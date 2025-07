El mágico chiringuito de Huelva en el que podrás escuchar la música de Coldplay en directo este fin de semana

Este fin de semana, uno de los rincones más especiales de la costa onubense se convertirá en escenario de una experiencia musical única. El Chiringuito El Enebral, ubicado en un entorno natural privilegiado entre pinares y dunas, acogerá la actuación de Parachutes, una de las mejores bandas tributo a Coldplay del panorama nacional. Una oportunidad irrepetible para quienes sueñan con vivir en directo la magia del grupo británico sin salir de Huelva.

El concierto tendrá lugar este viernes 18 de julio por la noche y promete transportar al público al universo sonoro de Coldplay con una puesta en escena cuidada al detalle y un repertorio que incluirá grandes éxitos como Viva la Vida, The Scientist, Fix You o Adventure of a Lifetime. El grupo Parachutes es conocido por recrear fielmente tanto el sonido como la atmósfera de los conciertos de la banda original, un grupo que siempre hace disfrutar a los asistentes como si estuvieran delante de los verdaderos cantantes de Coldplay.

El Enebral no es un chiringuito cualquiera. Tal y como recoge la prensa local, se trata de un espacio «en medio de un paraíso» natural, a escasos metros del mar, rodeado de vegetación autóctona y con una decoración que invita a relajarse y disfrutar del verano con los cinco sentidos. Su programación cultural, que incluye desde sesiones de DJ hasta conciertos al atardecer, lo ha convertido en uno de los lugares de moda de este verano en la provincia de Huelva.

Además de la propuesta musical, El Enebral ofrece una cuidada carta gastronómica, cócteles frescos y un ambiente inmejorable, ideal para disfrutar del fin de semana en compañía de amigos, pareja o familia. La combinación de buena música, entorno natural y una atmósfera acogedora ha hecho que este chiringuito se consolide como un punto de encuentro para quienes buscan planes diferentes y con encanto en la costa onubense.

Para este viernes, se espera una gran afluencia de público, por lo que desde la organización se recomienda acudir con antelación para disfrutar de la puesta de sol y reservar mesa si se desea cenar antes del concierto. Sin duda, un plan perfecto para los amantes de Coldplay y para quienes quieran vivir una noche especial bajo las estrellas, con los acordes de una de las bandas más icónicas del siglo XXI como banda sonora.