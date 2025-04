Premio Marismas Huelva 2025: Reconocimiento para Remedios Malvárez y a Sara Serrat, mujeres referentes por la igualdad

El Ayuntamiento de Huelva reconoce este año como referentes en la ciudad de 'Mujeres por la Igualdad' mediante la concesión del XXIII Premio Marismas a la cineasta Remedios Málvarez; y a la deportista Sara Serrat.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha llamado a las galardonadas para darles la noticia y felicitarlas por este reconocimiento, «con el que se premia la implicación y el compromiso de mujeres y entidades en favor de la igualdad de oportunidades, con el objetivo de dar a conocer la labor de estas mujeres por el doble esfuerzo que supone el hecho de ser mujer y la búsqueda de la igualdad de oportunidades en el género». Miranda ha asegurado que «la consolidación del Premio Marismas, creado bajo el mandato de Pedro Rodríguez como alcalde de Huelva, es fundamental para seguir avanzando en igualdad, y que mujeres de forma particular y entidades que trabajan en este sentido cuenten con el aplauso y reconocimiento público que merecen, para que su labor y esfuerzo diario no pasen desapercibidos para la sociedad».

La primera edil también ha recordado que estos premios, convocados como parte de los actos organizados desde el Área de Igualdad de la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, toman de su nombre de algo tan onubense como es la marisma, «que simboliza la tierra y el agua, la fortaleza y los sentimientos de la mujer onubense».

Cineasta de larga trayectoria

Así, Remedios Málvarez, ha sido propuesta por María del Mar Campos Lazo por su larga trayectoria siempre relacionada con la mujer y la defensa de la igualdad. Remedios Málvarez es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, sim embargo, su vida profesional ha estado siempre ligada a la fotografía y el cine. Ha sido galardonada en múltiples ocasiones y es miembro de la Academia de Cine y de las Artes Audiovisuales de España. Como mujer feminista, a lo largo de su trayectoria ha luchado por demostrar y mostrar a través de su cámara la gran valía de la mujer andaluza. Títulos como 'Silencio', 'Menese' o la más reciente 'Fandango', reflejan el carácter feminista de su obra, en la que la mujer siempre tiene un papel protagonista.

Por otro lado, Sara Serrat, propuesta por el Club de Fútbol Huelva Femenino, es una ex futbolista onubense referente a nivel nacional. Durante sus inicios en el fútbol Sara sufrió muchos insultos por el hecho de ser mujer. Sin embargo, su carácter luchador no permitió que esas críticas la afectarán y siguió trabajando para convertirse en un referente para que todas esas niñas que quisieran ser futbolistas, superarando todas esas 'etiquetas de género' que por desgracia aún permanecen en muchos deportes. En 2028 funda la Asociación de Porter@s Sara Serrat, con la que trabaja para fomentar la educación en valores en el deporte a través del respeto a los compañeros y rivales sin importar su nivel, sexo o procedencia, en pro de la igualdad. Actualmente Sara se encuentra realizando su Tesis Doctoral, que versa sobre los obstáculos y barreras que han encontrado las mujeres futbolistas, entrenadoras y árbitras para poder trabajar en reducirlas y, en un futuro no muy lejano, eliminarlas.

La entrega de la XXIII edición de estos reconocimientos se celebrará el próximo 27 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Salón de Plenos Consistorial.