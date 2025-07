El tiempo en Huelva: suben las temperaturas, pero para volver a bajar de cara al fin de semana

Con el inicio de la canícula tendremos calor y cielos despejados al retirarse la vaguada y la DANA que con ella se coló por el noroeste peninsular. Será ahora una dorsal la que traerá calor a toda la península, aunque la provincia de Huelva queda el margen occidental de la dorsal y la consiguiente masa de aire cálido subtropical, sahariano o africano, como gustéis llamarle porque de todas esas maneras estará bien.

A partir del viernes, todo cambiará. De nuevo una vaguada nos traerá aire frío en altura y hará retirarse al aire cálido que nos va a calentar más de la cuenta esta semana. Este aire cálido que nos llega desde el sur, como os podréis imaginar, se recalienta con las muchas horas de insolación que estamos teniendo en este solsticio. La dorsal nos trae estabilidad, altas presiones, y en consecuencia nada de nubosidad. Todo de lo más normal, desde luego.

Avisos amarillos

Los avisos amarillos que vamos a tener en la provincia de Huelva se limitarán al Andévalo, Campiña y Sierra, pero realmente no se alcanzarán los 40ºC salvo de forma puntual en alguna localidad andevaleña y en las jornadas del miércoles o el jueves. Tenemos que insistir en el hecho de que estamos en verano y en verano lo normal es que haga calor.

A partir del viernes olvidaremos estos días de calor que están dando la bienvenida a la canícula y los termómetros experimentarán un descenso bastante notable. Con respecto a los avisos, también queremos recordar que son eso, avisos. En el valle del Guadalquivir, por poner un ejemplo cercano, van a tener incluso avisos naranjas por el calor extremo que van a tener, pero en el caso de la provincia de Huelva, como apuntábamos más arriba, al estar en el límite de la dorsal, las consecuencias no serán las de un calor que va a ser protagonista en amplias zonas de la península.

Mapa previsto de superficie aemet

Predicción por comarcas del 10 al 13 de julio

Sierra. Las altas temperaturas con el inicio de la canícula se notarán especialmente en la Sierra, donde se acercarán a los 40ºC, sobre todo al este de la comarca. Las mínimas por encima de los veinte hasta el viernes, cuando el descenso térmico será notorio en toda la comarca. Cielos absolutamente despejados que favorecen la insolación y vientos flojos que tampoco contribuirán a que la sensación térmica sea menor.

Andévalo. Apenas mañana se podrían alcanzar los 40ºC en alguna localidad, pero en todo caso el calor será protagonista hasta el viernes, cuando habrá un descenso notable de las temperaturas, incluidas las mínimas que para entonces bajarán de los 20ºC. Vientos que irán de flojos a moderados y cielos totalmente despejados.

Campiña-Condado. Una semana de calor que, sin llegar a alcanzar temperaturas extremas, no dará descanso. Máximas que no subirán más allá de los 38ºC y mínimas que no bajarán de los veinte hasta el viernes. Vientos de flojos a moderados, anunciando el descenso de temperaturas que tendremos a partir del viernes. Los cielos esta semana estarán totalmente despejados.

Litoral. Caluroso inicio de la canícula, sobre todo el jueves, cuando las temperaturas se acercarán, sin lograrlo, a los 40ºC. A partir del viernes las temperaturas irán moderándose. Las mínimas también irán en descenso y a partir del viernes podrían bajar de los veinte. Cielos totalmente despejados y vientos flojos que ascenderán a moderados pero sin rachas de consideración.