El Ayuntamiento de Huelva anuncia el inicio de las obras de urbanización del Ensanche Sur tras más de una década de bloqueo

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado el inicio de las obras de urbanización del Ensanche Sur tras su desbloqueo, situación que marca una expansión para la ciudad. Las máquinas ya están trabajando en un área que se extiende en 120 hectáreas.

El concejal de Urbanismo, Felipe Arias, detalló que el desbloqueo del Ensanche Sur tendrá un impacto de inversión de 1.000 millones de euros en la ciudad, teniendo en cuenta que se van a construir 3.200 viviendas, el proyecto de la nueva sede de la Diputación de Huelva, la Ciudad de la Justicia, la nueva residencia, el nuevo club del Recreativo de Tenis o el nuevo recinto colombino, todo en un área de 120 hectáreas. “Es la mayor inversión de la ciudad en décadas”, ha destacado el concejal. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, define este tiempo de gestión en el Ayuntamiento como «apasionantes, marcados por el reto de reactivar una ciudad que ha pasado de la parálisis al crecimiento»

La urbanización del Ensanche Sur después de una década de bloqueo, la inauguración del Mercado de San Sebastián, un tercer punto de autopadrón en el Lazareto, las primeras viviendas sociales en dos décadas, nuevas pistas deportivas en el Polígono San Sebastián, importantes obras en todos los barrios o una oficina de asistencia antiokupa son algunas de los 16 anuncios hechos por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en un encuentros con medios de comunicación para hacer balance de sus dos primeros años de mandato en el Ayuntamiento de Huelva.

Acompañada por su equipo de Gobierno, la regidora ha definido este tiempo como «apasionante, de trabajo sin descanso». El término que mejor define este tiempo de gestión es crecimiento. «Crecimiento en servicios sociales, en Cultura, en Deportes, en Infraestructuras, en Seguridad Ciudadana, en Urbanismo, en defensa del patrimonio o en Turismo, que se embellece, que crece en vertebración y oportunidades, que llena de vida sus barrios. Porque Huelva es una ciudad que crece, avanza, mejora y mira al futuro con ilusión. Una ciudad que ha despertado del letargo, que ha dejado atrás su parálisis y reclama su liderazgo, aunque sabemos que todavía nos queda mucho por mejorar», ha destacado Miranda.

Dos años en los que «estamos siendo capaces de cambiar el modelo de gestión del Ayuntamiento, de abandonar la parálisis y el descontrol en la que se encontraba la ciudad, desbloquear proyectos, avanzar hacia su modernización y sentar las bases para un crecimiento constante y sostenido. Con una hoja de ruta, protocolos y un modelo de gestión eficaz». Una ciudad en la que no «existía ni un inventario de bienes municipales», ha lamentado. Por ello, Miranda ha definido el futuro de Huelva como «un horizonte lleno de prosperidad, crecimiento y oportunidades para todos los onubenses.

La alcaldesa ha definido su modelo de gestión como «cercano, humano, accesible, a pie de calle, en contacto con la realidad, con los vecinos como centro de cada decisión que hemos tomado». Una gestión «de proximidad, que mira a los ojos a sus vecinos». Un Gobierno que «recorre la ciudad, escucha, atiende y da respuestas a los problemas reales de los ciudadanos».

En su repaso a estos dos años ha recordado que «nos encontramos una ciudad con muchos problemas, dificultades económicas y un desorden en todas las áreas que provocaba una parálisis preocupante. Estos dos años han sido claves para sentar las bases de la mayor transformación urbanística, económica, cultural y social del último siglo en Huelva. Un gran cambio que nos posicionará como una ciudad referente en innovación, en la atracción de inversiones industriales, en la defensa del patrimonio natural y monumental, en la creación de empleo, pero también en un modelo de ciudad accesible, cómoda, humana y cercana. Una ciudad que retiene y atrae el talento. Una ciudad que desde el respeto a su historia y tradición es capaz de proyectar un futuro de desarrollo, modernidad y avance. Una ciudad que recupera población, que ha sido reconocida de forma justa como Gran Ciudad».

Hitos por áreas municipales

Miranda ha hecho un repaso de los grandes hitos en las diferentes áreas de gestión municipales. En Servicios Sociales, indicó que «es un área fundamental para este equipo de Gobierno. En estos dos años hemos elevado el gasto social para mejorar la atención a colectivos vulnerables. Con respecto a 2023 el gasto social se ha incrementado alrededor de un 40% con importantes ayudas a asociaciones como Resurgir, Cáritas o Cruz Roja. Un dato real, objetivo y público. Una demostración clara de compromiso. Hay dos grandes hitos en esta área que verán la luz muy pronto. El plan de accesibilidad en su fase de tramitación se encuentra muy avanzado y el nuevo centro para personas sin hogar cuyo proyecto está prácticamente finalizado. Esperamos comenzar las obras en el último trimestre del año. En esta Huelva que crece nadie se queda atrás».

En Urbanismo señaló que «nuestra ciudad se encuentra en una transformación urbanística, económica, cultural y social sin precedentes, que tiene entre sus grandes objetivos el abrazo definitivo de Huelva con su ría. Vamos a saldar una deuda urbanística histórica, una demanda de los onubenses», ha destacado la alcaldesa. Miranda ha recordado cómo «en estos meses hemos reactivamos obras que encontramos paradas, rehecho proyectos que no querían los vecinos como San Pedro o La Merced para construir la Huelva del futuro desde el consenso y el diálogo. Hemos desbloqueado otros que llevaban años abandonados en un cajón como San Antonio Montija y trazado la hoja de ruta para la Huelva de las próximas décadas». Prueba de ello, en las próximas semanas se demolerá el antiguo mercado de La Merced una vez salvada su fachada. Además, «es inminente» el comienzo de los trabajos del gran aparcamiento gratuito en Cardeñas para la barriada y La Orden en colaboración con Diputación. Ha anticipado que «muy pronto podremos anunciar importantes proyectos en todos los barrios de Huelva. Los barrios son el centro de nuestra gestión municipal porque los onubenses, vivan donde vivan, van a ser protagonistas de la gran transformación de la ciudad». Para todo ello será fundamental la aprobación en el próximo pleno del mes de julio del avance del PGOU, tal y como ha anunciado hoy a los medios.

En vivienda, la transformación urbanística de la ciudad «nos permitirá la construcción de 1.000 viviendas de Protección Oficial en las nuevas zonas de expansión en los próximos años». Hace unos días «se adjudicó el contrato de rehabilitación de 16 cubiertas de viviendas municipales en la Barriada de la Navidad y antes que termine el mes de junio comenzarán las obras». Miranda ha anunciado que «la semana pasada firmamos un convenio con la Consejería de Fomento para la construcción de 11 viviendas adaptadas para personas con problemas de movilidad. Son las primeras viviendas sociales que se construyen en Huelva en 20 años».

En el apartado de modernización, «los avances en digitalización de la administración local han sido enormes en 24 meses. Basta con recordar que las imágenes dantescas de colas bajo el sol y la lluvia en el padrón forman parte de la historia. Las familias de Huelva ya no tienen que hacer cola desde las 5 de la mañana para escolarizar a sus hijos». Por ello, tras los dos puntos de autoempadronamiento en la calle Aragón y en La Orden, «avanzaremos para acercar la administración a los barrios con un tercer punto situado en el Lazareto en 2026. Acercamos la administración a los barrios, para facilitar la vida de los vecinos».

En materia de infraestructuras: «En las próximas semanas aprobaremos un proyecto de medio millón de euros para renovar, mejorar y modernizar 18 parques infantiles en todas las barriadas de Huelva. Un trabajo que comenzará con el Parque Robinson. Un proyecto de verdad. Y que seguirá porque nuestro compromiso es renovar todos los parques infantiles de la ciudad». Antes que finalice 2025 están previstas distintas intervenciones en la ciudad: rehabilitación de todo el entorno del tramo de tierra del Muelle del Tinto para complementar los trabajos de unión que lleva el Puerto; renovación las medianas y rotondas en Marismas del Polvorín; eliminación y mejoras de espacios en Verdeluz; renovación de espacios verdes en Nuevo Parque.

Oficina de asistencia anti okupa

En cuanto a Seguridad Ciudadana, se pondrá en marcha una oficina de asistencia anti okupa. «Sabemos que es un problema que preocupa a muchos vecinos, que se da en sitios muy puntuales de la ciudad pero que causa focos de inseguridad en aquellos barrios donde hay edificios okupados. Si bien se trata de una competencia de la subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional, con los que mantenemos una colaboración leal, constante y fluida, el Ayuntamiento estará al lado de sus vecinos con una oficina que dará asistencia legal y orientación tanto a propietarios como vecinos para erradicar los focos de okupas en Huelva». Antes que finalice el año se llevará a pleno una ordenanza que regule la pirotecnia en la ciudad.

En movilidad, la alcaldesa indicó que antes de final de año entrará en vigor la ordenanza que regulará el uso de patinetes eléctricos, una demanda de todos los ciudadanos para mejorar la circulación y convivencia.

También anunció la alcaldesa de que al próximo pleno irá para su aprobación el Consejo Económico y Social de Huelva, un órgano fundamental para mejorar la gestión municipal.

En cuanto al turismo, 2025 ha sido el año del Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Un espacio «infrautilizado por el que decidimos apostar». En estos primeros seis meses del año ya ha superado las visitas de todo el año 2023. «Reforzamos nuestra presencia en la mesa de los cruceros y apostamos por el turismo de congresos, como demuestran el éxito de eventos como el Congreso de Hidrógeno Verde o el Congreso de Frutos Rojos», ha señalado Miranda. Antes de Colombinas quedará inaugurada la nueva sede de la concejalía en la Plaza de las Monjas.

En materia de de Deportes, la alcaldesa destacó el césped artificial del Cristo Pobre será una realidad después del verano. En las próximas semanas «licitaremos la rehabilitación de las pistas deportivas en el Polígono San Sebastián. Otra demanda de los vecinos en los constantes despachos de Calle a la que damos respuesta».

En Cultura, la regidora onubense destacó que en esstos últimos 12 meses han sido muy intensos con la recuperación después de 20 años de Santa Fe o la reforma de la Plaza de San Pedro. Apostaremos por la Cultura como activo turístico, como motor de crecimiento económico y de desarrollo social. «Una sociedad que crece desde la cultura es una sociedad mejor». El siguiente paso será la puesta en valor de sus restos arqueológicos de San Pedro de manera definitiva. El proyecto ya ha recibido el visto bueno de la comisión de patrimonio para su licitación y ejecución.

En su intervención, la alcaldesa ha hecho una defensa de la necesaria colaboración entre administraciones para lograr los objetivos de la ciudad. De esta manera ha renovado su compromiso por «la unidad de todos», por lo que ha pedido «la colaboración de todas las administraciones». El Ayuntamiento, su alcaldesa y el equipo de Gobierno «trabajamos con la mano tendida a la Diputación, la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva o el Gobierno. Sin colores políticos, sin ideologías. Porque todo lo que sea positivo para los onubenses contará con nuestro apoyo, en la misma medida que reclamaremos siempre todo lo que sea justo sea quien sea el partido responsable». Así, ha recalcado que «como hemos hecho con la sanidad y seguiré haciendo con insistencia en todas las áreas que sea necesario». Ha recordado que «es un trabajo que da sus frutos» como prueba que «hace una semana el presidente Juanma Moreno anunció públicamente la licitación del materno infantil para después del verano». Como da sus frutos «la colaboración con Fomento para el desarrollo del carril bici y la rehabilitación de viviendas; con Cultura para traer la colección José Caballero a Huelva; con Medio Ambiente para la renovación necesaria del tanque de tormentas y la EDAR de la ciudad o la llegada del centro de economía circular; con Deportes para la organización del Europeo de Bádminton; con Industria para trabajar juntos en la llegada de inversores; con Agricultura para construir el primer campo de rugby de Huelva; o con Hacienda para desbloquear el proyecto del antiguo edificio de Hacienda».

AVE y otros proyectos dependientes del Gobierno

El desarrollo de Huelva pasa también por «la implicación real, leal y completa de todas esas administraciones». Como ha destacado Miranda, «si el proyecto de la cárcel antigua o el Muelle de Levante son buenos para Huelva, debemos defenderlos todos. El futuro de Huelva no puede estar hipotecado por la falta de compromisos de otras administraciones, por el déficit histórico de inversiones que frenan a nuestra ciudad y su provincia como es la falta de garantías en el suministro eléctrico. Un déficit que se refleja de manera muy dolorosa en el lamentable estado de los trenes, del castigo permanente al que estamos sometidos los onubenses».

Estos últimos meses han sido «muy intensos en la lucha por las infraestructuras que tanto necesita nuestra ciudad para su desarrollo. Un año clave. Gracias al trabajo de toda la sociedad onubense hicimos rectificar al Gobierno. En abril del año pasado el ministro Óscar Puente dijo que el AVE no iba a venir a Huelva, que no compensaba esa inversión para los onubenses». Sin embargo, «Huelva no se rindió ni lo hará nunca. Fuimos al Congreso de los Diputados, al Senado, reforzamos el apoyo de Faro y Sevilla en una unidad histórica, y del Gobierno portugués y la Junta de Andalucía. Como resultado de ese trabajo hemos logrado que el Gobierno cambie de opinión, que el propio Óscar Puente rectificase para anunciar en Huelva la licitación de la redacción del proyecto de la primera fase (Huelva-Sevilla)». Un anunció «cargado de dudas e interrogantes porque no podemos conformarnos con una licitación de 42 meses, con un proyecto que no tiene ni presupuestos ni plazos estimados».