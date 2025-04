La mujer de Huelva que fue a ver al papa Francisco cuenta su experiencia en televisión: «Menos mal que fui a verlo...»

La historia de Dolores Muñoz, una onubense que le entregó una estampita de la Virgen del Rocío al Papa Francisco hace un año, ha vuelto a la palestra con la muerte del Santo Padre. Ha vuelto a viralizarse el cariñoso y gracioso momento entre ambos, que tanto gustó.

En este encuentro, la onubense se acercó al Papa y le regaló una estampita de la Virgen del Rocío y se expresó su alegría, porque creí que se moriría sin conocer al Pontífice. El Papa le contestó con mucho cariño «no se apure, vuelva dentro de 10 años».

Esta es la promesa que no pudo cumplirle el Papa Francisco a Dolores, que ha sido entrevistada por varias televisiones, donde ha expresado su pesar. «Gracias a Dios, menos mal que fui a verlo. El pobre me prometió que me iba a esperar, pero no ha podido esperar el pobrecito», expresó.

«La están entrevistando, mi abuela es famosa», dice el nieto de la protagonista, Jesús Rivas, que hace patria de Huelva desde Tenerife a través desde las redes. «Mi abuela es una persona maravillosa siempre llevando a Huelva y la Virgen del Rocío por el mundo», destaca su nieto.

Cumplió «un sueño» y su nieto, «orgulloso»

Rivas recuerda que su abuela fue hace un año a Roma y «cumplió uno de sus sueños», conocer al Papa y entregarle la estampa de la Virgen del Rocío, que es «de las cosas más grandes que tenemos en Huelva». «Ella es más de Huelva que un choco, más que yo, y tuvo la suerte de ver al Papa y le recogió la estampita de la Virgen del Rocío».

«Las personas que conocen a mi abuela dicen que tiene algo especial, tan cariñosa. Esto es lo duro de estar fuera de Huelva. En Tenerife la echo mucho de menos», señala Jesús Rivas, orgulloso de ella y demostrando lo que la quiere.