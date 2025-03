Los grandes 'petardazos' de Óscar Arias

Óscar Arias se marchó del Recreativo de Huelva en el verano de 2009 tras haber sido durante muchos años futbolista y posteriormente dirigir la Fundación Recre y ser el director deportivo en la época dorada en Primera División. Se labró posteriormente un gran currículum principalmente en el Sevilla (también estuvo en clubes como el Cádiz o la Unión Deportiva Las Palmas), y en 2023, es decir, 14 temporadas después, regresó al club albiazul de la mano de Jesús Vázquez para, junto a Juan Alfaro, diseñar un proyecto que a medio plazo devolviera a la entidad onubense al fútbol profesional.

Lógicamente tras el 'terremoto Pablo Comas' ese proyecto quedará inconcluso y está la duda de saber si el pasado verano, conociéndose ya que la vuelta del empresario madrileño era cuestión de tiempo, habría hecho tan mal las cosas Arias como las hizo en cuanto a la confección de la plantilla. Pese a que aseguró que tenía más dinero para hacerla que el verano anterior, y pese a que señaló públicamente que era mejor en cantidad y calidad que la de su primer campaña en la Primera RFEF, el caso es que hay muchísimos más fiascos que aciertos.

Hay que reconocer que en su debut en la categoría firmó a varios futbolistas interesantes, caso de David del Pozo, Rahim, Sergio Díez, José Antonio de la Rosa o Luis Alcalde, pero para su segunda campaña no sólo dejó marcharse a un pilar básico como era Josiel Núñez (el Recre todavía no tiene un pivote de garantías y ha probado hasta a cinco ya en lo que va de campaña) sino que casi ninguno de los refuerzos que ha traído está dando resultado. Y, como no podía ser de otra forma, el Decano lleva casi toda la temporada metido en puestos de descenso y le costará mucho lograr la salvación.

La plantilla tiene muchas carencias y hay muchos futbolistas que están defraudando y a años luz de lo que se esperaba de ellos, como por ejemplo Boubacar Keita, que se marchó en el mercado invernal al Estepona; Alberto López, que no ha sido el lateral zurdo con proyección que se esperaba; Zelu, que todavía ni se ha estrenado como goleador; Pablo Caballero, que renovó pese a su edad y sus lesiones y únicamente ha hecho dos goles de penalti; o Sergi Armero, que lleva tres tantos pero está aún verde para la categoría.

Juan Cerrudo durante el Recreativo-Córdoba del Trofeo Colombino alberto díaz

Aunque podría hablarse de al menos cuatro 'petardazos'. Uno sería el lateral derecho uruguayo de 22 años Juan Pablo Pereira, que tiene todavía dos temporadas más de contrato (Óscar Arias le firmó tres al considerarlo un futbolista con bastante proyección) y que aún no ha debutado en competición oficial con la elástica albiazul. Fue convocado en cuatro partidos con Abel Gómez y en los tres primeros con Íñigo Vélez, pero fundamentalmente casi siempre ha estado lesionado o bajo de forma.

César Moreno ha tenido bastantes oportunidades, ya que ha disputado 18 de las 28 jornadas ligueras, 11 de ellas como titular. Pero en las últimas 15 sólo fue titular ante el Algeciras, siendo sustituido en el descanso, y en otras cinco ha salido desde el banquillo. Paulatinamente va contando menos y nunca ha sido ni de lejos un jugador diferencial en su puesto de mediocentro. "Hemos podido acceder a un jugador que creemos que tendrá un recorrido importante en el fútbol profesional", señaló de él el director deportivo albiazul en su presentación oficial, aunque ya cantaba un poco que un rival directo por el ascenso como el Hércules se desprendiera de él tan alegremente para dejárselo a un equipo de su misma categoría.

Extremos sin gol

Bekkouche, que venía de la Tercera RFEF, marcó un tanto frente al Algeciras pero sólo ha sido titular en tres partidos (contra el Murcia, Alcorcón y Algeciras), saliendo desde el banquillo en otros 17. En los cuatro últimos ni siquiera ha ido convocado, y es que es un futbolista que tampoco tiene el nivel para esta categoría por ahora.

Y tres cuartos de lo mismo le sucede a otro extremo foráneo del plantel albiazul como es el argentino de 20 años Juan Cerrudo, que regresará en mayo a su país también sin pena ni gloria. No ha marcado ningún gol en 334 minutos repartidos en diez encuentros, dos de ellos como titular (ante el Yeclano y el Hércules en la primera vuelta liguera). Desde la llegada de Vélez al banquillo únicamente disputó 69 minutos contra el Alcorcón y ya también ha desaparecido incluso de las convocatorias.