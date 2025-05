Fomentar el talento senior y prevenir la soledad como claves para el desarrollo de las personas mayores

Fomentar espacios para que puedan participar en la sociedad, atender el problema de la soledad no deseada y apostar por el talento senior. Estas fueron algunas de las conclusiones que se extrajeron de la mesa redonda organizada el pasado viernes de la mano de Huelva 24 y Fundación «la Caixa» con el objetivo de abordar la situación de las personas mayores en la provincia.

La cita contó con un panel de expertos de primer nivel, formado por Antonio Leiva, director del Centro de Participación Activa (CPA) Moras Claros; María Teresa Márquez, destinataria de las actividades del CPA de Trigueros; Candela Andivia, coordinadora y formadora de las actividades que gestiona Fundación «la Caixa» en el programa de mayores, y Rocío Vera, gestora social del programa de Personas Mayores en la Fundación «la Caixa» en Andalucía.

El encuentro arrancó de la mano de Rocío Vera, que explicó el programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa», cuyo objetivo es «acompañar a las personas mayores a lo largo de su proceso vital, maximizando sus posibilidades de desarrollo personal, fomentando espacios de relación y participación, que generen una vida plena y comprometida con su comunidad», señaló Vera.

«Destacamos aspectos como la prevención de la fragilidad y la potenciación de la salud física y el desarrollo de competencias digitales» Rocío Vera Gestora social del programa de Personas Mayores en la Fundación “la Caixa” en Andalucía

El foco de estas iniciativas está puesto actualmente en el desarrollo personal de la persona mayor a través de las sinergias de centros y convenios con la Administración Pública. «Destacamos aspectos como la prevención de la fragilidad y la potenciación de la salud física y el desarrollo de competencias digitales», aclaró Vera. Fomentar las redes de apoyo, prevenir o trabajar la soledad no deseada, apostar por el voluntariado, crear espacios de creatividad y reflexión y potenciar el talento senior son otros de los objetivos que tiene este programa.

Todas estas iniciativas se hacen tangibles en los Centros de Participación Activa (CPA), como el de Moras Claros en Huelva, donde Antonio Leiva es el director. Con 7.000 socios que se benefician de diferentes tipos de talleres y participando en actividades de voluntariado, Leiva asegura que todavía se pueden hacer muchas más cosas y que «la administración se tiene que mojar más con los mayores».

Candela Anvidia también coincide en esta situación. «A medida que hemos ido creciendo y abordando las necesidades de las personas mayores, hemos visto que el perfil ha ido cambiando». En ese sentido, la cita tuvo la suerte de contar con María Teresa Márquez, usuaria y destinataria de las actividades del CPA de Trigueros y que, según Andivia, «es el claro ejemplo de cómo nos centramos en el área del desarrollo personal de las personas mayores».

«Se reducen mucho las depresiones, llegan muchos destinatarios a darnos las gracias y vemos cómo han evolucionado desde que han entrado» Antonio Leiva Director del Centro de Participación Activa (CPA) Moras Claros

Tere, como se le conoce entre amigos, entró en el CPA mientras atravesaba una situación difícil, después de haberse quedado viuda. «A día de hoy es otra persona después de haber participado en los diferentes ciclos. Estos talleres se van adaptando a las personas según lo necesitan», explicó Andivia.

De ello habló en primera persona Tere. «Mi vida cambió totalmente y cuando entré en el centro iba de lunes a viernes, y me dio la vida, aprendí y sigo aprendiendo muchísimo de todo», resaltó. «Personalmente he trabajado en mí misma, porque me tenía abandonada y pendiente de los demás sin pensar en lo que a mí me gustaba realmente. Gracias a esta reflexión se me ha abierto un abanico muy grande de amistades y me he sentido muy arropada», añadía.

Leiva también coincidió con esta reflexión trasladando la situación a los usuarios del CPA Moras Claros: «Se reducen mucho las depresiones, llegan muchos destinatarios a darnos las gracias y vemos cómo han evolucionado desde que han entrado».

«A medida que hemos ido creciendo y abordando las necesidades de las personas mayores, hemos visto que el perfil ha ido cambiando» Candela Andivia Coordinadora y formadora de las actividades que gestiona Fundación “la Caixa” en el programa de mayores

«Se han sorprendido de la acogida que han tenido y las puertas que se le han abierto. Es ahí donde empieza el enganche», sostuvo Leiva. «Poder trabajar en esta red de centros y esta capilaridad es muy importante, ya que son espacios de relación, un valor y recursos comunitarios y dan una respuesta integral a una situación vital», agregó Rocío Vera. «Todo al final está conectado, todos los talleres tienen unión y alimentan unos a otros», coincidió Candela Andivia.

Durante el debate también se puso el foco en el fomento de la tecnología en las personas mayores, una herramienta imprescindible para poder navegar por la sociedad hoy en día. En algunos CPA como el de Trigueros, cuenta con el aula informática del programa de Personas Mayores de Fundación «la Caixa», destinados a talleres y formación para el colectivo. «Nos faltan horas siempre porque los tiempos han cambiado y es una herramienta necesaria e indispensable el saber manejar los móviles y ordenadores», sostuvo Andivia. «Ellos no paran de crecer y demandar actividades porque así evitamos que dependan de nadie», añadió. «Para mí la brecha digital era muy grande, y ha sido un alivio poder aprender a defenderme en ese sentido, estamos cada día avanzando», explicó Tere.

«He trabajado en mí misma, porque me tenía abandonada y pendiente de los demás sin pensar en lo que a mí me gustaba realmente» María Teresa Márquez Destinataria de las actividades del CPA de Trigueros

A nivel de estos programas, Rocío Vera quiso puntualizar la definición de personas mayores, para poder llegar a atenderlas a todas y trabajar en ese desafío que tiene el programa de la Fundación «la Caixa». «Tienes que estar ahí dando la respuesta de alguna manera», sostuvo, a lo que Candela Andivia coincidió señalando que «lo bueno es que los talleres no son clases magistrales, sino lugares de encuentro que dan pie a atender otros asuntos. Se crean esos espacios de convivencia que son muy necesarios».

¿Cómo atraer usuarios?

Durante la charla, Leiva también quiso poner el foco en la captación de esas personas, que la mayoría vienen recomendadas por amigos o familiares como fue el caso de Tere, que entró a través de su hermana. «Debería haber algo como los diez mandamientos que se conozcan en las comunidades de vecinos, asociaciones y, sobre todo, en los centros de salud, que es lugar donde más se atiende a personas mayores», argumentó.

El experto propuso iniciativas como creación de campañas en el sistema sanitario con el objetivo de minimizar situaciones de soledad no deseada, o tener una red preparada para aportar recursos comunitarios. «Igual que ningún niño se queda sin colegio, ningún mayor debería quedarse sin asistencia», sostuvo Leiva.

Rocío Vera coincidió en lo interesante de esta reflexión, y también quiso poner la mirada en «establecer programas y tener esa red comunitaria preparada. La sociedad debe estar sensibilizada y concienciada para acompañar y sostener a las personas mayores en situación de soledad. Es necesario el trabajo de muchos agentes comunitarios para hacer una sociedad más amable».

Apuesta por el talento senior

Poner en valor la experiencia de las personas mayores y entender que con la jubilación no se acaba la vida útil de las personas fue otro de los puntos que se trataron en el debate. «En los colegios debería haber convivencias con personas mayores y enlazar esas generaciones», ejemplificó Leiva que añadió que «en todos los sectores tiene cabida la experiencia, pero no es real y no se lleva a cabo».

«Son personas que en un momento tienen necesidades, pero también pueden aportar muchas cosas», coincidió Andivia, que ejemplificó que en algunos talleres de los CPA son los propios mayores los que se forman para impartir las clases a sus compañeros. «La sociedad debe reconocer a la persona mayor, pero ellos también deben de ser conscientes de que tras la jubilación no abandonan la vida activa, social ni participativa. Es un reto compartido tener esa mirada», resaltó Rocío Vera.

En ese sentido, Leiva puso el foco en el fenómeno del «destete». «Habría que establecer un aterrizaje con preparación previa para la jubilación. Que no sea tan brusco y sea gradual y para ello la persona tiene que reflexionar sobre lo que quiere en el futuro», indicó.

A esta reflexión, Rocío Vera señaló que «las personas que ahora mismo están a punto de jubilarse ya vienen con otra mirada y se están preparándose para el momento. El concepto ha cambiado y, por otro lado, es responsabilidad de esas personas hacerse las preguntas correctas y tener esa proactividad».

Situación de soledad no deseada

En la conclusión del debate se trató sobre la soledad no deseada, una situación y reto social que afecta a cinco millones de personas en España según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. «Hay bastantes casos y deben abordarse desde un punto de vista amplio. El sistema es el que tiene que establecer medios y programas para que esto no ocurra», sostuvo Leiva.

«Desde el programa de personas mayores se parten de dos premisas: la soledad no deseada es un fenómeno complejo y se busca intervenir y dar una respuesta desde esa mirada. Asimismo, las personas mayores son sujetos activos y responsables de su propia historia, con capacidades y acompañándolas con herramientas para empoderarlas y que elaboren sus propias respuestas para afrontar distintas situaciones de soledad. y que no sólo tiene que tener un componente relacional, sino también de proyecto de vida y objetivos», añadió Vera, que sostuvo que se debería trabajar a través de «una red comunitaria así como sensibilizar a la población y visibilizar este tipo de situaciones».