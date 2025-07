El tiempo en Huelva: Leve ascenso de las temperaturas

La vaguada que trajo entrada de aire frío en altura, inestabilidad y mal tiempo en el norte, a nosotros nos regaló una bajada de temperaturas que se ha notado a pesar de que seguimos, que se sepa, en verano. Ahora esa vaguada se desplaza hacia el este, y el anticiclón de las Azores tendrá un mayor protagonismo en estos benditos sures que tenemos la suerte de habitar. Tampoco es que vayamos a tener una subida espectacular de las temperaturas, simplemente serán más veraniegas. De olas de calor y de 40ºC, nada de nada, ni en el Andévalo siquiera.

Se notará que la vaguada se desplaza y que el aire cálido, derivado de la estabilidad atmosférica y de las horas de insolación, hará acto de presencia. Lo más importante es que tendremos mañanas lo suficientemente frescas como para realizar las actividades más necesarias y guardar las horas de calor para estar a la sombra, descansando y esperando la fresca, que cada vez llega más tarde. Hubo un tiempo en que a las seis de la tarde ya se podían sacar las sillas de nea a la puerta y esperar a los pescaeros que se atrevían a recorrer los pueblos y la capital, en bici o a pie, pregonando las caballas, las ricas caballas, a duro el par. Y acabamos no con saudade, sino con una creo que buena noticia, en lo que resta de mes tendremos un verano libre de olas de calor.

Mapa de superficie de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET

No podemos atrevernos a hacer un pronóstico a más largo plazo, aunque los modelos que hemos estado viendo nos aseguran que hasta este final de mes no se alcanzarán, salvo momentos puntuales, los 40ºC en toda la provincia. Aquí al lado sí, en el valle del Guadalquivir sí que van a tener episodios de calor más pronunciados. Huelva, como siempre, dando la nota. Positiva, of course.

Predicción por comarcas desde el 21 al 25 de julio

Sierra. Será a finales de semana cuando las temperaturas suban algunos grados, pero manteniéndose un tiempo veraniego, con mínimas que se mantendrán por debajo de los 15ºC hasta el jueves, pero sin alcanzar a superar los 20ºC. Los cielos seguirán despejados, salvo en la jornada del miércoles, cuando aparecerán nubes anunciando el leve aumento de las temperaturas que será generalizado en toda la Sierra. Los vientos serán flojos y vendrán del norte o del noroeste.

Andévalo. La semana acabará con máximas seis y hasta siete grados más que los agradables treinta y pocos que hemos tenido estos días. Las mínimas también ascenderán a finales de la semana, aunque sin alcanzar ni siquiera los veinte, lo cual nos evitará noches de sofoco y aire acondicionado como única salvación. Cielos despejados toda la semana a excepción del miércoles, cuando aparecerán nubes para avisar del fin de las temperaturas tan bonancibles que hemos disfrutado. Tiempo de verano en todo caso. Sin más. Vientos flojos y variables.

Campiña-Condado. Las temperaturas irán ascendiendo para decir adiós al verano tan agradable que estábamos teniendo, pero sin alcanzar cuarenta ni nada parecido. En todo caso a final de semana podrían registrarse 37ºC como mucho. En cuanto a las mínimas, se alcanzarán a partir del miércoles los 20ºC y en la parte más oriental de la Campiña algún grado más. Verano normal y corriente, nada del otro mundo. Cielos despejados y alguna nubosidad en la tarde del miércoles. Los vientos moderados y de poniente, sin rachas de consideración.

Litoral. Subida de apenas un par de grados, sin pasar de los 35ºC y en la línea de costa, tres o incluso cuatro grados menos toda la semana. Mínimas que a partir del miércoles subirán hasta los veinte. Vientos moderados con rachas que podrían el miércoles alcanzar los 40 km/h. En todo caso nada alarmante. Los cielos despejados menos ese día, el miércoles, que veremos nubes vespertinas.