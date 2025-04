Alcoyano - Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva no puede fallar esta tarde (El Collao, 18.00 horas) visitando al Alcoyano, rival directo al que aventaja en un punto en la clasificación y con el que empató (1-1) en la primera vuelta liguera en el Nuevo Colombino.

Y es que ambos equipos están en puestos de descenso a la Segunda RFEF a falta de cinco jornadas y tras una nefasta temporada, y cada vez ven más lejos el objetivo de la permanencia, y más después de los triunfos anoche de dos de sus adversarios en dicha pelea, el Marbella y el Atlético Sanluqueño.

El conjunto onubense sólo ha ganado uno de sus siete últimos encuentros y el alicantino uno de los 11 últimos, así que será un duelo con mucho miedo, tensión, intensidad y que se decidirá en algún detalle, y es que el empate no le convendría a ninguno de los dos equipos, que están obligados a arriesgar.

En el Recre, su entrenador, Raúl Galbarro, que debuta en el banquillo albiazul tras el cese de Íñigo Vélez, no puede contar con el sancionado Caye Quintana ni con los lesionados Rafa Gálvez, Malam Camará y Alberto López, además de que por decisión técnica dejó en Huelva a Nico Njalla, Juan Cerrudo, Pablo Caballero y Carlos Becken.

Respecto al pasado choque, saldado con derrota por 1-4 ante el Real Madrid Castilla, se cayó también de la convocatoria de 20 jugadores el cancerbero Theo Folgado al regresar Guillermo Centurión tras cumplir su partido de sanción. Y por este mismo motivo también volvieron a la lista Raúl Navas y Davinchi. Viajaron del filial albiazul Juan Almeida, Ale Limón, Dani Romero, Alberto Vela e Iván Romero, al igual que el delantero peruano Sebastien Pienau, reciente fichaje albiazul.

En este enlace te iremos contando minuto a minuto todo lo que suceda en el Alcoyano-Recreativo de Huelva:

En el Recre, su entrenador, Raúl Galbarro, no pudo contar para viajar a Alicante con el sancionado Caye Quintana ni con los lesionados Rafa Gálvez, Malam Camará y Alberto López, además de que por decisión técnica dejó en Huelva a Nico Njalla, Juan Cerrudo, Pablo Caballero y Carlos Becken. Se cayó también de la convocatoria de 20 jugadores el cancerbero Theo Folgado al regresar Guillermo Centurión tras cumplir su partido de sanción. Y por este mismo motivo también volvieron a la lista Raúl Navas y Davinchi. Viajaron del filial albiazul Juan Almeida, Ale Limón, Dani Romero, Alberto Vela e Iván Romero, al igual que el delantero peruano Sebastien Pienau, flamante fichaje.

A la hora de definirse, Raúl Galbarro, nuevo técnico del Decano, comentó en rueda de prensa ayer que «soy un entrenador que me considero bastante metódico. Me gusta el trabajo bien hecho. Me gusta darle buen trato al balón y trabajar la psicología del jugador, porque es muy importante la persona». Agregó que de su forma de ser que «soy positivo y siempre pienso que con el trabajo la victoria está más cerca y luego el partido dicta sentencia. Soy un entrenador positivo, siempre pienso que voy a ganar». «Soy docente e intento llegar al jugador, escucharlo. Me cuento verdades a mi mis y a los jugadores y busco la reacción », afirmó Galbarro, que también indicó que su intención es aportar tranquilidad al grupo. «El equipo necesita liberarse de esta tensión», dijo y destacó que la plantilla «trabaja y se esfuerza. Lo está intentando».