Un flan que cada vez va teniendo peor pinta (3-0)

A Recreativo de Huelva flaco, todo son pulgas... Pero es que este Decano es demasiado flaco y de nada sirven las excusas de las lesiones o la mala suerte cuando se concede tanto atrás, cuando no hay un patrón de juego en el centro del campo y cuando arriba no llega ni un balón lúcido. La cosa va teniendo cada vez peor pinta. Tendría guasa la cosa si una vez que se ha extirpado el tumor Comas viene ahora un descenso y hay que empezar a reconstruir la casa prácticamente desde sus cimientos. Caer a la Segunda RFEF sería un pozo y una puñalada para la afición albiazul, aunque siendo justos, realistas y objetivos es lo que se lleva mereciendo este equipo desde que comenzó la temporada, salvo honradas excepciones de algún encuentro suelto medianamente decente.

Ante el Murcia es cierto que el equipo albiazul tuvo una buena puesta en escena, con tímidos acercamientos de Alberto López, Dani Perejón, Paolo Romero y Malam Camará. Pero la fuerza le duró media hora al Recre. A partir de ahí, y condicionado lógicamente también por las importantes lesiones de López, Camará y Rafa Gálvez, el Recre entregó demasiado pronto la cuchara y volvió a cometer, como el día del Betis Deportivo, errores infantiles e impropios de jugadores con ese currículum y experiencia. La afición onubense puede perdonar muchas cosas y entender que esto es un juego y que al final estando todo igualado y descendiendo cinco equipos puede tocarte el infortunio de bajar. Pero lo que empieza a irritar y a enfadar al personal es la desidia y desgana que muestran algunos futbolistas de la plantilla del Decano. Como si la cosa no fuera con ellos. Eso es difícil de entender habiendo detrás tantas ilusiones y corazones a los que está defraudando esta gente. Así que o espabilan y al menos le ponen casta, coraje y testiculina o el descenso quedará como una mancha negra en sus currículums.

El caso es que su entrenador, Íñigo Vélez, optó por llevar el optimismo por bandera a la sala de prensa del estadio Enrique Roca y dijo que está convencido de la salvación y que así se lo dijo a sus futbolistas en los vestuarios justo tras el pitido final. Lo mismo él está viendo otra película que nos estamos perdiendo el resto de los mortales. Lo que nosotros, o al menos servidor ve, es un equipo sin alma, sin ideas, sin tensión, sin chispa, sin fuelle, sin imaginación y sin tener claro absolutamente nada dentro del terreno de juego. Con el nuevo técnico sólo se han ganado dos encuentros de 12, así que la cosa se va poniendo en chino. O en latín, como ustedes prefieran. Porque si el míster albiazul entiendo algo de matemáticas debe saber que su conjunto debe sumar la mitad de los 24 puntos que restan por disputarse si quiere seguir en la Primera RFEF. No va a ser fácil, y eso que la permanencia está a sólo dos puntos de distancia.

Y no va a ser fácil por ejemplo porque este Decano sólo ha marcado un tanto, y de penalti, en las cuatro últimas jornadas. Además, quitando el choque del próximo domingo en el Nuevo Colombino ante el Yeclano, que hay que ganar sí o sí, por lo civil o por lo criminal, aunque también decíamos eso antes de recibir al Betis Deportivo o al Atlético Sanluqueño, el calendario que le restará después en los siete últimos choques de liga al Recre es para echarse a temblar.

Y para colmo, y tras mucho tiempo también adormecidos, la mayoría de los rivales directos están despertando. Este fin de semana se han alejado en la tabla el Algeciras y el Alcorcón, mientras que el Atlético Sanluqueño y el Marbella empiezan a hacer valer el efecto del cambio de entrenador y el Fuenlabrada también tiró de esfuerzo y sacrificio para puntuar en un partido que tenía ya casi perdido. Total, que el Intercity sí que parece ya muerto, y con el Alcoyano empieza a pasar tres cuartos de lo mismo, pero hasta el Yeclano por ejemplo es un equipo que practica un fútbol decente y que al menos en su estadio sabe a lo que juega. Y bajan cinco. El Recre, por merecimientos y por lo que dice la tabla, está entre los tres o cuatro equipos que merece descender y parece empeñado en querer bajar porque remedio lo que se dice remedio y soluciones no parece encontrar y con el paso de las semanas hasta se va viendo una involución en su fútbol.

Íñigo Vélez introdujo tres novedades respecto al anterior encuentro, regresando al sistema de tres centrales y dos carrileros. Rafa Gálvez, Rubén Serrano y Malam Camará, es decir, mucho músculo y estatura, entraron por Carlos Becken, David Soto y Nico Njalla. La imaginación arriba quedó para algún arreón de Paolo Romero, y es que Caye Quintana, Luis Alcalde e incluso el propio David del Pozo llevan tiempo lejos del nivel que se espera de ellos. El Recre adolece de líderes, de futbolistas que se echen el equipo a sus espaldas, y así se antoja difícil ganar encuentros. Por si fuera poco, ha perdido la solidez defensiva que tuvo por momentos con el nuevo técnico.

Davinchi persiguiendo a un rival del conjunto pimentonero real murcia

Toca arriesgar, ser valiente e ir a por los encuentros, con lo que lo de los tres centrales ya va sobrando y además arriba tienen que aparecer jugadores que encaren y aporten cosas diferentes, sea Njalla o el propio Juan Almeida, que en Murcia se quedó finalmente sin minutos pese a ir convocado. Las vacas sagradas no están sumando y de ellas está el cementerio lleno, así que es la hora de hacer algo diferente desde el banquillo. Lógicamente cambiar de entrenador se antoja algo descabellado y que tampoco sería la solución porque se ha visto que el problema no es de técnicos sino de futbolistas. La planificación en verano fue horrorosa y en invierno el uno por el otro dejaron la casa sin barrer y esperemos que los responsables no tengan que arrepentirse de esa inacción en el mes de mayo.

Pedro Benito, al que la zaga del Decano poco menos que convirtió en Maradona en sus mejores tiempos, hizo un doblete, y Flakus, un futbolista interesante, completó una tarde redonda para un Murcia que es una pesadilla para los albiazules, ya que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado ante el Recre en estas dos últimas temporadas. Los granas se colocan a un solo punto del liderato y son los grandes candidatos al ascenso. Una pena que el cuadro albiazul no esté ahí arriba con lo barata que está esta campaña la zona alta. Los pimentoneros pudieron golear a los onubenses, que tras el descanso, y después de haber concedido dos regalos en el tramo final del primer acto, sólo inquietaron la portería local con un remate de Paolo Romero al larguero.

Ganar cuatro partidos de ocho

Se le van agotando las balas al Recre. Su suerte es que la zona baja sigue muy equilibrada y competida. Pero tiene que ganar cuatro partidos de ocho, algo que no ha hecho en todo el curso. Va a ir necesitando de una milagrosa reacción. Su afición lógicamente no le va a dejar tirado en el tramo decisivo y los encuentros de casa se antojan vitales dado que a domicilio el Decano es un juguete roto. Están siendo meses duros, horribles, extenuantes. Ojalá se logre, aunque sea con épica en la última jornada, como ya ocurrió hace casi una década en Segunda B, la permanencia, y después que todo comience a planificarse de otra manera y la plantilla no se haga al tuntún y sin pies ni cabeza como la actual. Por favor.

REAL MURCIA-RECREATIVO DE HUELVA (3-0) TRIGÉSIMA JORNADA. PRIMERA RFEF. ENRIQUE ROCA. 16.289 ESPECTADORES

MURCIA Gazzaniga; Antxon, González, Isi Gómez (Carlos Rojas, min. 62), Vicente, Davo (Pedro León, min. 58), Juan Carlos Real (Raúl Alcaina, min. 85), Flakus (Antonio Toral, min. 85), Forns, Pedro Benito (Yriarte, min. 62) y Palmerg
RECREATIVO Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rafa Gálvez (Carlos Becken, min. 42) (David Soto, min. 83), Raúl Navas, Rubén Serrano, Alberto López (Davinchi, min. 30); Malam Camará (Zelu, min. 46); Paolo Romero, David del Pozo, Luis Alcalde (Antonio Domínguez, min. 83); y Caye Quintana

GOLES 1-0, min. 39: Pedro Benito; 2-0, min. 44: Flakus; 3-0, min. 55: Pedro Benito

1-0, min. 39: Pedro Benito; 2-0, min. 44: Flakus; 3-0, min. 55: Pedro Benito ÁRBITRO Rubén Ruipérez Marín (colegio manchego). Amonestó al local Isi Gómez y a los visitantes Carlos Becken, Alberto López y Paolo Romero