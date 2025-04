María Forero, atacada por «perros de raza peligrosa»: «Le mordieron en el culo a mi compañero»

Los atletas de cierto nivel como la onubense María Forero acumulan muchos kilómetros a la semana, que cubren en la pista, en la cinta en el gimnasio y también al aire libre por caminos. También es habitual concentrarse en altitud y cada año se concentra con su grupo de entrenamientos de León en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, en Granada. Por sus alrededores siempre salen a correr y disfrutan de la naturaleza y las excepcionales condiciones de la montaña granadina, pero este jueves se llevaron un buen susto al ser atacados por dos perros.

Tal y como ha relatado Forero a Huelva24.com «estábamos rodando por uno de los caminos por los que sonemos entrenar todos los del CAR y una mujer en un coche con dos perros sueltos fuera se nos acercaba y parecía que venía a jugar, pero se volvieron locos, nos frenamos y nos atacaron. Le mordieron en el culo a mi compañero -Tariku Novales- y luego cuando fue a por mí le tiré una piedra y el perro se asustó y se fue».

Tariku Novales y María Forero IG

Denuncia ante la Guardia Civil

La atleta de Huelva asegura que los animales eran «de raza peligrosa» y lamenta que su dueña «ni se bajó del coche y siguió hacia adelante». Tras el susto, han decidido tomar medidas y explica que «lo hemos denunciado ante la Guardia Civil», con el objetivo de que se tomen medidas y no vuelva a pasar algo parecido, ya que no se pueden tener en esas condiciones a estos animales y sobre todo no actuar cuando se cruzan con personas a las que pueden herir.