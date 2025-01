Joselito Gómez ve la luz al final del túnel en Italia

Uno de los futbolistas de Huelva con más talento y proyección empieza a ver la luz al final del túnel después de varios meses condenado al ostracismo y a vivir una situación desesperante que provocó que estuviese en blanco durante el último año y medio.

José Antonio Gómez Márquez, conocido futbolísticamente como Joselito y que cumplirá 21 años de edad el 9 de febrero, jugará hasta junio de 2027 en el AC Perugia Calcio, equipo que actualmente milita en el grupo B de la Serie C del fútbol italiano.

El joven futbolista tenía contrato con el Hellas Verona hasta junio de este año 2025 con opción a renovar por una temporada más pero lo rescindió hace algunos meses ya que por problemas entre sus representantes y el club transalpino fue apartado de la disciplina tanto del filial como del primer equipo italiano después de que le cambiasen las condiciones que había pactadas en su contrato.

«Quería comunicar mi situación actual a todas las personas que me ayudan, me apoyan y me dan fuerza en estos momentos difíciles. Han sido cuatro años difíciles en Hellas Verona y este último año ha sido el peor de todos. Después de sufrir incumplimiento de contrato durante más de un año, manipulación de documentación y malos tratos hacia mí, todavía intenté llegar a un acuerdo con el club. Al ver que era imposible, no me quedó más remedio que dejar la situación en manos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Gracias a todos, en Verona y más allá, por su apoyo. ¡Un gran abrazo a todos!», llegó a escribir Joselito en su perfil de la red social Instagram.

Sus primeros pasos en el mundo del fútbol fueron en el Pérez Cubillas de la capital onubense y posteriormente recaló en la cantera del Recreativo de Huelva. De ahí, en edad cadete, se marchó al Coria, y con sólo 15 años de edad debutó en Tercera División en el equipo sevillano, disputando un total de 33 partidos, 32 de ellos como titular, en Tercera División en la temporada 2019/20.

Fue su irrupción total, demostrando ser un centrocampista con mucha calidad técnica, toque y polivalencia, ya que podía actuar tanto por el centro como en la banda izquierda. Su rendimiento no pasó desapercibido ese verano para clubes de la talla del Barcelona, Betis, Real Sociedad o el Fulham inglés, pero finalmente recaló en el Hellas Verona italiano.

El futbolista onubense en su etapa en el Hellas Verona facebook

Joselito comenzó en el equipo Sub 17 del cuadro italiano y en 2022 fue convocado por el seleccionador nacional Sub 17, Julen Guerrero. Después pasó por el conjunto Sub 18 del Hellas Verona y en la campaña 2023/24 disputó un total de 33 partidos con el Sub 19, rayando a un gran nivel y debutando en amistosos con el primer equipo.

Parecía, por lo tanto, que iba a dar ya el salto al primer equipo del Hellas Verano y debutar en el 'Calcio', pero finalmente problemas burocráticos y extradeportivos le condenaron al ostracismo y a realizar una denuncia ante la FIFA.

Entrenando en Huelva

En las últimas semanas se ha estado ejercitando en varias instalaciones de Huelva capital para no perder la forma física y ahora, en el cierre del mercado invernal, acaba de comprometerse con el Perugia, equipo italiano con solera en el que espera alzar el vuelo y hacer lo que realmente le gusta, jugar al fútbol, y mantenerse al margen de inoportunos problemas extradeportivos como los que ha tenido que vivir y sufrir.