Roberto Ríos, claro en su llegada al Recreativo: «Si no ascendemos lo considero un fracaso»

Roberto Ríos, nuevo director deportivo del Recreativo de Huelva, se ha mostrado contundente en su presentación y admite y asume que el único objetivo del club es ascender de nuevo a Primera RFEF y recuperar la categoría perdida tras una temporada horrible.

El bilbaíno ha detallado que «he firmado por un año y si no ascendemos lo considero un fracaso. Si ascendemos tendré dos años más. Vengo a ascender, no a pasar el tiempo», ha subrayado y ha vuelto a esta meta cuando ha hablado de su padre, Eusebio Ríos, el técnico con el que el Decano logró su primer ascenso a la máxima categoría. «Mi padre fue jugador del Betis y yo también, pero él era mejor. Yo intento arrimarme todo lo que pueda. Él consiguió el ascenso con el Recreativo a Primera y a ver si soy capaz de ascender este año y conseguir más y volver a lo más alto». Ha agregado sobre qué recuerda de esa etapa con su padre al frente del Decano que «yo era muy pequeño y sigo viniendo a Huelva. Cuando venía para acá he pasado por donde vivíamos y me ha entrado una cosa por el estómago. Para mí el recuerdo no es un momento. Me quedo con el cariño que nos ha demostrado la gente».

Objetivo único

«Objetivo sólo hay uno, llevar al Recre a fútbol profesional y esta temporada es para acortar este objetivo y subir. A medio plazo tenemos que conseguir que el Recre esté donde se merece. No tengo dudas de que se van a dar pasos firmes y lo vamos a conseguir», ha explicado.

Ríos ha expresado que «para mí tener el mi currículum que pertenezco al Recreativo de Huelva es un orgullo y voy a tope» y ha agradecido al presidente albiazul, Adrián Fernández, la confianza para ocupar un puesto que considera un «paso adelante en mi carrera». Ha destacado de él que lo conoce desde hace mucho tiempo y que «es un hombre muy serio y sé cómo trabaja, la exigencia que tiene, lo que busca y a dónde va a llevar al Recreativo».

También ha valorado «la cantidad de gente que me ha escrito para felicitarme por involucrarme en el proyecto del Recreativo». Ha asegurado que se encuentra «muy contento y emocionado de poder pertenecer al Recre. Es un tema profesional y sentimental. Me apunto a este barco con toda la ilusión del mundo. Sé que no se han pasado momentos fáciles y que venimos de una temporada mala, pero como todo en la vida hay un punto de inflexión, un nuevo proyecto, con gente muy preparada, ilusión y ganas y no me lo quiero perder».

Ríos ha destacado que hizo funciones de director deportiva en el Écija, donde hizo de todo, que ha entrenador y que su última aventura ha tenido lugar en China -en Wuham- y que ha estado vinculado a distintos proyectos. «He estado viendo mucho fútbol y en una evolución constante».

«Está muy bien tener un modelo de juego, pero ganar es lo que hace que se sostenga»

Preguntado por los modelos de juego y perfiles de entrenadores que prefiere, ha respondido tajantemente que «lo que me gusta es ganar. Está muy bien tener un modelo de juego, pero ganar es lo que hace que se sostenga». Ha añadido que «cuanta más calidad tengamos en la plantilla, mucho mejor. Estamos en una categoría donde tener jugadores que desequilibren y marquen diferencias y te garanticen un número de goles al año te va a poner dónde nosotros queremos».

Al respecto ha añadido que a la calidad hay que sumar carácter y competitividad. «Lo he vivido. He tenido compañeros muy buenos que cuando salían al campo bajaban en su rendimiento. Jugar aquí, delante de tanta gente, y con la presión que hay cuesta, pero ahora mismo lo que buscamos es compaginar las cosas cosas, jugadores con calidad y competitivos. El fútbol es eso, en cualquier categoría».

En cuanto a la elección del entrenador, ha explicado que en la Comisión Deportiva que ha pasado a integrar ya hay una lista de técnicos y él puede aportar sus candidatos, que van a analizar antes de tomar una decisión. «Hay una cosa importante y será mirarnos a la cara y detectar si hay ilusión por el proyecto o no», ha expresado y asegurado, que los candidados son «gente preparada y con experiencia».

«La plantilla del Recre no está conformada y nos amoldaremos a la idea que tenga el entrenador, pero tenemos que ser protagonistas. Si quieres ascender tienes que ganar un partido y otro para colocarte arriba y para eso tenemos que ser protagonistas. No me meto en cómo vamos a jugar», ha detallado Ríos.

La cantera, clave

En lo referente a la cantera, ha considerado que es un aspecto clave. «La cantera es una base importante para el crecimiento del Recreativo y de cualquier club», ha afirmado y considerado que es en los momentos malos cuando se mira más a los escalafones inferiores y que por eso tuvo la oportunidad de debutar en el Betis. «En el Recre vamos a mirar a la cantera. Seguro que a la gente le gustar ver a chavales de la casa. Es algo que he vivido en el Athletic y ojalá pudiesen salir muchos», ha comentado.

También ha opinado que es importante que haya sintonía en todo el equipo y la estructura del club para lograr el objetivo. «Por la experiencia que tengo conseguir los objetivos no es sencillo en la categoría que sea, pero si hay un buen ambiente y la gente está comprometida es mucho más fácil».

Continuidad de jugadores de la temporada pasada

Al nuevo director deportivo se les trasladó qué va a pasar con los jugadores de la pasada campaña, entre los que muchos han acabado contrato y también los hay en disposición de quedarse. «Ahora mismo lo estamos analizando. Todos estos jugadores estaban en Primera Rfef y ahora estamos en una categoría inferior. Aquí el que se suba al barco tiene que estar convencido y aunque vengamos de una temporada mala algunos tendrán la oportunidad de redimirse y poner toda la carne en el asador para conseguir el objetivo. Hay jugadores válidos e intentaremos que se quede».

Ríos ha reconocido que la llegada del entrenador, «cuanto antes mejor», pero también ha recordado que la liga comienza el 7 de septiembre y hay margen para planificar todo lo necesario para tener al equipo listo para afrontar una temporada 2025-26 en la que aspira a todo.