El Recreativo firmará a una promesa peruana y le da la baja a Bekkouche, uno de los fiascos de Óscar Arias el pasado verano

El Recreativo de Huelva está a punto de hacer oficial un nuevo fichaje para encarar el tramo final de la temporada en la Primera RFEF con el objetivo de buscar la permanencia. Se trataría, como ha avanzado el portal Albiazules.es, del delantero de 22 años Sebastián Pienau, que procede del filial del Austin FC de la MLS de Estados Unidos.

En dicho conjunto en 2024 participó en 49 encuentros, anotando 13 goles, si bien en Navidad no renovó su contrato y quedó libre, por lo que lleva ya más de tres meses sin disputar un partido oficial.

Formado en el Alianza de Lima de Perú, también fue cedido una campaña al Universidad César Vallejo antes de enrolarse en el Austin. Tiene la doble nacionalidad peruana-chilena ya que nació en Chile. Incluso jugó seis partidos con la Selección de Chile Sub 20 antes de incorporarse a la de Perú, con la que ha actuado en nueve encuentros, incluido el Campeonato Sudamericano.

Puede ser un futbolista de proyección de cara a la próxima temporada en el Decano, que confía en que aporte goles de cara a la salvación y sea competencia de Caye Quintana, Pablo Caballero, Sergi Armero y Juan Almeida en el ataque. Como el club albiazul no tenía fichas libres, le ha dado la baja al polivalente centrocampista argelino Sub 23 Bekkouche.

Bekkouche, que llegó cedido el pasado verano del filial del Levante de la Tercera RFEF, ha sido una de las grandes decepciones de la planificación del director deportivo del Recre, Óscar Arias, esta campaña. Ha disputado 444 minutos repartidos en 17 encuentros, tres de ellos como titular, anotando un gol en el triunfo albiazul por 3-2 contra el Algeciras.

"Confío en que todo lo que venga sea para mejorar"

"Bekkouche ha viajado a Valencia por un tema de pasaportes que no es de fútbol, pero está claro que no va a seguir con nosotros", señalaba esta mañana en sala de prensa el técnico del Decano, Íñigo Vélez, que añadía que "es un jugador técnicamente con buen golpeo y potente, pero igual el sistema que yo utilizo no le viene bien. Igual es más extremo que carrilero, que es donde ha jugado conmigo. Cuando ha jugado no lo ha hecho mal, ni mucho menos, pero hay 25 jugadores en la plantilla y es muy difícil que todos tengan mucha participación y tengan continuidad y oportunidades, y ese es su caso". Con él apenas si gozó de minutos el argelino.

Bekkouche en un lance del Recreativo-Villarreal B disputado esta temporada en el Nuevo Colombino alberto díaz

Y el míster albiazul no se mojaba todavía con la inminente llegada de Sebastián Pienau: "No es oficial y no es cuestión de hablar que alguien que no está, pero si llega alguien porque ahora hay una ficha libre es para ayudar y ofrecer competencia a los que están aquí. Confío en que todo lo que venga sea para mejorar pero yo no he tenido la oportunidad de verlo. Cuando llegue, si viene, hablaré de él, pero por ahora no hay nadie nuevo aquí".