevará a cabo el 29 de marzo en la localidad almeriense de Fiñana, la 'I Equa Grávida', con inscripciones abiertas.