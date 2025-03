Día Mundial del Síndrome de Down: un llamado a la justicia y la inclusión

El próximo 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha proclamada por Naciones Unidas para visibilizar los derechos y desafíos de las personas con esta condición. Más que una celebración, este día es un recordatorio de la necesidad de construir una sociedad más justa, que garantice oportunidades y apoyos reales para todos.

Desde DOWN ESPAÑA y DOWN HUELVA VIDA ADULTA insisten en que la inclusión no es solo un ideal, sino una cuestión de justicia. «Construir una sociedad igualitaria, en la que todas las personas tengan los mismos derechos, es creer en el ser humano», afirma Agustín Matía, director de DOWN ESPAÑA. En este sentido, recalca que aún existen muchas barreras que impiden la plena participación de las personas con síndrome de Down en ámbitos como el empleo, la educación o la vida independiente.

Para sensibilizar a la sociedad y desafiar los estereotipos sobre la discapacidad, la federación ha lanzado la campaña #TanComoTú, que busca mostrar la realidad cotidiana de las personas con síndrome de Down y recordar que, al final, son tan como cualquiera. A través de piezas audiovisuales en tono de humor, la campaña refleja situaciones comunes que todos vivimos, como olvidar la lista de la compra, esquivar a un jefe en el ascensor o tomar decisiones personales.

El mensaje es claro: la inclusión beneficia a todos. Como destaca DOWN HUELVA VIDA ADULTA, «una comunidad incluyente es más sabia, aprovecha el talento compartido y construye entornos accesibles para todas las personas».

Este Día Mundial del Síndrome de Down, DOWN ESPAÑA invita a la sociedad a sumarse a la conversación en redes sociales con el hashtag #TanComoTú, promoviendo un cambio de mentalidad y exigiendo políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Porque una sociedad realmente justa es aquella que no deja a nadie atrás.