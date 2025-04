El drama de Ana María, que lleva tres años con okupas en su piso en Huelva: «Me dijeron que me fuera porque si no me iban a meter un tiro»

Cuando con toda la ilusión del mundo y unos pequeños ahorros Ana María Rodríguez, una joven onubense que por entonces contaba con 27 años de edad, compró en 2020, poco después del inicio de la pandemia, un piso en Huelva capital, no imaginaba la pesadilla que iba a vivir meses después.

La vivienda se encuentra ubicada en la calle Murete Bajo, enfrente del colegio Reyes Católicos y en la zona de Palomeque. En un principio, como cuenta Ana María a Huelva24, todo discurrió con normalidad y, tras hacerle unos pequeños arreglos al piso, ella se marchó a trabajar fuera de Huelva, por lo que se lo alquiló a una inquilina que vivió un tiempo allí y le pagó mensualmente sin que hubiera ningún tipo de problemas.

«Yo compré este piso en el año 2020 para vivir allí, pero al final por motivos de trabajo me fui fuera de Huelva y lo alquilé. En junio de 2022 volví a Huelva y la persona que estaba viviendo allí alquilada entre comillas me dijo que ese último mes no me lo pagaba porque iba a utilizar la fianza. Le dije que genial y quedamos para que me devolviera las llaves. Me comentó que me las dejaba en el buzón y cuando las recogí y entré en el piso vi que había cosas que yo de primeras pensé que eran de ella. Había ropa y de todo un poco y le pregunté, pero ya nunca me respondió. Según me han dicho, esa persona nunca vivió allí. A mí me pagó siempre bien las mensualidades, pero de buenas a primeras desapareció», relata.

A partir de ahí, es decir, hace ya casi tres años, la joven onubense ha vivido una auténtica odisea digna de una película de suspense y terror con su vivienda, que ha sido ocupada por unos desagradables inquilinos que la han hecho suya y que por ahora siguen instalados allí sin que la justicia ni las autoridades hayan conseguido echarlos para devolvérsela a su legítima dueña.

El bloque de la calle Murete Bajo de Huelva capital en el que está el piso que adquirió la joven onubense Ana María Rodríguez m. g.

«Yo me puse a limpiar el piso, llamé a mi familia y estábamos recogiendo las cosas cuando de repente aparecieron por allí unos cuantos energúmenos, no sé ni decir cuántos, diciéndonos que nos iban a meter un tiro si no nos íbamos, que nos iban a reventar la puerta y que saliéramos de ahí porque esa era su casa. Entonces llamé a la Policía y les dije que en mi casa había unas personas que yo no sabía quiénes eran. Les comenté que nos lo había visto en mi vida y que nos estaban amenazando, así que les pedí por favor que vinieran hasta allí. La Policía habló con ellos fuera y después nos dijeron a nosotros que esas personas tenían cosas de ellos ahí arriba y que eran las que vivían en ese piso. Nos pidieron que recogiéramos nuestros productos de limpieza y que nos marcháramos de allí porque nos iban a llevar detenidos a la comisaría ya que estábamos cometiendo un delito de allanamiento de morada. Les insistimos en que no nos íbamos a ir de esa casa porque era nuestra. Yo venía hasta con la maleta porque mi idea era limpiar y quedarme ya allí. Los policías se me pusieron súper bordes, así que me fui a poner una denuncia», cuenta Ana María.

Entonces, tuvo que ponerse en manos de abogados y tratar de recuperar su piso sin utilizar la fuerza sino a través de cauces legales: «Pasaron varios meses porque el proceso fue muy lento. Puse la denuncia por lo penal, como me dijeron desde la Policía que hiciera, y después de varios meses me la archivaron porque, según dijeron los que habían ocupado mi piso, ellos tenían un contrato verbal de alquiler que nunca firmaron y esa es una fórmula que se acepta, como señala un documento que me dieron. Por lo tanto, me dijeron que no era un caso de ocupación. No sé en qué universo vale ese contrato verbal pero bueno… Busqué una abogada y me dijo que íbamos a ir a por un desahucio por precario, que no es un proceso penal sino civil. En teoría me dijo que sería un proceso rápido porque se demostraría que estas personas no tenían contrato y que estaban ocupando una propiedad, pero ya llevamos tres años con el tema».

Ana María lamenta la mala suerte que está teniendo desde que decidió poner su piso en alquiler, ya que «todo lo que podía ir mal en los juzgados, ha ido mal. Han emitido datos con documentos erróneos que han tenido que volver a modificar con los plazos que eso conlleva. Han tardado en hacer las distintas modificaciones muchísimo tiempo, y además todo se ha tenido que hacer por edictos porque ellos nunca han abierto la puerta de la casa».

La vivienda reformada por Ana María Rodríguez poco después de haberla comprado en el año 2020 m. g.

El miércoles pasado se abrió un hilo de esperanza para la joven onubense, que actualmente tiene 32 años, con la notificación del juzgado a los ocupas, pero por ahora el espinoso asunto sigue sin tener un final feliz para sus intereses. «Hace unas semanas me dijeron que por fin la fecha de lanzamiento era ya seguro el 23 de abril y que ellos tenían también la notificación. Ese día llegaron los funcionarios del juzgado y la procuradora y a la persona que les abrió le comunicaron que tenían que abandonar la casa ya de manera voluntaria recogiendo sus cosas y saliendo, y si no lo hacían así habría que hacerlo de otra forma no voluntaria. Dijo que ese papel se lo notificaron sólo hacía unos días y que no había tenido tiempo de irse. Dijo que a dónde se iba a ir él y el funcionario le comentó que sí que había tenido tiempo. El funcionario habló con la Policía y le dijeron que el lunes van a acudir allí también varios agentes a echar a la gente que tiene ocupada la vivienda», indicaba.

Pero, curada como está ya de espantos, la onubense no las tiene todas consigo al cien por cien de que este luens vaya a haber la esperada 'fumata blanca' para poder recuperar su casa. Así, apuntaba que «yo ya confío en la justicia lo mínimo, por no decir cero. Tengo muy pocas esperanzas, pero la abogada y los funcionarios me han dicho que una vez que vaya este lunes la Policía tienen que salir sí o sí. Todo está siendo totalmente inesperado en este tema así que yo ya no sé lo que esperar».

Afectando a su trabajo y a su familia

Ana María Rodríguez trabaja como profesora en Málaga y lógicamente todo este problema también le está afectando al desarrollo normal de su profesión: «A mí todo esto me está trastocando mi agenda. Yo trabajo en la Universidad de Málaga y he tenido que pedir unos días para venir. Tenía una conferencia la semana que viene y al final tendré que mandar una presentación porque no podré ir. Además, mi abogada me ha comentado que una vez que recupere las llaves tendré que quedarme aquí dos o tres días por si hay algún problema o les da por ejemplo por volver».

Y también tiene a su familia ayudándole y condicionándole en parte su día a día: «Mi hermano que está en Bilbao ha venido también en un vuelo para ayudarme porque la casa está destrozada. Mi piso era viejo pero mi familia me ayudó a hacerle una reforma porque yo tenía 27 años. Era una buena oportunidad porque era baratito y lo pusimos coqueto y bonito con los muebles. Esta persona abrió el otro día la puerta y vi el piso destrozado. Los vecinos me dicen que suben y bajan distintas personas y que en esos tres años han ido cambiando las personas. No tiene ninguna buena pinta lo que hacen ahí dentro».