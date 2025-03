El atrevido gesto de una mujer de Mazagón para guiar a unos visitantes hasta una dirección: «Si llegan a ser tres hombres...»

Cuando estamos en un lugar desconocido, es normal necesitar ayuda para orientarnos. Preguntar a alguien del sitio suele ser la mejor opción, pero siempre queda la duda de si podemos confiar en un desconocido. Aun así, hay personas dispuestas a echar una mano sin segundas intenciones, simplemente por ayudar.

Eso fue lo que les pasó a tres jóvenes de Marbella cuando llegaron a Mazagón buscando un sitio para desayunar. Preguntaron a una mujer llamada Luisa, esperando unas simples indicaciones, pero ella hizo algo inesperado: se subió a su coche para guiarlos personalmente hasta el lugar.

Así fue el atrevido gesto de una mujer de Mazagón para guiar a unos visitantes

En un vídeo de TikTok publicado por la cuenta @tantanjimenezduque89, se ve a la conductora del coche preguntar: «¿Crees que merece la pena coger el coche veinte minutitos, ir a Huelva centro y desayunar?», a lo que Luisa respondió que «si fuera a almorzar te diría que sí, pero el desayuno...». Entonces, la joven de Marbella lo tuvo claro: «Pues venga, vamos a desayunar. ¿Se quiere montar usted, señora? ¿Por qué no te montas y vamos al Lúxury? Si quieres, te montas con el perrito y vamos todos al Lúxury. Y tú me dices cómo llegar«.

Luisa se subió al coche y empezaron a hablar de lo que iban a pedirse. «Venga, vámonos a todos a desayunar. Me voy a comer un completo de bacon, pero vaya...», dijo la conductora. «No, bacon no sé si hay. Hay un jamón muy bueno», añadió Luisa, respondiéndole la joven que «ah, me has dicho que el jamón serrano aquí está muy bueno. Pues tres catalanas me voy a pedir».

No dejaba de ser curioso el hecho de que esta mujer de Mazagón que subiese al coche de tres desconocidos para guiarles hasta el lugar que buscaban para desayunar. «Tú estás muy confiada eh, montándose aquí en el coche con tres locos de Málaga. Podría llevarte conmigo a Málaga y ya no vuelves más«, dijo la joven, mientras que Luisa comentó convencida que »si llegan a ser tres hombres les digo 'mira, búscate la vida', pero digo 'una mujer no me va a hacer daño'«.