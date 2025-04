El HSN Sailing Team de Ricardo Terrades alcanza el liderato del Europeo Corinthian de J70

Este sábado se disputaron en Cascais, tres mangas más del Campeonato de Europa de J70 de la categoría Corinthian y los equipos españoles se colocaron en los puestos de arriba de la clasificación. Después del temporal del día anterior, quedó un considerable mar de fondo y el viento amainó hasta los 8 - 10 nudos de intensidad de una dirección que estuvo rolando entre el 190º - 175º durante toa la jornada. La flota se hacia a la mar a las 10.00h después de la reunión de patrones de las 9.00h, pero debido a las complicadas condiciones el comité de regatas decidió enviar a la flota a puerto hasta un nuevo aviso pasada 2 horas, pues al principio de la mañana apenas soplaban 3 - 4 nudos y con mucha ola del día anterior

Tras la espera en puerto, los 54 equipos inscritos procedentes de 15 naciones se hacían de nuevo a la mar. En la primera manga del día, y cuarta del campeonato, dos equipos españoles subían hasta lo más alto. Los jóvenes catalanes del «HangTeng - Hnos. Berga» se imponían con claridad, seguido de los canarios del «HSN Sailing Team» y tercero era el húngaro «Lujzi» que firmaba su mejor resultado hasta la fecha en este campeonato.

En la segunda manga el cambio de marea influía considerablemente y una fuerte corriente irrumpía en el campo de regatas. En esta prueba los equipos españoles supieron leerlo muy bien y muchos equipos de los nuestros estaban en los puestos de cabeza. La quinta prueba del campeonato la ganaba el finlandés «Liquid Sun», seguido del brasleño « To Nessa» y el británico «Woof!» mientras que los primeros españoles eran los jóvenes gallegos de «Bodegas Villanueva» en quinta plaza, «Abril Rojo» en la sexta, noveno era «HangTen-Hnos. Berga», y trece «HSN Sailing Team» tras una espectacular remontada, y siendo éste su peor resultado y de momento la regata que se descartan . Hay que señalar que los gallegos del «Pazo de Cea» terminaban en 9ª posición, pero eran descalificados posteriormente en el mejor resultado parcial de su campeonato.

En la tercera y última manga del día, la corriente ya no tenía tanta influencia y eran nuevamente dos barcos españoles los que empezaban liderando la flota en los primeros cruces de la ceñida, con «Bodega Can Marlés» y «HSN Sailing Team», finalmente se impuso el portugués «Another Affair» que tras montar primero en barlovento, logró cierta ventaja que supo mantener hasta el finale de la regata, tras la incesante amenaza del «HSN Sailing Team» quienes terminaron con un nuevo segundo, y ya son tres los acumulados en su casillero. Tercero era el americano «Dime» y cuarto «Bodega Can Marlés».

Primera posición provisional

Al final del día, con seis mangas navegadas y un descarte en juego la clasificación provisional de este Campeonato de Europa Corinthian de J70 sigue del siguiente modo: El «HSN Sailing Team», del onubense Ricardo Terrades, va primero con 22 puntos, seguido del brasileño «To Nessa» con 30 puntos, en tercera posición ha escalado el español «HangTen-Hnos. Berga» con 39 puntos y con 11 puntos más y en cuarta posición va el «Bodega Can Marlés». El resto de la expedición española va en 13ª plaza el «Abril Rojo», 16º el «Bodega Villanueva» que han remontado, 33ª «Abril Verde», 36º7 el «Let it Be» de Marcelo Baltzer, 44º es el «Pazo de Cea», y cierra la clasificación española «Correa Kessler» en 51ª posición.

Para este domingo la previsión meteorológica es muy complicada con mucha inestabilidad. Hay programadas 2 mangas más y aún puede haber cambios en la clasificación, peor esperamos que los equipos españoles no se bajen del podio.