Camilo releva su obsesión por las coquinas de Huelva: «Manuel Carrasco me las cocinó...»

Camilo, el popular cantante colombiano, ha vuelto a demostrar que su vínculo con Andalucía va mucho más allá de la música. Durante una reciente visita a un bar madrileño, el artista confesó su obsesión por un plato muy nuestro: las coquinas de Huelva.

No es la primera vez que Camilo deja clara su pasión por la gastronomía española, pero esta vez ha ido más allá: se ha declarado fan absoluto de este marisco típico del litoral onubense y ha contado que fue Manuel Carrasco y su mujer quienes le hicieron descubrirlas durante una estancia en su casa.

Manuel Carrasco 'experto' en coquinas

Camilo pasó unos días en Huelva cuando estuvo trabajando con Manuel Carrasco en la composición y grabación de la canción Salitre, y fue entonces cuando probó por primera vez este plato tan tradicional.

«Fue él mismo quien me las cocinó. Bueno, él y Almudena. Y no he probado coquinas iguales en mi vida. Las mejores del mundo», asegura el colombiano, con una mezcla de emoción y nostalgia.

El momento quedó grabado en su memoria, tanto que, según ha contado él mismo en un vídeo, cada vez que puede busca coquinas en las cartas de los restaurantes españoles, con la esperanza de revivir aquella experiencia en casa de Manuel.

¿Coquinas en Madrid?

Durante uno de sus paseos por Madrid, Camilo entró en el restaurante Bar Castizo al ver que en la carta figuraban coquinas entre los platos del día. Pero, para su desgracia, no estaban disponibles.

«No hay, no es temporada», le explicaron. Y es cierto: aunque las coquinas son uno de los mariscos más codiciados en la costa andaluza, en pleno verano su pesca está restringida en muchas zonas por motivos de conservación.

El cantante colombiano no ha escondido nunca su conexión especial con Andalucía. Además de su colaboración con Manuel Carrasco, en varias entrevistas ha mencionado su amor por el sur de España, no solo por el arte y la inspiración que encuentra, sino también por la comida: gazpacho, salmorejo, jamón ibérico, tomates… y, por supuesto, las coquinas.

Evaluna, su pareja, también ha elogiado los sabores españoles en más de una ocasión. De hecho, ambos han afirmado que el tomate español —en especial el de Huelva— «sabe diferente».