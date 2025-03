Recreativo de Huelva - Atlético Sanluqueño en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva libra un importantísimo partido ante el Atlético Sanluqueño en el Nuevo Colombino. Una vez conseguido el duro desafío de salir del descenso, al Decano le toca seguir fuera de la zona roja y tomar toda la distancia posible ante un rival directo.

Ahora mismo hay siete equipos en tres puntos en la tabla y por delante hay una recta final liguera de diez jornadas. En esta miniliga el conjunto albiazul tiene un importante punto de apoyo en su afición y en su estadio, ya que fuera solamente ha logrado una victoria. Y es que sumar de tres tiene un valor especial en estas situaciones.

Sigue aquí nuestro directo del encuentro:

«Con la presión que tenemos de ganar partidos creo que no sería bueno subir ahora a jugadores del filial», apunta sobre Juan Almeida y Matías Peralta

No descarta cambiar de sistema y avisa de que el Atlético Sanluqueño, su rival de este sábado, «para nada se encierra cuando juega fuera de casa»