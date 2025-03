Salud afirma que sólo se han trasladado a dos pacientes de Cirugía Vascular a Sevilla tras implantarse el plan de urgencia

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta ha asegurado que sólo se han trasladado a dos pacientes de Huelva a Sevilla tras implantarse el plan de contingencia por la reducción de facultativos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular provincial.

Salud ha explicado en un comunicado que dichas derivaciones a centros hospitalarios sevillanos «se han realizado sin ninguna incidencia». Ha sido el Centro de Emergencias Sanitarias 061 el encargado de gestionar los traslados a través del centro de coordinación, y para ello activa el recurso más indicado «en función de la situación del paciente y las necesidades, ya sea por vía terrestre o aérea».

El objetivo del plan de contingencia es «garantizar la atención a la ciudadanía onubense en condiciones de igualdad y equidad y, sobre todo, de seguridad para los pacientes«. Salud recuerda que ha sido elaborado »de forma expresa para recoger de manera estructurada y detallada las actuaciones a llevar a cabo por los profesionales sanitarios para atender a la población de Huelva en las mejores condiciones de seguridad de manera provisional hasta que se pueda revertir la situación actual del servicio con la contratación de más profesionales«.

Salud desmiente que haya muerto nadie, como dice el PSOE

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, «mira más a Cataluña que a Huelva» donde «aumenta el riesgo de muerte» al «destruir la sanidad» como «consecuencia de las políticas sanitarias que está aplicando en la provincia» que no cuenta con Chares, con un proyecto de «un mini Hospital Materno Infantil» y «sin servicio de Angiología y Cirugía Vascular», además de haber estado «a punto de perder la de Ictus».

El socialista ha criticado que esta situación «ha provocado ya la muerte de una persona la semana pasada» que «necesitaba un traslado a Sevilla, pero que no pudo trasladársela inmediatamente porque la única UVI móvil de la provincia estaba ocupada trasladando a una persona de un accidente de tráfico». «Así de dura es la realidad que tenemos en Huelva».

La delegada de salud y la presidenta del Colegio de Médicos H24 El Colegio de Médicos reclama «medidas extraordinarias» para solventar la falta de personal en Cirugía Vascular La presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, Mercedes Ramblado, y la delegada de Salud, Manuela Caro, han mantenido un encuentro de trabajo en la que han abordado la situación sanitaria de la provincia de Huelva, y le ha trasladado la necesidad de «fortalecer el sistema y atajar la constante fuga de médicos que padece la provincia». «Nos consta la implicación de la delegada en este asunto, lo que nos preocupa es el tiempo que pase hasta que se logre, y garantizar el desarrollo de este plan en cada unas de sus etapas con total eficacia, por eso creemos que habría que tomar medidas extraordinarias para cubrir el servicio«, ha dicho Ramblado. La delegada ha expuesto las medidas que se están adoptando, mientras que la institución colegial ha recalcado la necesidad de «solventar cuanto antes el problema de la falta de personal en Cirugía Vascular« y tomar medidas para »no seguir perdiendo talento, sino sumarlo«, ha indicado el colegio en una nota.

«En los casos de gangrena de miembros tan habituales, el traslado también será obligatorio para la amputación, que no se podrá practicar en el Juan Ramón Jiménez. En el caso de que se produjera un accidente vascular en cualquier operación habitual, rotura de una vena o rotura de una arteria principal, no habría médicos vasculares para poder corregir esa situación, y aquí no habría ya el traslado, porque ya sería una situación mortal de necesidad», ha lamentado.

Por su parte, Salud niega «rotundamente y de forma tajante» las declaraciones realizadas por el portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, y le exige «una rectificación inmediata por mentir sin ningún escrúpulo a la ciudadanía«.

«Es lamentable que el PSOE tenga que recurrir a la mentira en su campaña de descrédito hacia la gestión sanitaria en la Junta que lo único que genera es un alarmismo injustificado en la población. No todo vale en política», ha señalado en su comunicado, donde también ha destacado «la colaboración e implicación en el día a día del personal sanitario de los centros onubenses para dar respuesta a las necesidades ciudadanas».

Nuevos facultativos

En paralelo con este plan, Salud y Consumo ha afirmado que sigue trabajando en incorporar nuevos facultativos y restablecer «lo antes posible el normal funcionamiento de la unidad», habiendo lanzado ofertas de trabajo de larga duración a las sociedades científicas de angiología y cirugía vascular de Andalucía, España y Portugal.