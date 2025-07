Los Morancos protagonizan el último anuncio del nuevo resort de Matalascañas: «La mejor publicidad del mundo»

El dúo cómico Los Morancos ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez desde las piscinas del nuevo ON City Resort de Matalascañas, donde protagonizan un anuncio que no ha tardado en hacerse viral. Con su característico humor, los hermanos Cadaval reinterpretan uno de los grandes éxitos de Eurovisión 2025, el icónico 'Espresso Macchiato' de Estonia, en una parodia veraniega que no ha tardado en conquistar las redes.

El vídeo, publicado en la cuenta oficial de TikTok del resort, arranca con una versión libre —y muy cómica— del pegadizo tema eurovisivo, mientras César y Jorge se pasean caracterizados como sus populares personajes de Paco y Antonia por las instalaciones del resort: desde la piscina de olas rosa hasta los food trucks y el trenecito que cruza el complejo, hasta se lanzan por los toboganes y se atreven con la piscina de olas y el buffet.

La publicación acumula en su primer día miles de visitas y una avalancha de comentarios. «La mejor publi del mundo, que vuelvan estos dos y el Joshua»; «Ya estaban tardando en versionar la canción«; «Nosotros estuvimos mientras lo grababan jajaja, mis hijas flipando»; señalan algunos de los usuarios que han visto ya el sketch.

El ON City Resort, recientemente inaugurado, se postula como uno de los grandes complejos turísticos del suroeste peninsular. Con más de 560 habitaciones, todo incluido premium, un parque acuático tematizado, zonas de descanso y ocio para todas las edades, se convierte en una de las apuestas más ambiciosas de la costa andaluza.

Ahora, con una campaña que combina música, humor, y el inconfundible sello de Los Morancos, el ON City Resort consigue llegar a más gente, posicionándose como un destino atractivo y desenfadado.