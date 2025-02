Abel Gómez rompe su silencio: «Me entristece saber que aunque le hubiésemos ganado al Marbella ya era seguro que iba a salir del Recreativo»

Abel Gómez fue destituido como entrenador del Recreativo de Huelva el pasado día 21 de diciembre después de dos años y medio y tras la derrota por 1-3 en el Nuevo Colombino contra el Marbella. Se despidió de la afición albiazul con un comunicado en sus redes sociales y sin ofrecer ninguna rueda de prensa y ahora ha roto su entrevista en una amplia entrevista concedida al portal Relevo. Extraemos la parte en la que alude a su salida del Decano.

- ¿Cómo le sienta esta destitución después de dos temporadas y media y un ascenso?

- Bueno, estamos expuestos a que una mala racha o un momento complicado pues acabé terminando con un cese. Creo que en este caso hay que sacar las cosas positivas de los dos años y medio que hemos estado allí. Un primer año en el que se consigue un ascenso con un equipo en Segunda RFEF, con muchos problemas. El año pasado, sin una plantilla hecha para estar ahí arriba, pues estuvimos todo el año peleando por meternos en el Playoff. Creo que fueron 17 jornadas en Playoff, nos quedamos a un punto, conseguimos al final 60 puntos, y nos quedamos a un punto de poder meternos. Y este año, con un inicio complicado por la pretemporada, con muchos jugadores llegando al final, tuvimos dos o tres lesiones que también fueron claves y nos ha penalizado pues el mal inicio. Con tres o cuatro puntos más nos hubieran dado un poco más de estabilidad y bueno, fue eso realmente lo que pasó.

- ¿Se ha tenido poca paciencia con este proyecto después de la base de las dos temporadas que llevaba?

- Es que al final el proyecto… en enero del año pasado hubo un cambio radical con la sentencia. Ya se sabía que era un proyecto que iba a finalizar más pronto que tarde. Con lo cual, pues bueno, la limitación económica y por muchas otras limitaciones han condicionado mucho. En este caso habíamos conseguido, sobre todo a partir de la jornada 10, encadenar unos resultados más positivos e incluso por momentos salir de los puestos de descenso y demás, pero luego ya con el cambio que iba a haber de los nuevos grupos compradores, director deportivo nuevo que iba a venir, se sabía que iban a haber cambios y uno de los cambios que podía haber era ese, el del entrenador. Más allá de que hubiéramos ganado incluso el último partido… porque según he podido saber luego, aunque hubiéramos ganado y hubiéramos salido del descenso y todo, ellos tenían la idea de cambiar el entrenador de esta manera.

- ¿Tú ya lo veías venir entonces?

- Fue después, cuando ya he tenido acceso a esa información. En ese momento no, te lo puedes oler porque sabes que va a venir un grupo inversor nuevo, que va a meter a un director general, un director deportivo nuevo y demás. Entonces, lo normal es que traigan a otro entrenador. Lo normal. Te lo hueles. Luego, ya tenía la información de que independientemente que hubiera ganado y todo, iba a salir de todas maneras. Con lo cual, pues bueno, te entristece por un lado porque ver que mucho del esfuerzo que has hecho durante dos años y medio pues no ha servido para mucho, pero bueno, sabemos cómo funciona esto.

- Se dice que el fútbol no tiene memoria y cuando hay estas operaciones menos.

- Sí, está claro. Al final, dependemos de que la pelota entre. Está claro que, si nosotros en las nueve primeras jornadas le hubiéramos ganado al Sevilla Atlético, por ejemplo, al Alcoyano, en casa, o el día del Murcia que perdemos con un solo tiro de ellos a puerta, estamos hablando de cuatro o cinco puntos más. Pues estás hablando de que con cuatro o cinco puntos más pues a lo mejor no hubiéramos ido antes de las vacaciones de Navidad, con esos cuatro o cinco puntos, casi en puestos de playoff o muy cerca. Y esa es realmente la diferencia que hubo.

- ¿Qué es lo que necesita un club histórico como el Recre para volver a la élite?

- Pues estabilidad, sobre todo, y que todo lo que se haga vaya en beneficio de lo deportivo. Es un club muy particular en el que al final un ayuntamiento es el dueño, con muchísimos problemas siempre en el día a día, en muchas situaciones y creo que es un club que necesita sobre todo eso. Tiene la masa social, tiene el apoyo de su afición, pero es verdad que es un club muy complicado, muy complicado a otros niveles.

- El futuro del Recre o el nuevo proyecto, ¿tienes una opinión?

- Es que no se sabe quién va a ser la nueva propiedad, es el tema. Es que no ha salido a la luz pública quién va a ser la nueva propiedad, solo ha salido el nombre del que va a ser el director general, el que se supone que va a ser el nuevo director deportivo, porque tampoco es oficial, pero bueno, ya está ejerciendo como tal. No te puedo dar la opinión tampoco porque ni los conozco, ni sé quién es el grupo comprador ni el objetivo que tienen. Para mi cese, aunque ellos en teoría han sido los que han tomado la decisión, no se pusieron en contacto conmigo, que hubiera sido también lo más normal.

- ¿Quién te comunica el despido?

- A mí me comunica el despido el actual consejo de administración. Se supone que por decisión de los futuros compradores, pero a mí el que me lo comunican es el consejo actual, tanto Jesús, Begoña, Antonio Carrasco y Juan que son los que forman parte del consejo y estaba también en la reunión Óscar Arias.

- La situación es compleja.

- Sí, es que la situación ahora mismo es... bueno, lo han dicho públicamente por los que están en este caso en la parcela deportiva, que los que toman decisiones no están dentro del club todavía porque la venta no se ha oficializado, ni se ha firmado. Entonces, claro, ha sido un caos durante estos dos meses que ahora visto todo lo que viene pasando pues te sorprende un poco.

- Y ahora se está pendiente de situaciones o se descansa un poco.

- Sí, pero con mucha tranquilidad porque a nivel mental lo necesitaba. Es un club, como te he dicho antes, de mucho desgaste, de mucha exigencia, de mucha presión y creo que en ese aspecto uno necesita un poco desconectar y descansar. Creo que me va a venir bien en ese aspecto porque desde mi época de jugador he enganchado… pues no sé los años que llevo casi sin parar de jugador, pasé directamente a entrenar de un día a otro y ahora llevaba pues prácticamente cinco años entrenando ya.