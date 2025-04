Una película de terror (18.00 h. online)

La hora de morir o de seguir con un hilo de vida. Tanto para el Alcoyano como para el Recreativo de Huelva, que vivirán este sábado (El Collao, 18.00 horas) una auténtica final por la permanencia convertida poco menos que en un drama y en una película de suspense y de terror que no va a ser nada fácil de ver en directo o por la pequeña pantalla sin estremecerse por todo lo que hay en juego. Habrá mucho miedo a perder porque el que caiga derrotado tendrá ya prácticamente los dos pies en la Segunda RFEF (sólo quedarían por delante cuatro jornadas) mientras que el que gane volverá a entrar en las quinielas de la salvación.

El empate en caso de valerle a alguien sería al Decano, que por cuatro goles de diferencia actualmente le ganaría el 'goal average' a los alicantinos tras el 1-1 de la primera vuelta en el Nuevo Colombino, a los que además aventaja en un punto en la clasificación, algo que a día de hoy es oro. Los dos conjuntos atraviesan una grave crisis de identidad, de fútbol, de juego, de resultados, anímica... y este partido debe marcar un punto de inflexión. Es de esos marcados en rojo en el calendario y que pueden definir prácticamente toda una temporada.

Es tal la importancia del choque que el consejo de administración del Recre y su director deportivo decidieron el martes por la tarde darle un volantazo a la situación buscando un último revulsivo en el intento de conseguir el objetivo de la permanencia con el cambio de entrenador. Es el segundo ya de este curso. Tras comenzar Abel Gómez, en Navidad llegó Íñigo Vélez, que no mejoró los números del granadino, confirmando que el problema del Decano en este ejercicio no es del banquillo sino de la confección de la plantilla (además del hermetismo en el mercado invernal).

Raúl Galbarro, entrenador sevillano que siempre ha trabajado en escalafones inferiores de clubes, ha dado el salto al primer equipo albiazul tras sus excelentes números con el filial, el Atlético Onubense. En la previa indicó que ha trabajado mucho el aspecto psicológico con sus pupilos y que no iba a realizar una revolución en su once inicial, dejando en el aire el posible dibujo táctico entre un 4-3-3 o un 5-4-1. Ha tirado de muchos canteranos y en su convocatoria deja claro que quiere morir matando. O puerta grande o enfermería. No le ha dado mucho tiempo a imponer su estilo en apenas tres o cuatro entrenamientos pero está tirando de optimismo y confía en lograr el milagro de la salvación en el tramo final.

Once del Alcoyano

El Recre ha sumado un triunfo, dos empates y cuatro derrotas en sus siete últimos partidos, pero mucho peor le han ido las cosas desde el comienzo del año al Alcoyano, su rival de este sábado. Así, los alicantinos únicamente han ganado uno de sus 11 últimos encuentros, por 0-2 contra el Marbella, cosechando también tres empates y siete derrotas, las cuatro últimas de manera consecutiva. 6 puntos sumados de 33 posibles que le han colocado antepenúltimo en la tabla. Además, ya llevan cuatro técnicos esta temporada. Vicente Parras estuvo en las 12 primeras jornadas, Juli dirigió al equipo otras seis, Vicente Mir 14 y el pasado fin de semana, en la derrota por 2-0 contra el filial del Atlético de Madrid, se estrenó Luis Miguel Garrido.

Su pichichi es Mario Losada, autor de 9 goles hasta la fecha, mientras que en sus filas también milita el centrocampista onubense Dani Molina, que se formó en la cantera del Decano. En El Collao cayó el Decano la pasada liga, y es que es un campo en el que el que no esté concentrado y le ponga intensidad desde el pitido inicial lo puede pasar realmente mal.

El posible once inicial del Alcoyano lo formarían Jaume Valens, Primi, Farru, Imanol, Dani Molina, Antón, Pichu Atienza, Mario Losada, Eneko Undabarrena, Vela y Víctor Pastrana.

Y en el banquillo, para posibles sustituciones, se quedarían Manu García, Andrés Rodríguez, Carlos Blanco, Borja Granero, Lara, Albisúa, Ferrero, Herrera, Rojo, Yacine, Rafa y Mamor.

Once del Recreativo

En el Recre, su entrenador, Raúl Galbarro, no pudo contar para viajar a Alicante con el sancionado Caye Quintana ni con los lesionados Rafa Gálvez, Malam Camará y Alberto López, además de que por decisión técnica dejó en Huelva a Nico Njalla, Juan Cerrudo, Pablo Caballero y Carlos Becken.

Respecto al pasado choque, saldado con derrota por 1-4 ante el Real Madrid Castilla, se cayó también de la convocatoria de 20 jugadores el cancerbero Theo Folgado al regresar Guillermo Centurión tras cumplir su partido de sanción. Y por este mismo motivo también volvieron a la lista Raúl Navas y Davinchi. Viajaron del filial albiazul Juan Almeida, Ale Limón, Dani Romero, Alberto Vela e Iván Romero, y alguno de ellos podría ser titular, al igual que el delantero peruano Sebastien Pienau tras lograr este mismo viernes el club albiazul su inscripción en la Real Federación Española de Fútbol, ya que ha apuntado buenas maneras en los entrenamientos.

El posible once estaría compuesto por Rubén Gálvez; Ale Limón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Davinchi; Abraham Bahachille; Antonio Domínguez, David del Pozo, Luis Alcalde, Paolo Romero; y Sebastien Pienau.

En el banquillo se quedarían de inicio Guillermo Centurión; Iván Romero, César Moreno, Zelu, David Soto, Alberto Vela, Dani Romero, Sergi Armero y Juan Almeida.