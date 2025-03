Los concejales expulsados del PP de Almonte se pasan al grupo no adscrito y dejan al partido sin representación

Miguel Ángel Jiménez, a la derecha de la imagen, ex presidente del PP de Almonte y uno de los dos ediles expulsados

No ha habido sorpresa de última hora y los dos concejales del PP de Almonte expulsados del partido no dejarán sus actas sino que continuarán ocupando un sitio en la corporación almonteña. La confirmación llegaba este lunes de la mano del tercer edil que componía el ya extinto grupo municipal del PP y sobre el que se no había doptado ninguna medida disciplinaria. A pesar de ello, el concejal Jonathan Domínguez ha decidido abandonar las filas populares y marcharse con sus compañeros al grupo adscrito. Estos movimientos dejan al Partido Popular sin representanción en el pleno.

Como adelantara Huelva24 este fin de semana, el PP comunicaba al Ayuntamiento de Almonte la expulsión del partido de Miguel Ángel Jiménez, otrora presidente local del PP, y de Ernesto Abel Herrera, a los que había abierto un expediente sancionador el año pasado. El motivo esgrimido es la comisión de una infracción muy grave recogida en los estatutos del PP como es la deslealtad manifiesta al partido. En concreto, les achacaban haber seguido usando las redes sociales del PP de Almonte y la imagen del partido al margen de la gestora que había colocado la dirección provincial antes del congreso local que renovó la cúpula de los populares en el municipio onubense. Esos argumentos plasmados en el expediente disciplinario fueron elevados desde Huelva a la Comisión Autonómica de Garantías del PP, que hace poco concluía confirmando la expulsión.

El último concejal que le quedaba al PP tras la expulsión de Jiménez y Herrera criticaba este lunes la expulsión forzosa de sus compañeros, así como «las presiones ejercidas por la dirección provincial para forzar al grupo municipal del PP de Almonte a alinearse con los intereses del partido de Gobierno, Ilusiona».

«Presiones»

Según la versión ofrecida por Domínguez, estas «presiones» han sido «constantes» y «han tenido como objetivo doblegar la voluntad de los, hasta ahora, concejales populares almonteños a causa del pacto firmado a nivel provincial con Francisco Bella. «Esta etapa concluye tras más de un año en el que la dirección provincial del PP ha intentado comerciar con los valores de los concejales almonteños, utilizando los votos obtenidos por Miguel Ángel Jiménez en las últimas elecciones municipales como moneda de cambio en una operación de poder».

Fuentes del PP consultadas por Huelva24 recuerdan los malos resultados obtenidos por el partido en Almonte durante las pasadas elecciones municipales. Fue el único municipio mayor de 20.000 habitantes de la provincia de Huelva donde el PP no creció. Además, meses después de los comicios, hasta once miembros de la lista que encabezaba Miguel Ángel Jiménez abandonaron por discrepancias . Precisamente la actual presidenta local, Rocío Trigueros, fue una de las que dimitió entonces. La falta de candidatos hizo que uno de los tres concejales que acabó formando parte del grupo municipal popular iba en el puesto 14 de la lista.