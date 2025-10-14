Hallan decenas de peces muertos en el paraje natural Estero de Domingo Rubio en Huelva

Ecologistas en acción Huelva ha lanzado la voz de alarma tras una denuncia anónima que alertaba de un nuevo episodio de mortandad de peces producida en el Estero Domingo Rubio, paraje natural y espacio de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Como ocurrió a finales del verano de 2023, y de manera totalmente catastrófica en el 2022, se han encontrado en las aguas del estero flotando multitud de cadáveres de peces (lisas y otras especies).

Así, según han señalado desde Ecologistas en Acción en un comunicado, la organización ha presentado la correspondiente denuncia ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva «exigiendo que se analice la nueva mortandad, se haga el seguimiento de la misma y se informe públicamente de las causas de este nuevo desastre ambiental«.

Según consideran, «posiblemente, como analizaron los expertos en el año 2022, el final del verano, las altas mareas que favorecieron la entrada de lisas días atrás, y, sobre todo, los agrotóxicos que no dejan de verterse en las fincas de alrededor, y de una manera especial en tiempos de preparación de la nueva campaña de frutos rojos estén entre los factores causales de la mortandad«.

Reclamación a la Junta de Andalucía

Ecologistas en acción reclama que, en caso de confirmarse estos motivos, desde el Ejecutivo andaluz se «exija que las aguas de riego de las citadas fincas no viertan al paraje natural y espacio incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía«. Así, las obras acometidas este año de profundizar el paso del estero debajo de la carretera de Palos »sin duda es una mejora, que se queda muy limitada si no se controla realmente la efectividad de las misma, y no se elimina el vertido continuo de aguas con agrotóxicos al Estero Domingo Rubio«.

Por último, Ecologistas en Acción ha anunciado que llevará esta situación a los órganos de participación (Consejo Provincial de Biodiversidad y Medio Ambiente) del Comité Andaluz de Humedales para «exigir una solución a esta repetida problemática y una protección real de este espacio protegido».