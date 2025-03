Kiko Oliva tras el cierre de 'Más de Huelva que un choco': «La realidad turística de la ciudad no es la que nos imaginamos»

Después de cerca de una década ofreciendo originales productos con la 'marca Huelva' por bandera, esta semana ha echado el cierre el establecimiento 'Más de Huelva que un choco', situado en la céntrica Plaza Quintero Báez de la capital onubense. Su propietario, Kiko Oliva, apunta en esta entrevista las razones del cierre, si bien continúan vendiendo sus productos en la tienda online y no descarta volver a tener un sitio físico dentro de un tiempo en la ciudad.

Agradece a los onubenses y a los clientes el cariño que le han tenido a su establecimiento durante todos estos años y como consejo para los jóvenes emprendedores indica que deben cumplir sus sueños y ser perseverantes y sacrificados, además de estudiar bien a nivel logístico y económico todos los detalles a la hora de poner un negocio de iguales o similares características al suyo.

- ¿En qué año surgió la idea de abrir la tienda y quiénes fuisteis los que la pusisteis en marcha? ¿Qué os movió a ello?

- Todo nace allá por el año 2017, cuando ya hacía tiempo que teníamos unos perfiles creados en Instagram y Facebook donde compartíamos fotos de Huelva. En ese momento vivíamos en el extranjero, pero cuando volvimos a Huelva lanzamos unas camisetas para colaborar en la campaña 'Líbero' del Recreativo, donde logramos recaudar 1.000 €, los cuales donamos, convirtiéndonos en patrocinadores. A raíz de esa iniciativa decidimos registrar la marca 'Más de Huelva que un choco' y empezar a realizar diseños 'marca Huelva'. Poco después, nuestras amigas Ilde y Rocío habían abierto una tienda en calle Marina llamada 'Azul y Blanco' y tras conversar con ellas cambiamos el nombre de su establecimiento a 'Más de Huelva que un choco' y empezamos a vender nuestros productos en su tienda. Más adelante, en la Navidad de 2022, ellas decidieron cerrar el negocio y nosotros asumimos la gestión de la tienda. Finalmente, en la Semana Santa de 2023 trasladamos nuestra ubicación a Plaza Quintero Báez, donde hemos estado hasta ahora.

- ¿Cómo surgió la idea del original nombre?

- La verdad es que estuve pensando bastante en un nombre. La frase 'Más de Huelva que un choco' es algo que utilizo desde pequeño, siempre me ha hecho mucha gracia y la tengo muy presente en mi día a día. Cuando buscaba una marca que representara nuestra idiosincrasia pensé que este nombre era perfecto, ya que nos define como personas muy orgullosas de lo nuestro. Por es, decidimos ponerlo y hacerlo parte de nuestra identidad.

- ¿Qué ha sido lo más gratificante que se lleva de todo este tiempo de aventura?

- Sin duda, lo más gratificante ha sido el apoyo y la muestra de cariño que hemos recibido día a día desde que comenzamos este proyecto por parte de la población onubense. A lo largo del camino también hemos tenido la suerte de recibir algunos premios, como la mejor cuenta de la década en redes sociales o el premio al mejor establecimiento concedido por Huelva Comercio, reconocimientos que nos han motivado a seguir adelante y a luchar cada día. Pero, sobre todo, nos quedamos con el cariño de la gente, con esos clientes que nos agradecen lo que hacemos y con todos aquellos que presumen con orgullo de nuestros productos por todo el mundo.

El impulso y la ilusión de los estudiantes Erasmus

- ¿Ha sido buena la respuesta de los turistas y onubenses o esperabais haber tenido más?

- No es que esperáramos más, pero hay que decir que el turista no es nuestro público potencial. Nuestro cliente suele ser una persona con una identidad onubense muy fuerte, alguien que vive aquí o que en su día tuvo que emigrar y vuelve a Huelva para pasar las vacaciones con su familia. El turismo en nuestra tienda ha sido algo residual, ya que no llegamos directamente a ese público. Sin embargo, sí hemos notado la presencia de los cientos de estudiantes Erasmus que cada año viven en Huelva. Muchos de ello, antes de marcharse pasan por aquí y se llevan un detalle para sus familiares o amigos, lo cual siempre nos ha hecho mucha ilusión.

- ¿El cierre se debe a factores económicos, a falta de tiempo o a otras razones? ¿Se puede vivir de un negocio así o es complicado?

- El cierre se debe principalmente a factores económicos. Sabemos que este tipo de negocio es complicado y, a lo largo del año, suele ser deficitario, aunque lo hemos compensado con el amor y cariño que recibimos día a día por parte de la gente. Afortunadamente contamos con otros proyectos, como nuestra agencia de marketing, que gestionábamos desde la misma sede que la tienda. Esto nos ayudaba a seguir adelante, pero llega un punto en el que hay que pararse a reflexionar. El coste de los alquileres en el centro de Huelva es muy elevado para negocios locales como el nuestro y por eso hemos decidido tomarnos un respiro, buscar otras opciones y, si es necesario, parar por un tiempo para coger fuerzas y valorar si merece la pena continuar en el futuro.

- ¿El alquiler o compra de un local es un obstáculo para emprender?

- Siempre. El alquiler o la compra de un local es un gran obstáculo para emprender, especialmente en un país donde apenas existen ayudas para los nuevos negocios. Es, sin duda, uno de los principales escollos a la hora de iniciar un proyecto. Durante este tiempo hemos valorado la posibilidad de adquirir un local en propiedad, pero eso habría repercutido en nuestro bienestar familiar. En los tiempos que corren, donde todo implica un riesgo y donde hay numerosos locales vacíos en nuestras ciudades, no es una decisión sencilla. La imposibilidad de pagar un alquiler acorde con el tipo de negocio dificulta mucho la sostenibilidad de proyectos como el nuestro. Esto limita la libertad económica de las personas y hace más complicado crear riqueza y trabajar para uno mismo.

Kiko Oliva con Emilio Martín, y abajo 'Choqueros por el Mundo y el diseñador de las portadas de cómics Enrique Vázquez (Yugograph) H24

- ¿Qué planes futuros tenéis? ¿Seguiréis con la tienda online? ¿Pensáis abrir algo similar en Huelva?

- Seguimos operativos con nuestra tienda online, que en los últimos días ha recibido numerosos pedidos de toda España. Es algo que no valoramos cerrar, ya que sigue siendo una parte importante de nuestro proyecto. Además, seguimos inmersos en nuestra agencia de marketing digital, cuya sede está en el mismo lugar que la tienda, prestando servicios a empresas y avanzando con este proyecto. No descartamos en absoluto volver algún día con una tienda física. Desde que decidimos cerrar nuestro local actual, hemos estado explorando otras opciones en diferentes partes de la ciudad. Si en el futuro encontramos una alternativa más viable económicamente, volveremos con más fuerza y con un proyecto más sólido. También queremos mencionar nuestra revista 'República Choco', cuyo primer número lanzamos el año pasado. Actualmente, estamos trabajando en ella y esperamos que este año podamos sacarla con más regularidad gracias al apoyo de todos.

- ¿Un consejo para alguien que quiera abrir un negocio similar en Huelva?

- Mi consejo es luchar por los sueños y ser perseverante. Huelva tiene mucho potencial, y aunque no es fácil, con pasión y esfuerzo se pueden hacer cosas increíbles. Eso sí, antes de lanzarse es fundamental analizar si económicamente el negocio es viable. Hay que ser consciente de que la realidad turística de la ciudad no es la que a veces imaginamos, por lo que el nicho de mercado es bastante pequeño. Sin embargo, con inteligencia y pasión se pueden superar los obstáculos y hacer que el negocio sea sostenible y rentable a largo plazo.

- ¿Alguna curiosidad o anécdota relevante sobre la tienda?

- Hemos tenido visitas de gente de todo el mundo, aunque en términos porcentuales el turista no sea nuestro público principal. Aun así, nos ha sorprendido ver cómo personas de distintos países han pasado por nuestra tienda y han mostrado interés por lo que hacemos. Además, en nuestras redes sociales creamos la campaña 'Choqueros por el Mundo', en la que los onubenses que compran nuestros productos nos envían fotos desde sus destinos turísticos. Nos han llegado imágenes desde todos los rincones del planeta: Venezuela, Kenia, China, Australia, Rusia, Sri Lanka... prácticamente de todos los países inimaginables. Es algo que nos hace muchísima ilusión y de hecho teníamos la idea de incluir en la tienda un mapamundi enorme con fotos Polaroid de todos esos clientes para reflejar hasta dónde ha llegado nuestra marca. Por otro lado, también hemos recibido clientes famosos, lo que nos llevó a crear en nuestra tienda un Salón de la Fama. En él, Enrique Vázquez (Yugograph), nuestro diseñador, realizó una serie de portadas de cómics con figuras importantes de Huelva, como Emilio Martín, Ray Smith, Rocío Márquez, Arcángel, Pepe Roca, Penélope Watson o Juan de los Cuartelillos, entre otros. Estas ilustraciones tienen un lugar privilegiado en nuestra tienda y algunos de ellos incluso han pasado por aquí para firmarlas personalmente, lo que nos llena de orgullo.