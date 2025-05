Un hongo se propaga por las viñas del Condado de Huelva y compromete gravemente la vendimia: «La situación es crítica»

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva, reunidos en un pleno extraordinario, ha mostrado su profunda preocupación ante la expansión del hongo Plasmopara viticola, causante del mildiu, que está afectando «casi el 100% de las viñas amparadas, lo que supone ya la pérdida del 50% de la cosecha cuando faltan meses para la recolección de la uva» ha manifestado el presidente de la entidad, Vicente Pérez García de Prado. Las condiciones meteorológicas inusualmente húmedas de este año, especialmente las persistentes lluvias del invierno y la primavera, han generado un entorno propicio para la propagación de esta enfermedad fúngica, que ya se ha detectado también en otras zonas vitivinícolas de Andalucía.

«Estamos ante una situación crítica. Los tratamientos no están siendo suficientes y, aunque se actúe con rapidez, los productos disponibles en el mercado no tienen la eficacia necesaria frente a un año tan virulento como este en el que ya llevamos tres infecciones. Muchos viticultores están viendo cómo, a pesar del esfuerzo, el hongo avanza», señala Pérez García de Prado.

Una hoja de vid afectada por el mildium realizada el pasado mes de abril en una inspección técnica DOP condado

El máximo responsable del Consejo manifiesta preocupado que «los costes en fitosanitarios se están disparando y muchos agricultores están teniendo que aplicar hasta diez tratamientos en pocas semanas, lo que incrementa notablemente la carga económica en un momento ya de por sí delicado para el sector».

LA OPINIÓN DE COAG "La puntilla para el sector" Uvas en el Condado onubense DOP Ante este panorama, COAG Huelva considera que el ataque de mildiu en el Condado representa "la puntilla para el sector" vitivinícola, que ya atravesaba una crisis de rentabilidad que ha reducido drásticamente la superficie cultivada de 20.000 hectáreas a apenas 2.000 en la actualidad. La organización agraria confirma que las pérdidas de producción superarán el 50% este año, comprometiendo la viabilidad del cultivo. "Estamos ante una situación insostenible. El mildiu ha hecho estragos en las viñas", declaró Enrique Acción, secretario provincial de COAG Huelva. La organización reclama ayudas directas, medidas fiscales y un plan de recuperación a todas las administraciones públicas para evitar la desaparición definitiva de este cultivo tradicional y motor económico de la zona.

El mildiu representa uno de los mayores riesgos sanitarios para la vid, atacando principalmente a hojas, brotes y racimos, y comprometiendo de forma directa el rendimiento y la calidad de la uva. La comarca del Condado de Huelva, que en 2020 ya vivió una campaña especialmente complicada por la presencia de este hongo, vuelve a enfrentarse ahora a un escenario que podría afectar seriamente la vendimia de este año.

Solicitud de ayudas

El Consejo Regulador ha solicitado por carta reuniones urgentes con la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera Sánchez; y con el secretario general del ramo, Manuel Gómez Galera, para solicitar un plan de ayudas que compense las pérdidas económicas de esta campaña y facilite a los agricultores el acceso a tratamientos eficaces y sostenibles.

Tampoco se descarta solicitar ayuda a otras instituciones como la Diputación Provincial de Huelva como la implicación del Gobierno de España.

«Estamos ante un problema estructural que requiere soluciones coordinadas. Si no se actúa con sensibilidad y rapidez, corremos el riesgo de que muchos viticultores no puedan asumir los costes extraordinarios de esta campaña», subraya Vicente Pérez, quien recuerda que el viñedo no solo es un cultivo productivo, sino también un recurso cultural, ambiental y social clave en el territorio.