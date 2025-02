Los propietarios de Matalascañas aplauden el adiós a la zona azul: «Hemos ido con la legalidad por delante y sin hacer mucho ruido»

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) ha anulado la licitación impulsada por el Ayuntamiento de Almonte para la implantación de la zona azul en Matalascañas, estimando parcialmente el recurso especial interpuesto por la empresa IPARK Estacionamientos y Servicios de Movilidad, S.A.U. Ahora el consistorio condal tendrá un plazo de dos meses para recurrir dicha sentencia, que lógicamente ha sido muy bien recibida por los opositores a esta decisión del alcalde de la localidad, Francisco Bella, entre ellos el resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Almonte y también la Asociación de Propietarios de Matalascañas.

Presidida por Juan Gómez, además de la solicitud presentada ante la Fiscalía, la Asociación recurrió hace varias semanas al Defensor del Pueblo Andaluz y también anteriormente había cursado alegaciones ante el Ayuntamiento de Almonte para tratar de tumbar esta medida, que por primera vez en la historia de Matalascañas hubiera llevado este verano la zona azul al municipio costero.

«Según dijo recientemente el señor Bella, con todos mis respetos hacia él, todo lo que nosotros hacemos con nuestras notas de prensa y postulados son infundios y cosas que no tienen valor ninguno. Pero el valor principal nos lo ha dado el Tribunal de la Junta de Andalucía con esta decisión que nos da la razón en nuestra idea de que pensábamos que lo que estaba haciendo el alcalde de Almonte con la zona azul de Matalascañas no era legal. Tanto IPARK como nuestra Asociación creo que somos los únicos que presentamos en tiempo y forma las alegaciones y por suerte el Tribunal nos ha dado la razón», señalaba esta tarde Juan Gómez a Huelva24.com minutos después de conocer la decisión burocrática favorable a sus intereses.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas reconocía con sinceridad que «no esperaba que la sentencia saliera tan pronto. Pensaba que iba a tardar más tiempo. No podemos catalogarlo de otra forma que como una victoria gracias al trabajo y al esfuerzo de mucha gente«. Y añadía que »vamos a seguir yendo a por todas. El sábado tenemos una reunión con varios presidentes de comunidades y decidiremos qué pasos vamos a llevar a cabo más adelante porque hay cosas también graves respecto a la playa de Matalascañas que nos gustaría que se aclararan«.

Considera muy remoto que haya vuelta atrás a la decisión que se ha conocido este lunes, por lo que cree que este próximo verano de 2025 no habrá con casi total seguridad zona azul en el núcleo costero onubense, algo que sí que ocurre con la mayoría de las playas de la provincia: «Ahora el Ayuntamiento tiene un plazo de dos meses para recurrir, pero después lo que decida el tribunal contencioso-administrativo puede tardar años en conocerse».

"El alcalde tiene una gran ambición económica"

Se mostraba crítico con el alcalde almonteño, Francisco Bella, que piensa que actúa de manera «demasiado dictatorial» y con «mucho afán recaudador». Respecto, Gómez explicaba que «sabe demasiado. No es lógicamente ni mucho menos un recién llegado al mundo de la política e incluso ha sido senador, pero también se equivoca y en este tema lo ha hecho rotundamente. Tiene una gran ambición económica pero se ha topado con nuestra asociación, que tampoco es nueva en esto porque llevamos trabajando por Matalascañas desde el año 1975«.

«Nosotros en este asunto hemos ido con la legalidad por delante y sin hacer mucho ruido ni alboroto hemos conseguido que el Tribunal nos dé la razón. El alcalde no sólo nos está decepcionando a nosotros los propietarios sino a toda la ciudadanía porque no ha querido escucharnos y eso que desde el mes de agosto le hemos solicitado tres reuniones y no nos ha contestado a ninguna de ellas«, comentaba, además de que aseguraba que »en Almonte desde que implantó la zona azul no ha aparcado allí prácticamente nadie y la gente se va a buscar otros sitios para dejar sus vehículos«.

Por último, mostraba su satisfacción porque la noticia supone «un alivio» económico para los empresarios, comerciantes y residentes en Matalascañas y recalcaba que no se cierra en banda a que alguna vez haya zona azul allí, pero «sólo en determinadas zonas muy concretas, no en todo el pueblo».