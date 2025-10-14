En este outlet de Huelva puedes comprar electrodomésticos y objetos de decoración hasta un 50% más baratos: freidoras de aire por 20 euros

El vídeo de un vendedor onubense se ha hecho viral en TikTok al anunciar la reapertura de una tienda en La Palma del Condado con electrodomésticos y artículos de hogar a precios de mayorista. El responsable, Daniel Romero, ha adelantado en su perfil que el establecimiento, llamado TConfort Outlet, abrirá próximamente sus puertas en la plaza 15 de Agosto de la localidad condal.

«Volvemos a la batalla», anuncia Romero en un vídeo que ha despertado gran expectación entre los usuarios, acumulando casi un centenar de comentarios con preguntas sobre las fechas de apertura y la ubicación de las tiendas.

El empresario muestra en el vídeo algunos de los productos que podrán encontrarse en el nuevo outlet, con precios que en algunos casos son hasta un 50% más baratos de lo habitual.

Algunos artículos anunciados Freidoras de aire desde 19 o 20 euros, totalmente nuevas

Sartenes antiadherentes desde 9 euros

Muebles de baño desde 35 euros

Secadores de pelo por 10, 15 o 20 euros

Cámaras de vigilancia, grifos, pesas o joyeros, entre otros artículos

Neveras nuevas de la marca Midea desde 550 euros

Campanas extractoras

Colchones Olimpus con distintos precios según el tamaño

Próximas aperturas

Según explica el propio Daniel Romero, se trata de una tienda «más pequeña, pero llena de sorpresas», que abrirá de lunes a sábado en La Palma. Además, ha anunciado la inminente apertura de un gran outlet en Mairena del Aljarafe (Sevilla), en la calle Comercio 4 del Polígono PISA, con más de 600 metros cuadrados dedicados a productos rebajados «a precios increíbles».

El nuevo espacio sevillano abrirá sus puertas los sábados y domingos, con una inauguración prevista para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

Romero promete que lo que viene será «lo más grande», con miles de productos a precios que van a reventar el mercado.