Las grietas de la oscura planificación de Óscar Arias en el Recreativo

Existen varios puntos negros en la planificación deportiva del Recreativo de Huelva de esta temporada. Y como además no se han solucionado en el mercado invernal, amenazan con llevar al Decano a la Segunda RFEF, aunque al equipo albiazul le pueden salvar sus decentes números en el Nuevo Colombino y principalmente el hecho de que la zona baja está muy igualada en la peor campaña de la historia de esta categoría.

El conjunto onubense ha sumado sólo 25 puntos en 23 jornadas de liga y prácticamente siempre ha estado en puestos de descenso. Ahora visitará al Algeciras y después su calendario se endurecerá con rivales como el Antequera y el Hércules. La plantilla está cogida con alfileres y tiene bastantes defectos, que vienen lógicamente de la mala planificación que hicieron el pasado verano los dos miembros de la dirección deportiva albiazul, Óscar Arias y Juan Alfaro.

Es momento para recordar que en el pasado curso ambos sí que ejecutaron buenas actuaciones, como las renovaciones de gente de la casa como Rubén Gálvez, Rubén Serrano, Davinchi y Caye Quintana, además de piezas importantes y cotizadas en la Primera RFEF, como Luis Alcalde y David del Pozo, o el fichaje y posterior venta al Oviedo de Rahim. Sin hacer mucho ruido, el Recre rozó su presencia en los 'play-offs' de ascenso a la Segunda División. Pero sólo unos meses después, y pese a contar con más presupuesto que un año anterior para fichar, Arias y Alfaro erraron en la mayoría de las decisiones que tomaron y la resultante y lógica consecuencia es que el equipo albiazul aburre a las ovejas, no tiene una identidad de juego y su fútbol agarrotado y anárquico sólo le ha valido para sacar algunos partidos adelante a base de casta (nunca de buen juego).

¿Qué ha fallado en la planificación? Muchas cosas, algunas de ellas incomprensibles como sobre todo el fichaje por tres años del uruguayo Juan Pablo Pereira, que entre lesiones y bajo rendimiento todavía no ha llegado a debutar en competición oficial con el Decano. Además, el puesto de lateral derecho está cojo cuando Dani Perejón, teórico titular, ha estado sancionado o lesionado (algo que ocurre en la actualidad). No es una demarcación que esté cubierta con garantías como la pasada temporada con Sergio Díez y Antoñito. Ahí no anduvo bien la dirección deportiva albiazul.

En el centro de la zaga arriesgaron con las renovaciones de veteranos como Raúl Navas y Alejandro Gálvez y la del segundo de ellos les salió rana, ya que se marchó en el mercado invernal sin haber brillado en la primera vuelta. Carlos Becken está empezando a jugar tras la llegada al banquillo de Íñigo Vélez, ya que apenas si contó para Abel Gómez. Al Decano le está faltando contundencia atrás, principalmente lejos del Nuevo Colombino, donde regala en exceso durante los partidos y por eso todavía no ha sido capaz de lograr los tres puntos en ninguno de sus 11 desplazamientos.

El vacío de Josiel Núñez y José Antonio de la Rosa

Mucho se le criticó a Óscar Arias no haber pujado por la renovación de Josiel Núñez. A la larga se ha demostrado como un craso error, ya que el Decano no ha acabado de encontrarle un recambio solvente en el puesto de pivote. Ahora está apareciendo más Malam Camará tras estar casi inédito en la primera vuelta y el que está decepcionando es el que venía para ser titular en esa demarcación. Se trata de César Moreno, cedido por el Hércules y del que el director deportivo onubense indicó en su presentación oficial que llegaría a ser un futbolista que alcanzaría grandes cotas en el fútbol español. Por ahora no ha apuntado casi nada positivo en los 17 partidos que ha disputado con el Recre, diez de ellos como titular. Lleva sin jugar desde el inicio desde la derrota ante el Yeclano (2-0) en la décimo tercera jornada, es decir, diez encuentros de liga ya.

El africano Boubacar Keita se marchó en enero al Estepona sin pena ni gloria tras haber disputado sólo 249 minutos repartidos en siete encuentros y en las bandas Antonio Domínguez está lejos de su nivel del pasado curso al haber estado condicionado por diversas dolencias físicas y el equipo echa mucho de menos la profundidad y pegada de José Antonio de la Rosa. Han llegado algunos jugadores para ese puesto de bajo nivel, principalmente Juan Cerrudo y Bekkouche, dos completos desconocidos que no parece que vayan a explotar en Huelva ni a usar al Decano como trampolín en sus carreras deportivas. El argentino ha jugado 334 minutos en diez partidos, dos como titular, y el argelino un total de 398 en 16 choques, dos de ellos desde el inicio. Y tampoco David Soto, con tres descensos en su carrera, o Nico Njalla, han aportado más que algunos chispazos intermitentes.

Sergi Armero durante el choque del pasado fin de semana contra el Villarreal B en el Nuevo Colombino alberto díaz

Y también clama al cielo la nula respuesta de la dirección deportiva para potenciar en verano la posición de delantero. Caye Quintana sí que está respondiendo a las expectativas creadas ya que lleva siete goles, pero nuevamente está demasiado sólo en ataque. Así, Sergi Armero, aunque ha hecho tres tantos en 18 encuentros, seis como titular, es un jugador aún por hacer, mientras que por segunda campaña consecutiva Pablo Caballero está prácticamente desaparecido en combate debido a las continuas lesiones que padece (no hay que olvidar que es un jugador que ya tiene 38 años de edad). Sólo ha marcado un tanto, y de penalti, en 322 minutos repartidos en 14 partidos, dos saliendo desde el inicio.

Fichajes sin ni siquiera debutar

Al Decano, por lo tanto, le falta equilibrio en el centro del campo, contundencia en defensa y colmillo arriba, es decir, adolece de casi todo, de ahí que esté en zona de descenso y vaya a tener que pelear muchísimo para lograr el objetivo de la permanencia en una campaña en la que se esperaba que diera un salto de calidad y peleará por cotas más altas. Y es que mantuvo el número de abonados, contaba con más presupuesto, tenía ya un año de experiencia en la categoría y encima en su grupo de la Primera RFEF ya no había gallitos como el Castellón, el Córdoba o el Málaga.

Por ahora el ejercicio está siendo un completo fiasco y queda al menos enmendar la plana consiguiendo la salvación. Además, en la plantilla no hay más cera que la que arde e incluso ninguno de los fichajes llegados en el mercado invernal han debutado todavía pese a llevar ya más de un mes en Huelva, el central Rafa Gálvez y el pivote Abraham Bahachille.