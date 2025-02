Íñigo Vélez: «Ese convencimiento del segundo tiempo lo tenemos que sacar desde el minuto 1, no esperar a que nos den una hostia para reaccionar»

El técnico del Recreativo de Huelva, Íñigo Vélez, se mostró claro con respecto al 3-3 que cosechó su equipo ante el Villarreal B y cómo de diferente jugó en cada tiempo. «Ese convencimiento del segundo tiempo lo tenemos que sacar desde el minuto 1, no esperar a que nos den una hostia para reaccionar» señaló el sala de prensa.

«Veníamos de un partido de mierda en Alcorcón y hemos hecho 45 minutos igual», sentenció el técnico vasco, que agregó que «no quiere decir que la actitud no sea buena, pero ellos es han movido en tres cuartos y no hemos sabido apretarles y corregir y no hemos roto al espacio. No me ha gustado absolutamente nada la primera parte. No era la idea tras el partido de Alcorcón».

No obstante, indicó que acaba el partido «con la sensación contraria», de que «este equipo tiene calidad, puede generar juego y llegar. Les he dicho que seamos conscientes de eso de, que el balón lo tenemos cuando queremos. En la primera parte hemos tenido muchas pérdidas y la intensidad en los duelos y jugar hacia adelante es fundamental y no lo hemos hecho».

«Pese al 0-2 el equipo ha crecido»

«Me voy jodido por sumar un punto porque está claro que ha habido dos partidos muy diferentes. En la primera parte no hemos estado bien y en la segunda pese al 0-2 el equipo ha crecido, hemos empatado, hemos cometido errores que no deberíamos cometer como el penalti, y le hemos dado la vuelta», detalló Vélez.

Expresó que tenían las «intenciones de ir hacia adelante. Era un partido que queríamos ganar y se ha puesto muy feo en la primera parte y hay que ver lo positivo. Lo malo es cuando vas perdiendo pero hemos tenido ocasiones, hemos corrido de verdad e ido al espacio, que en la primera parte nos ha faltado».

Reconoció el entrenador albiazul que tras el 0-2 el partido «podría haber acabado fatal», porque el rival aprovechó los espacios. Pero valoró que el equipo se fue arriba. «Esta liga es muy competitiva y son todos los equipos muy parecidos y hay pequeños detalles. Tenemos que ser conscientes de que no somos peor ni mejor que nadie».