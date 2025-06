Ricardo Terrades, campeón de España de J70 con el HSN Sailing Team

Este domingo terminó en aguas de A Coruña el Campeonato Nacional Open España -Trofeo Maeloc de J70 con una organización espectacular en el mar a cargo de Marina Coruña, cumpliéndose el programa completo de 9 mangas y navegando con todo tipo de condiciones de viento y mar. El equipo HSN Sailing Team con el grancanario Javier Padrón a la caña, el ex-olímpico Luis Martínez Doreste a la táctica, el onubense Ricardo Terrades al trimming de las velas y con Adolfo López en la maniobra de proa, se proclamó campeón de España después de un campeonato impecable en el que ganaron dos regatas, (2-2-1-3-18-1-4-6-4), los canarios llegaban a este campeonato nacional copatrocinados por HSN y Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.

En la última jornada el vigués Luis Bugallo a la caña del Marnatura fue el mejor firmando un segundo y dos primeros, lo que le permitió escalar en la segunda plaza por encima de Patakin de Luis Albert, que a pesar de ganar la primera regata del último día y un cuarto en la segunda, pero en la última manga tuvo una colisión con el equipo del C.N.Dénia Let it be y terminó en la 12ª plaza.

En la categoría corinthian (no profesionales) se volvió a subir al podio el Marnatura pero esta vez en el primer escalón, seguido del Bodega Can Marlés con el tinerfeño Alejandro Pérez a la caña y la tercera plaza fue para Let it be de Marcelo Baltzer y con Juan Calvo a la caña. La clasificación juvenil estuvo encabezada por el equipo local Valmy Jotun de Roberto Bermúdez de Castro, seguido de Bodegas Villanueva de Jorge Villanueva, y el tercer cajón lo ocuparon los vigueses Saileway Academy de Alejandro Pérez-Canal.

La siguiente prueba que la flota nacional de la clase J70 realizará será ya pasado el verano. Ambas flotas competirán tanto en Barcelona como en Vigo en sus respectivas Winter Series, pero del 3 al 5 de octubre se volverán a reunir los mejores equipos del país, más alguno extranjero que se inscribirá, en el RCN de Barcelona para competir en la Copa de España. Y con el resultado conjunto de ambos campeonatos se configurará el ranking nacional de la clase de este año 2025. Los seis mejores equipos serán quienes tengan el pasaporte para participar en el próximo campeonato del mundo que se celebrará en Cascais en 2026.