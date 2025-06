Manu Sánchez, atacado en redes por su respaldo al Congreso de los Frutos Rojos, se defiende: «Apoyo a un sector clave para Andalucía»

La presencia de Manu Sánchez en el Congreso Internacional de Frutos Rojos de Huelva –cancelada por el fallecimiento de un familiar del presentador– no ha pasado inadvertida en las redes sociales, donde el humorista fue atacado por su apoyo a esta importante cita para el sector onubense de las 'berries', siendo acusado por el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha de «blanquear a la patronal fresera«.

La polémica se desató cuando desde esta cuenta de X se publicó un mensaje dirigido al comunicador sevillano: «Cuando Manu Sánchez ha reiterado en muchas ocasiones que está con el pueblo andaluz, le hemos creído. Mañana estará blanqueando a la patronal fresera de Huelva, inaugurando el X Congreso de Frutos Rojos en la Casa Colón». El colectivo, que defiende los derechos laborales de las trabajadoras del sector agrícola onubense, utilizó emoticonos de fresas y un corazón roto para lanzar su dardo hacia el presentador.

La respuesta de Manu Sánchez

El humorista no tardó en responder con un extenso mensaje en el que se mostró dolido por las acusaciones y criticó la forma de actuar del colectivo: «¿De verdad crees que esta es la forma justa de actuar conmigo? ¿Así? Sin contarme ni explicarme nada. Sin ponerte en contacto conmigo. Acusando. Intentando hacerme daño». Sánchez defendió su participación en el evento, señalando –antes de conocer el fallecimiento de un familiar de su pareja– que «mañana [por hoy] estaré apoyando un sector productivo estratégico y clave para Andalucía y con un producto muestra indudable de nuestra calidad y excelencia«. El presentador lamentó que el colectivo no hubiera intentado explicarle su postura: »Ojalá me hubieses ayudado a entender además todo lo reivindicable y mejorable. No me conoces, ni has querido hacerlo«.

Reacciones divididas

El intercambio de mensajes ha generado una catarata de reacciones en la antigua Twitter, con posicionamientos tanto a favor como en contra del comunicador andaluz. Entre los mensajes de apoyo destacan quienes consideran al presentador «el mayor defensor de causas justas y humanas« y »la personalidad más querida en toda Andalucía«. Varios usuarios, además, han calificado el ataque como »gratuito y feroz« y han sugerido que se trata de una »pelea absurda«, argumentando que Sánchez »no tiene por qué saber según qué cosas« y que lo importante es que no lo hace «de malas». Algunos han ido más allá, tachando a Jornaleras de Huelva en Lucha de ser «un chiringuito más» que funciona «para mantener sus subvenciones».

Sin embargo, también se han pronunciado quienes consideran la participación del humorista como un «patinazo grande« y le aconsejan »informarse». Otros usuarios le han sugerido que «dé una vuelta al uso que hace de sus redes, eso sí, ofreciéndole el consejo »con cariño«.