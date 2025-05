Javi Ollero, sobre la salvación del PAN: «El equipo ha trabajado mucho y sin sucumbir a la tentación de bajar los brazos»

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer culminó su temporada de regreso a Primera Nacional con la permanencia tras una temporada en la que un grupo joven e inexperto luchó ante grandes equipos y creció poco a poco hasta ser lo suficientemente competitivo como para ganarse la continuidad en la categoría. Al frente ha vuelto a estar Javi Ollero, secundado por Sergio Cruzado, dos exjugadores que ya moldearon a unos chavales con mucho entusiasmo y ganas para lograr el ascenso y que ante el aumento de la dificultad del desafío redoblaron la capacidad de unidad del equipo para exprimir sus cualidades. En las siguientes líneas, el técnico moguereño repasa las claves de una campaña en la que equipo y afición han vibrado en sintonía hasta lograr juntos el objetivo.

-Han pasado unos días desde que han logrado matemáticamente la permanencia en la Primera Nacional. ¿Cómo se siente y cuál es el ánimo general del equipo?

-Pues muy contentos por el objetivo cumplido, muy cansado también, porque ha sido una temporada larga, con pocos descansos y siempre con la presión de estar en la cuerda floja. De igual forma, siento cierto alivio (jeje).

-¿Cómo describiría la evolución del equipo desde el inicio hasta ser tan competitivo como ha acabado siendo? ¿Qué nota le pone?

-A los chavales le pongo un 10. Aunque como me decía un muy buen entrenador, «el elogio debilita». Ni Sergio ni yo solemos regalar los oídos, y menos Sergio (risas). Es prácticamente el mismo equipo que tuvimos el año pasado en Segunda División Nacional. Hemos sumado a Javi, que es de la casa, que sí viene de jugar en Primera, como Joan. Pero el resto, Manuel Beaus (Bm. Lepe) sube de categoría juvenil, como Antonio Soriano, que sube de nuestra cantera, y Adrián que viene de jugar en Segunda también el año pasado en nuestro grupo. Y la última incorporación, por la baja de Pedro Medina, de Mateus.

«El inicio de liga fue complicado. Percibimos que el ritmo de la nueva categoría era mayor al nuestro y que los equipos eran más compactos»

El inicio de liga fue complicado. Percibimos que el ritmo de la nueva categoría era mayor al nuestro y que los equipos eran más compactos, con menos puntos débiles. Nos ha costado pillarle el «tempo» a la Primera. Es cierto que nos falta tablas en los partidos, por juventud e inexperiencia, pero también es cierto que el grupo ha sido siempre consciente de eso y que ha trabajado mucho y sin descanso, y sin sucumbir a la tentación de bajar los brazos. El trabajo te lleva a alcanzar ser competitivo. El trabajo y el Zenobia (risas).

Javi Ollero y Sergio Cruzado PAN Moguer

-¿Cuál ha sido el principal aprendizaje que se lleva como entrenador y el que cree que se llevan los jugadores?

-Me da la sensación de que hemos aprendido todos mucho. Ellos porque competir a un nivel superior al nuestro, inicialmente, hace que mejores, sí o sí. Se han dado cuenta de que el físico importa mucho y que los pequeños detalles marcan la diferencia. A nivel personal, he aprendido mucho de todos los equipos y entrenadores, porque siempre que analizaba a los rivales me quedaba con alguna pincelada de ellos. He aprendido que todos los resultados cuentan en una competición tan ajustada, que no se puede regalar nada, y que la fuerza de un equipo es el grupo. Esto ya lo dije el año pasado, pero se corrobora con esta temporada.

«Nunca vi imposible la permanencia. Al inicio, que fue duro, pensaba que algún equipo más estaría abajo, como nosotros»

-¿En algún momento vio imposible la permanencia? ¿Qué le hizo mantener la fe y cuál considera que fue el punto de inflexión?

-No, nunca vi imposible la permanencia. Al inicio, que fue duro, pensaba que algún equipo más estaría abajo, como nosotros. Conforme fuimos puntuando, el resto también lo hizo y nos dimos cuenta de que sería como una carrera de resistencia. Hicimos aflorar un poco de mentalidad estoica, de resistir, de centrarnos en nosotros, no en factores externos, clasificación, otros equipos, árbitros,… y al final lo hemos conseguido.

-Una vez completada la competición, ¿ha sido más o menos dura de lo que esperaba? ¿Cómo calificaría su nivel?

-Me ha parecido una liga muy dura y muy competitiva, no esperaba tanta igualdad. Esta igualdad ha llevado a todos los equipos a competir todos los partidos y todas las acciones como si fuera la última. Nadie se ha dejado ir, nadie ha regalado nada. Ningún grupo de la categoría ha estado tan igualado como el nuestro. Me parece que hace más meritoria la permanencia. Y mi nivel, pues bajo, si el entrenador fuera bueno el equipo se hubiera salvado antes,(risas). No creo que sea relevante la actuación del entrenador. Lo relevante es los objetivos grupales o de club.

-¿Lo que ha vivido estos meses como técnico es comparable a alguna experiencia previa como jugador?

-No pienso que sea comparable, se viven de formas diferentes. Tienes más años, eres más pausado, piensas más las decisiones, eres responsable de muchos chicos, estás más solo, aunque en mi caso he tenido un magnífico cuerpo técnico con Sergio, Ferre y Ángel,… es muy diferente, pero es la forma más cercana de estar en la competición sin ser jugador.

-¿Qué papel ha jugado la afición en el desenlace positivo de esta temporada?

-Los chicos han sido de 10 y la afición de 11 (risas). No he visto un pabellón con el ambiente del nuestro durante la temporada pasada ni durante esta. Ha sido un pilar fundamental para nosotros, de hecho hemos sacados 20 puntos de los 22 en casa. Ese dato lo refleja todo. Y me parece importante que el equipo esté respaldado por una gran y sana masa social. Y en gran parte es por la labor de cantera, porque la mayoría de los jugadores son de la casa. Es muy bonito que la gente te pregunte por la calle cada semana. Me encanta que a los jugadores de los equipos rivales les guste jugar en un pabellón como el nuestro.

-¿Cómo valora la aportación del resto de personas del cuerpo técnico y la junta directiva?

Pues a la igual que la afición ha desarrollado un papel importantísimo, el equipo de trabajo ha sido fundamental durante esta larga temporada. Cómo sabes, Sergio y yo hacemos uno entre los dos (risas). Alternamos los días de entrenamiento con los de trabajo, y siempre cuatro ojos ven más que dos. Después tenemos a Ferre, que hace un papel fundamental en muchas facetas, aparte de ser una persona muy positiva y que genera cohesión en el grupo. Y por último Ángel, que es el que pone un poco de serenidad y veteranía al equipo de trabajo, aparte de pagar los cafés de los viajes (risas). Y la nueva directiva, ha cambiado un poco los aires, ha refrescado la forma de hacer las cosas y están poniendo mucho tiempo y dedicación al proyecto, tanto del primer equipo como de la cantera. Siempre pienso que el éxito, que no se puede cuantificar siempre en una clasificación por puntos o en levantar trofeos, es un cómputo de muchos factores, técnicos, tácticos, psicológicos, físicos, ambiente, grupo humano… y se están dando esos factores para que estemos disfrutando de temporadas buenas y esperanzadoras para el club siga donde está su lugar. La consonancia con la directiva es muy buena y facilita mucho el trabajo diario.

«Comuniqué que necesito tiempo para poder descansar y pasar más tiempo con la familia»

-¿Le quedan ganas y fuerzas para volver la temporada siguiente?

-He desconectado un par de semanas, que si MTB, que si romerías… Ha sido una temporada exigente, como he mencionado anteriormente, y necesitaba desconectar y descansar. Por experiencia como jugador, cuando terminas una temporada las fuerzas o la batería llega en 'modo ahorro'. Y cuando acabé, personalmente, comuniqué que necesito tiempo para poder descansar y pasar más tiempo con la familia. Los entrenamientos hacen que llegue muy tarde a casa, más los viajes que nos llevan a Madrid, Almería o Melilla. Todo esto requiere de mucho tiempo, tiempo que le quitamos a la gente más cercana. Aunque el PAN sea una familia, cada uno de los integrantes tienen su familia, y el deporte demanda de tiempo y dedicación.

-¿En qué cree que se debe mejorar la plantilla?

-Esto no sé si me va a tocar decirlo a mí, pero seguramente necesite un pivote, un primera línea y un extremo. La portería si decide continuar, creo que está cubierta. El equipo necesita un poco de experiencia y algún jugador que tenga gol. La experiencia, o se trae, o si se mantiene al equipo unos años en primera y se adquiere (risas). Pero seguro que este año los chicos han aprendido mucho. Será que el grupo se ha hecho en estos dos últimos años y que le tengo un cariño especial, que yo tocaría poco la plantilla y que con esa base añadiría algo que se acople a la idiosincrasia de un grupo trabajador, de carácter y con ilusión.