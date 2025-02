Recreativo de Huelva - Villarreal B en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva afronta este domingo a partir de las 12.00 horas un partido importante ante el Villarreal B por la salvación. El conjunto albiazul cayó la pasada jornada ante el Alcorcón y necesita reencontrarse con la victoria para seguir aspirando a salir de los puestos de descenso.

El equipo de Íñigo Vélez cuenta con hasta cinco bajas: Dani Perejón, Juan Pablo Pereira, Alberto López, Antonio Domínguez y Pablo Caballero.

Sigue aquí nuestro directo: