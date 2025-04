Íñigo Vélez: «Llevo tiempo escuchando que con dos victorias seguidas salimos de ahí abajo»

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Colombino para aludir al choque de este viernes (Jesús Navas, 20.30 horas) frente al Sevilla Atlético. Una cita para el que tendrá las ausencias de Bekkouche, que ha dejado el club, y de los lesionados Nico Njalla (golpe en el tobillo), Malam Camará, Alberto López, Juan Pablo Pereira y Rafa Gálvez.

Sobre la cita declaraba que «el partido del Yeclano era clave y había que ganarlo y lo hicimos, pero ahora hay que ganar en Sevilla, y si lo conseguimos también habrá que ganar otra vez en casa. El objetivo está en nuestras manos y ahora buscaremos la segunda victoria consecutiva porque todo está muy igualado en la clasificación. El otro día la victoria era necesaria para seguir en una pelea en la que vamos a estar hasta el final. Ganar te da una bola extra y hemos salido del descenso pero si perdemos podemos volver a caer. No ha habido tiempo de relajación porque jugamos el domingo y ahora lo hacemos el viernes y queremos seguir con esa inercia de ganar pero la presión la seguimos teniendo».

Reconoce que el equipo albiazul tiene presión por el peso de su escudo y por lo que se está jugando en este tramo final del curso: «A nuestro campo vienen diez mil y mañana en Sevilla habrá otros mil aficionados animándonos, por lo que tenemos algo que muchos equipos no tienen. La afición del Recre es quizás la mejor cosa del club. En un momento dado es normal que sea exigente en un año complicado pero después están siempre animando y empujando al equipo y eso es muy importante para los entrenadores y jugadores y hay que verlo como algo bueno. Desde que he llegado tenemos la presión por ganar y ahora la diferencia es que cada vez quedan menos semanas para que concluya la liga. El partido de este viernes es tan importante como el del Yeclano. Lo tenemos que ganar para salir de la quema. Llevo tiempo escuchando que con dos victorias seguidas salimos de ahí abajo así que a ver si somos capaces de conseguir la segunda este viernes. A estas alturas son tres puntos vitales para nosotros».

Sobre el rival, teniendo en cuenta que el primer equipo del Sevilla tiene bajas y tirará de algunos de los futbolistas importantes del cuadro que adiestra Jesús Galván, el preparador del Decano esgrimía que «cuando hacemos el informe del Sevilla Atlético sabemos que pueden ir jugadores convocados al primer equipo, pero en un filial juega gente elegida y yo he estado en el filial del Espanyol y sabemos que cuando no juega uno lo hace otro que juega igual que tú, así que ya veremos qué jugadores sacan y los tenemos bien estudiados. Los filiales son capaces de lo mejor pero también de cometer errores grotescos. Tiene jugadores de mucha calidad de mediocampo hacia arriba y antes de perder los dos últimos partidos llevaba una racha muy buena. Es un equipo muy bien trabajado y ante filiales hay que regalar lo mínimo posible».

Sin pistas sobre la alineación

Vélez no daba pistas de la alineación que pondrá en el estadio Jesús Navas. «No tienes por qué ganar y mantener el once. De hecho ya he dicho más de una vez que no me gusta nada eso. Mañana los que juegue sé que van a darlo todo y me gusta mantener la tensión y que todos intenten dar su mejor nivel. En Alicante ganamos, mantuve el once contra el Betis y no ganamos. Llámame loco pero me emparanoyé. Pocos veces pongo el mismo once. Igual lo hago pero todavía no lo sé. Siempre les digo que tienen que estar preparados. Bahachille el otro día lo hizo bien y llevaba tiempo sin jugar. El mismo César Moreno también y el otro día estuvo muy concentrado en los seis minutos que participó», declaraba.

Sobre Antonio Domínguez, que cuajó una buena actuación el pasado domingo contra el Yeclano, apuntó que «lo veo como un jugador que esté cerca del área porque ahí es muy buen futbolista no sólo por el golpeo sino por el último pase. Esos jugadores cuando se aburren bajan en exceso a pedir el balón y me ha pasado todos los años. Puede ocurrirle a él o a Luis Alcalde o a Paolo Romero. Cuanto más cerca esté del área rival será más determinante y mejor para nosotros.