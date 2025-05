El runrún: ¿Cerrará Melody las Colombinas?

El calendario de Melody para este verano está que echa humo. Treinta conciertos cerrados hasta diciembre, una agenda repleta y una fecha que llama poderosamente la atención: el domingo 3 de agosto, día grande de las Fiestas Colombinas, como todos los onubenses saben. El detalle es que en su cartel del 'Esa Diva Tour' aparece esa fecha sin especificar el lugar, por lo que no es descabellado sospechar que la sevillana se encargará de cerrar por todo lo alto las fiestas de Huelva.

Las Colombinas se celebrarán entre el 29 de julio y el 3 de agosto, y ese domingo es precisamente cuando el ferial vivirá una de sus jornadas más intensas, la de despedida, para la que se suele reservar una de las actuaciones estelares del programa musical, por lo que Melody encajaría a la perfección con el espectáculo elegido para la clausura, justo antes de disfrutar del castillo de fuegos artificiales junto a la ría.

Esperemos que en los dos meses largos que quedan para la hipotética cita, la artista se haya recuperado del disgusto que supuso el batacazo europeo. Porque hay que recordar que hace apenas una semana, la cantante de Dos Hermanas vivía su particular calvario. Su puesto 24 de 26 en Basilea le sentó como un tiro. Tanto, que canceló toda su agenda, se saltó la rueda de prensa con TVE y se largó directa a Málaga para refugiarse en su familia. Una 'desaparición' que duró apenas unos días pero que ha dado mucho que hablar. Pero como Melody es una superviviente, acaba de lanzar 'El apagón', una canción con frases como «he tocado fondo y me toca salir» que suena a declaración de intenciones. Vamos, que la artista parece haber digerido ya el fracaso eurovisivo y está lista para demostrar que su momento no ha pasado, como veremos en la gira que la llevará por toda España y que tiene en esa misteriosa fecha del 3 de agosto uno de sus mayores interrogantes.