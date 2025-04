Raúl Galbarro: «Soy un entrenador positivo, siempre pienso que voy a ganar»

Raúl Galbarro se ha mostrado en su primera comparecencia ante los medios de comunicación como entrenador del Recreativo de Huelva sonriente y optimista y con un mensaje claro de que se puede revertir la situación del equipo y pelear la permanencia.

El técnico sevillano expuso que su llegada al cargo se produjo «muy rápido» y que es una situación que no esperaba, aunque reconoce que «uno trabaja para aspirar a más», situación que afronta «motivado y con muchísimas ganas».

A la hora de definirse, comentó que «soy un entrenador que me considero bastante metódico. Me gusta el trabajo bien hecho. Me gusta darle buen trato al balón y trabajar la psicología del jugador, porque es muy importante la persona». Agregó que de su forma de ser que «soy positivo y siempre pienso que con el trabajo la victoria está más cerca y luego el partido dicta sentencia. Soy un entrenador positivo, siempre pienso que voy a ganar».

«Soy docente e intento llegar al jugador, escucharlo. Me cuento verdades a mi mis y a los jugadores y busco la reacción», afirmó Galbarro, que también indicó que su intención es aportar tranquilidad al grupo. «El equipo necesita liberarse de esta tensión», dijo y destacó que la plantilla «trabaja y se esfuerza. Lo está intentando».

Reconoció que el primer día de entrenamiento con él al frente, el miércoles por la tarde, se encontró a un equipo «tocado». Identificó que la relación con el anterior entrenador, Íñigo Vélez, había sido «buena» y que la situación les preocupaba. «Están muy comprometidos y tienen ganas de sacar esto adelante».

Primera medida, trabajo psicológico

Es por eso, que primero realizó «un trabajo psicológico» y que el jueves ya notó «un puntito de más alegría en el grupo. Me han transmitido alegría y tranquilidad. Los he visto sin la tensión del miércoles y confiados en que se pueda sacar el partido adelante».

«Los deportistas tenemos que ser personas que el golpe nos dé energía para levantarnos. Tenemos una magnifica oportunidad para ganar y ponernos en una situación que te permita luchar por salir. El mensaje es que ganando se sale», subrayó Galbarro.

Estilo de juego

El nuevo técnico recreativista, preguntado por si el sello que aportó al filial es extrapolable al primer equipo, comentó que en el partido ante el Alcoyano «no creo que se pueda hacer un fútbol de control. Será más de ganar duelo, ser intenso, agresivo con y sin balón y no cometer fallos en ningún área. Mi idea de juego es someter al rival a través del balón, pero para eso se necesitan más entrenamientos».

Sobre el sistema de juego, podría manejar un 4-3-3 como en el filial, aunque indica que también le gusta «bastante» el 3-5-2. Detalló que «he podido cambiar poco en los entrenamientos de la idea de juego. He metido uno o dos detalles míos, pero lo importante es entrar en el partido siendo conscientes de lo que nos vamos a encontrar. Va a ser un partido de lucha, briega, duelos e intensidad».