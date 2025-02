Sergi Armero: «Parece que nos tengan que dar una hostia para que espabilemos»

Sergi Armero, delantero del Recreativo de Huelva, despachó rápido la pregunta de cómo ve la situación institucional del club, que cambia de manos y pasa del protectorado del Ayuntamiento a estar de nuevo en posesión de Pablo Comas, que casi lleva a la institución a la desaparición. «Son cosas en las que no me fijo. Yo sólo me centro en los entrenamientos y los partidos», explicó en sala de prensa.

Sí se mostró más claro y contundente con respecto a cómo está el equipo ahora. «Parece que nos tengan que dar una hostia para que espabilemos y es algo que tenemos que mejorar o vamos a sufrir siempre. Tenemos que ir desde el inicio a por todas para ganar el partido», resaltó.

En cuanto a si el efecto Íñigo Vélez se ha diluido un poco, declaró que el equipo se ha adaptado a lo que les pide y esperan que eso se traduzca en una victoria ante el Algeciras esta jornada. «Es verdad que con el nuevo míster estamos cogiendo bien las ideas que nos dice y vamos este fin de semana al campo del Algeciras, que por mucho que ellos estén en una mala dinámica, seguro que va a ser un partido complicado».

«Parece que está todo muy igualado aún pero cada vez queda menos tiempo y hay que ir a por todas este fin de semana para romper con esa mala racha de no ganar fuera de casa y esperamos que sea este fin de semana», expuso el delantero catalán.

En lo personal, ha pasado de ser titular con Abel Gómez en varios partidos a tener menos minutos con el nuevo técnico. Al respecto, expresó que «son cosas que el míster decide. Trabajo en el día al máximo para cuando me toque desde el inicio o desde el banquillo rendir lo mejor posible». Además, sobre la racha goleadora de su compañero Caye Quintana, comentó que es bienvenido «todo lo que sea por el bien del equipo».